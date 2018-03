Direto da fonte A saída é achar a saída Ex-embaixador brasileiro em Londres e Washington, Rubens Barbosa não espera nada de mais "dramático" como resultado da reunião do G-20. "Devem traçar alguns caminhos de esforços conjuntos, apresentar linhas de atuação", prevê o experiente diplomata. Quais? Barbosa acredita no lançamento da ideia de um fundo financeiro de exportações e no fortalecimento de instituições financeiras internacionais como o FMI - que deve dobrar seu capital. Bem como na regulação forte do meio financeiro, apesar da oposição dos EUA. E de Barack Obama? "Todos estão de olho. É a primeira missão multilateral do presidente americano". Brown humor Londrinos irônicos apelidaram a reunião do G-20 de "1º de Abril Financeiro". E não engolem o alto custo do encontro, assumido por um governo sem dinheiro. Grupo de quê? De um professor de Economia para um aluno que não sabia o que é o G-20: "É uma versão atual do G-8, grupo dos sete países mais ricos que costumava convidar a Rússia para seus encontros. Mas antes deles havia o G-5, também chamado de G-10, tantos os penetras em suas reuniões. O grupo evoluiu para o G-77, composto de 130 nações." É... Os ?trintentos? José Sergio Gabrielli, da Petrobrás, tem o que comemorar. A revista de finanças Barron?s, do grupo The Wall Street Journal, incluiu seu nome no ranking anual dos 30 CEOs mais respeitados do mundo. É o primeiro da América Latina a integrar o grupo. A verdade na íris A partir de julho, os turistas que desembarcarem em Brasília passarão pelo sistema de identificação pela linha dos olhos. Se o modelo der certo, vai para os outros aeroportos. Clo forever A última do Congresso é manter o apartamento de Clodovil Hernandez aberto à visitação pública. O pai da ideia, Wellington Fagundes, explica: "Fui informado de que estão pensando em fazer um filme sobre a vida dele. Então achei que o apartamento poderia servir de locação." Disk-joquês Brasil, teu nome é burocracia. A Comissão de Educação do Senado acaba de aprovar ideia de Romeu Tuma: DJ só poderá comandar festas se tiver diploma. Disk-joquês 2 Enquanto o diploma não vem, DJ Marlboro, que tanto animou plateias dos morros e boates cariocas, vai colocar as "tchutchucas" para dançar... no cinema. Comanda baile funk em Sonhos Roubados, de Sandra Werneck. Do peito Assim que desembarcar da viagem à Europa, amanhã, Lula vai a Minas fazer homenagem a José Alencar. E visita a Coteminas - do vice - em Montes Claros. Esticadinha Franklin Martins pediu e Lula autorizou. Ele não volta da Europa com a comitiva presidencial, amanhã. Fica em Lisboa até dia 6. E, como avisa o Diário Oficial, sem ônus para a União. Fofoqueiros Homens passam mais tempo fofocando do que as mulheres, segundo uma pesquisa da britânica Onipoll. São 76 minutos diários, contra 52 delas. Falam de bebedeiras, "delas", do trabalho e mal dos chefes. E as moças? Fofocam sobre outras mulheres, brigas e dos namorados... das outras. Até onde se sabe, a pesquisa foi feita por... homens. Faltou fome Giselle Itiê já perdeu quatro quilos para atuar ao lado de Sylvester Stallone. Não, ela não estava fora de forma. É que a equipe de produção de Os Mercenários achou que a atriz tinha uma aparência saudável demais para interpretar uma moça pobre que vive em um país do terceiro mundo. globe-trotter De Goiânia para o mundo. Marcos Paulo Moreira, 13 anos, assiste hoje na Tate Gallery, de Londres, à abertura de exposição que inclui sua obra Meu Mísero Mundo Resumido num Cubículo. O menino é o representante brasileiro de evento Art Project, promovido mundialmente pela Unilever há oito anos, ao lado de outros 14 artistas-mirins. Na frente Nando Reis, que está com disco saindo do forno, já voltou ao estúdio. Para gravar participação especial no novo trabalho de Erasmo Carlos. Decidido: Xuxa Meneghel e Ivete Sangalo se unem em nome das crianças. A rainha dos baixinhos vai cantar em show produzido pela rainha do axé. Com uma colagem feita especialmente para a ocasião, Beatriz Milhazes abre exposição, amanhã, na Fundação Cartier. Em Paris. Até 21 de junho. A partir de hoje, o Itaú Cultural dá start em minitemporada do Clube do Balanço. Dentro do projeto Toca Brasil. Maria Rita abre a temporada dos Grandes Encontros, da Rádio Eldorado. Com show em área aberta anexa ao Shopping Anália Franco. Dia 5. Ivo Pitanguy virou tema de documentário na TV alemã. E matéria especial no Le Figaro. Teatro e cinema se mesclam na peça Sin Sangre. Parte da Mostra de Teatro Chileno. Amanhã, no Sesc Vila Mariana. Xande e Léo Mendonça, filhos de Duda Mendonça, diversificaram até a página dois. Inauguram bar temático em Salvador. Publicidade é o tema.