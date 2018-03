Direto da fonte As prefeituras vão à guerra O interior paulista acendeu o sinal vermelho: dia 15, pelo menos 20 ou 30 prefeituras também devem "fechar" as portas, como já fizeram centenas de outras em todo o País, por falta de dinheiro - resultado da crise e dos cortes no IPI e IR. É nesse ambiente que quase 500 prefeitos irão a Brasília, terça-feira, para novo barulhão no Congresso, onde pedirão o que o governo não sabe dar: solução rápida para a falta de recursos. Para Paulo Ziulkoski, da Confederação Nacional dos Municípios, a melhor saída é simplesmente o governo cumprir a lei. Como? Resumidamente, os municípios devem R$ 22 bilhões ao governo e este lhes deve R$ 25 bilhões. "Basta o governo pagar o que deve", avisa. Aliás, essa proposta está em documento que Ziulkoski entregou dias atrás a José Múcio, no Palácio do Planalto. Ponto Quente Há um interessado, do qual não se fala, com grandes chances de levar a disputa pelo Ponto Frio. Trata-se de Michel Klein, das Casas Bahia, que assim realizaria antigo sonho seu. Ponto Quente 2 Bastante inovadora, a maneira com que Lily Safra colocou à venda o Ponto Frio: por meio da imprensa. Copo da discórdia A gravação de comercial da Brahma, quarta-feira, quase acaba em tumulto. É que Ronaldo Fenômeno, estrela-mór da peça, encrencou ao ver que, no final, aparecia com um copo de cerveja na mão. Só gravou depois de muuuita insistência. Dúvida: será que vai ao ar? E 2+2 é igual a 5,5 Banco estrangeiro vem convocando os funcionários para uma série de aulas. De um curso anticorrupção, seja lá o que for isto. Propor não ofende Falando em nome do Brasil, em Washington, no encontro desta semana sobre meio ambiente, Antonio Palocci propôs que sejam definidas metas e prazos para eliminar subsídios que prejudicam o comércio de produtos "limpos". Como o etanol brasileiro. O ?júri? decide O Conselho Nacional de Justiça aprendeu a fazer política. Para regulamentar o uso de carros oficiais no Judiciário, está fazendo "consulta pública" aos juízes e tribunais. Óbvio voante Solange Vieira, da Anac, está em missão no Chile, e depois na Austrália, para conhecer a estrutura e o funcionamento do setor de aviação nesses dois países. Vai descobrir que ambos têm aeroportos privados e empresa única de aviação. Ela tem até julho para entregar ao Ministério da Defesa proposta de marco regulatório para a concessão de aeroportos no Brasil. Novos amigos De relações históricas complicadas, Taro Aso, do Japão e Hu Jintao, da China, vão trabalhar juntos para dar ajuda econômica a nações da Ásia. Em reunião que tiveram depois do encontro do G-20, Aso prometeu gastar US$ 20 bilhões só na Ásia e marcou visita à China nos próximos dias 29 e 30. Príncipe na praça Lula convidou o príncipe Andrew - muito amigo do casal Johan Eliasch e Ana Paula Junqueira - para vir ao Brasil. O filho da rainha Elizabeth II prometeu aterrissar por aqui entre setembro e outubro. G-20 à MESA Mulheres de um lado, homens do outro. Foi esse o placement do jantar de abertura do G-20, quarta, na 10 Downing Street, residência oficial de Gordon Brown. Os grupos confraternizaram na hora do cafezinho. G-20 à MESA 2 O primeiro-casal Michelle e Barack Obama fez questão de tirar uma foto com Naomi Campbell. Já durante a refeição foi J.K. Rowling, a "mãe" de Harry Potter, que se sentou ao lado de Michelle. Prolongadão O Congresso faz escola. Agora são os vereadores do Rio que não querem mais trabalhar às sextas. Sessões só entre terça e quinta. MangalÔ três vezes Forte chuva derrubou parte da arquibancada do estádio de Cachoeiro do Itapemerim, onde Roberto Carlos começa, dia 19, turnê dos seus 50 anos de carreira. Os organizadores juram reconstruir em tempo. Cara nova Gustavo Guimarães Antes de enveredar pelos caminhos da publicidade, Gus trabalhou durante 13 anos no departamento de criação da MTV Brasil: "Era um caminho natural, mas quero sempre continuar trabalhando com música", conta o diretor da produtora Dínamo . Não por acaso, o videoclipe da cantora Cibelle, dirigido por ele, é um dos mais novos sucessos do Youtube. Novidades? Um DVD para a própria cantora e um clipe para o pernambucano Otto. "Dirigir clipe é satisfação pessoal e um exercício de linguagem", define o multimídia. Na frente Vem aí a Menina da Ria, de Caetano Veloso. A ideia da letra surgiu durante show em Aveiro, cidade de Portugal famosa pelas rias - canais de água do mar. A canção faz parte do CD Zii e Zie, que sai dia 14. As 1001 utilidades dos gatões Cauã Reymond, Rodrigo Lombardi, Malvino Salvador e Rodrigo Hilbert deixaram perplexo até Ronaldo Sampaio Ferreira, dono da Bom Bril, durante a gravação do filme da nova campanha da marca. Leite Derramado, de Chico Buarque já tem representante editorial em Portugal. Sai, ainda esse ano, pela Dom Quixote. Milton Hatoum lança, segunda, seu novo livro, A Cidade Ilhada. No Clube Paulistano. A artista plástica Sonia Menna Barreto abre exposição na segunda. No Mestiço. Com apoio integral do Grupo Libra, a OSB abre temporada, amanhã, na Sala São Paulo. Aos leitores da primeira edição, que não viram ontem o texto correto: foi de US$ 1 trilhão a ajuda decidida pelo G-20 às economias em crise. Enquanto o Rio faz figa, Chicago não está nem aí para as Olimpíadas. Lá foi criado um comitê chamado "Nada de Jogos. Melhores escolas e trens". Prometem ir às ruas protestar, quarta-feira.