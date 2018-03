Direto da fonte Executivo em Santa Tereza Pela primeira vez em sua história, o Grupo Monteiro-Aranha será presidido por um profissional. Agino Macedo, ex-Ficap e ex-Aracruz foi escolhido segunda, em reunião de conselho da empresa, segundo Olavo Monteiro de Carvalho. Como vice-presidentes, Lilibeth e Sergio Monteiro de Carvalho. "Pensamos muito e achamos que chegou a hora", justifica Olavo, que permanece na presidência do conselho do Grupo fundado por sua família. E junho, o empresário também deixa a direção da Associação Comercial do Rio, depois de tê-la ressuscitado. Não, Olavo não vai descansar. A empresa - com patrimônio de US$ 500 milhões - abre novo foco: o setor imobiliário. PF silenciosa? Em conversa reservada, o diretor-geral da Polícia Federal, Luiz Fernando Corrêa, prometeu e garantiu a Michel Temer: vai segurar a tropa e baixar o tom das denúncias e investigações. Quer dizer... vai pelo menos se empenhar para isso. De grego Promessa cumprida. Carlos Minc finalmente deu a Tarso Genro um colete igualzinho aos seus. Boa notícia Aécio Neves assina amanhã, com a Usiminas, pacote de investimentos que devem criar cerca de 7.000 empregos em cinco anos. Um dos projetos é a construção de nova usina em Santana do Paraíso. Em construção Nada melhor, para uma turnê intitulada Obra em Progresso, que começar seu giro por Brasília. A escolha foi do próprio Caetano Veloso, que estreia dia 16 de maio. Fé cega... Grupo de advogados de Guarulhos entrou com ação popular exigindo a suspensão do reconhecimento oficial, pelo governo brasileiro, do estatuto jurídico da Igreja Católica, que resultou de acordo feito entre Lula e o Bento 16. A ação é liderada pelo deputado-pastor Pedro Ribeiro. ...faca amolada? O líder e capelão da Frente Parlamentar Evangélica exige ainda que Lula devolva o dinheiro gasto com a viagem ao Vaticano. Chico para Todos Na maior democracia, as moças que passam pelo Conjunto Nacional, em São Paulo, andam fazendo fila diante de um pôster gigante de Chico Buarque exposto na Livraria Cultura. Em clima de "na falta de tu, vai tu mesmo", elas posam para fotografias ao lado do big Chico. Barraco e meio Está pra lá de fervendo o clima entre a Justiça da Itália e os advogados de Cesare Battisti. No pedido de extradição, os italianos chamam de "absolutamente desleal e tumultuada" a ação de Luiz Eduardo Greenhalgh e Suzana Figueiredo. E estes acharam "desleal e dolorosa" a atitude de Roma de só revelar partes do processo contra Battisti. Faça o que eu digo Crítico diário dos empresários que "adoram demitir", Carlos Lupi, do Trabalho, acaba de autorizar o afastamento de 1.878 servidores terceirizados de seu ministério. Sua substituição "observará a necessidade de continuidade" dos serviços. Se não forem necessários... Beleza oculta Ocupadas pelas lojas, as calçadas e colunas da Galeria Califórnia, no centro de São Paulo, nem parecem a bela criação de Oscar Niemeyer. O secretário Andrea Matarazzo deu prazo até dia 5 para se limpar a área. Sambático? A princesa Eugene, filha de Sarah Ferguson e do príncipe Andrew, aterrissa nos próximos dias no Rio. A cidade faz parte do roteiro de seu ano sabático. Dinâmica, a dupla Heloisa Helena e seu mais novo amigo de berçário, Protógenes Queiroz, marcharão juntos contra governo Lula. Quinta, no Rio. Na frente Naomi Campbell vai viver seu momento Juliana Paes em Bollywood. De sari como figurino, a top vai contracenar com o galã indiano Randeep Hooda no longa Kama Aur Holi. Uma das grandes damas do balé, Alicia Alonso, chega por aqui em maio. Vem na comitiva do Ballet Nacional de Cuba, fundado por ela. A companhia se apresenta no Credicard Hall. A situação da ópera no País é o tema de ensaios do jornalista João Luiz Sampaio, do Estado, reunidos em Ópera à Brasileira. Lançado pela editora Algol. Louco para conhecer as mulheres brasileiras, o DJ holandês Fedde Le Grand chega para show no Skol Sensation. E não é que o pianista argentino Adrián Iaies parou seu show, anteontem, no Bourbon Street, para puxar palmas para Zuza Homem de Mello? "Ele é meu ídolo", afirmou o fã. Doutor George Schahin promove, sábado, a segunda Caminhada por uma Vida Melhor. Parte do Hospital Santa Paula. Ana Muylaert acaba de concluir a montagem de seu novo longa É Proibido Fumar. Com direito a sarau, Jair Ribeiro arma festa para comemorar os 5 anos da Casa do Saber. Edificante mesmo é ser embaixador da China no Brasil. O staff do novo dono do cargo Qiu Xiaoqi, só se refere ao chefe como "Extraordinário e Plenipotenciário".