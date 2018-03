Direto da fonte Caminho da nacionalização Mesmo com a reunião do G-20 e tudo mais, o brasileiro José Scheinkman, radicado da Universidade de Princeton, acha que ainda está complicada a situação das instituições financeiras na Europa e EUA. "Com o pacote de Obama, alguns bancos vão ter que mostrar que não são mais viáveis, tendo que ser nacionalizados", pondera. É que as regras do pacote vão expor a qualidade dos ativos dos bancos. Tudo sobre bolhas Scheinkman, aliás, continua trabalhando na tentativa de entender como sua tese inovadora sobre bolhas no mercado de bolsas - montada em 2001 - se aplica hoje aos mercados financeiros e à bolha de crédito. "A lógica ainda não está clara", situa o economista. Sem holofote... Cena insólita na Sala São Paulo, domingo à noite. A plateia aplaudindo entusiasmada a violinista Karen Gomyo e atrás da orquestra, sentado, aplaudindo também, o dono da noite - o maestro Roberto Minczuk. Que, no Concerto de Mendelssohn executado por Karen, soube conter o volume da Orquestra Sinfônica Brasileira, para que todos pudessem curtir o som de seu Stradivarius 1703. ...Com holofote Cena insólita 2, na mesma sala, domingo. Ao chegar atrasado para o concerto, o psiquiatra Jorge Forbes se recusou a acatar a determinação de que só poderia entrar depois do intervalo. Bate boca aqui, bate boca ali, o caso foi parar na delegacia. Amor explícito Ciro Gomes e Patrícia Pillar esquentaram o clima, sexta, no modernete Studio SP. Não se contentaram em dançar agarradinhos: cantaram hits de Roberto Carlos, embalados pela banda cover Del Rey. A pedido do público, subiram ao palco - onde Ciro derramou declarações à companheira, terminadas num longo beijo. Abriu, fechou Sete minutos. Esse foi tempo que demorou para se esgotarem os 320 ingressos da sessão de Garapa, novo filme de José Padilha, sexta, no festival É Tudo Verdade. Primeira pedra O sempre engajado Tico Santa Cruz, dos Detonautas, lançou a campanha "Senado Federal, vergonha nacional". Está recolhendo fotos com protestos pela causa, em seu e-mail - ticosantacruz@bloglog.com.br. Menos Mao A China pretende editar 20 milhões de livros sobre ética para crianças escritos por... Maurício de Souza. O contrato já está assinado. O quadrinhista, aliás, viaja no fim do mês com Raul Dória, da Cine, para visitar os estúdios por lá. Sondam o mercado para montar produções internacionais. O custo, na China, é infinitamente menor. "É lá que a Hanna Barbera e a Disney hoje produzem," conta Dória. A fila não anda Enquanto prepara a decisão sobre extradição do italiano Césare Battisti, o Supremo faz suas contas: há outros 68 pedidos de extradição na fila, feitos por 21 países. Cinco são também da Itália, mas os primeirões são Argentina e Uruguai, com 10 pedidos cada. Cores da lei Ironias da Justiça. O advogado Clóvis Mezzomo, que decidiu processar o presidente Lula por sua declaração sobre "gente de olhos azuis", é um gaúcho de olhos... verdes. Consta que a chance de o pedido ir adiante é... cinza. Sem gerúndio Só nos últimos quatro dias , 40.981 pessoas pediram bloqueio das ligações de telemarketing no Procon. No total, até agora, são mais de 140 mil pedidos. Lula entra em cena A ficha de Lula caiu. Juca Ferreira, da Cultura, teve que cancelar giro pelo Paraná e São Paulo para explicar hoje, ao chefe, a "nova" Lei Rouanet. Longa, a metragem O nome do novo filme de Sacha Cohen, o Borat, dificilmente caberá nos letreiros: "Deliciosa Jornada Pela América Com o Propósito de Deixar Machos Heterossexuais Visivelmente Desconfortáveis na Presença de um Gay Estrangeiro Vestindo Uma Camiseta de Malha." Na frente FHC fala hoje em seminário do BID, em Washington, durante debate com Simon Schwartzman. Promoção do Instituto Fernando Henrique e da Corporatión de Estudios para Latinoamérica. O magnata americano do açucar Ralph Fanjul convidou 220 golfistas para um fim de semana na Republica Dominicana. Do campeonato Sugar Tournament de Golft participaram quatro brasileiros: Paulo Malzoni pai e filho, Jairo Loureiro e Bob Coutinho. Aécio Neves vai hoje a Guido Mantega para um cafezão. Leva lideranças da cafeicultura mineira para debater incentivos ao setor. No ar há uma semana, a página de Milton Nascimento no portal MySpace virou sucesso. O cantor já conta com mais de mil amigos virtuais. A Cia. Sociedade Masculina vai à Sérvia com o Balé da Cidade de São Paulo. Representam o Brasil no 6º Festival de Dança de Belgrado. O Skol Sensation incentiva o transporte coletivo. Cedeu ao público passes de ida e volta para o Metrô e ônibus grátis na estação Tietê. De um humorista pré-amador, sobre as vantagens dos "esquecimento" que vem com a idade: "O bom é que na Páscoa podemos esconder nossos próprios ovinhos".