Direto da fonte Bob Wolfenson tem livre trânsito, tanto na moda quanto na publicidade. Mas, no momento, seu foco está voltado para dois trabalhos autorais: um livro-portfólio a ser lançado simultaneamente na França e no Brasil e uma exposição no MAM de Salvador. E ainda sobra fôlego para editar sua revista, sem nº. "Sou multifacetado: um plus para driblar a crise", conclui o fotógrafo. Ribalta Se Chico Anysio está magoado com a televisão, de modo geral, suas relações com o cinema e o teatro vão a mil por hora. Além de terminar roteiro de longa para a Globo Filmes, ele empresta sua voz à dublagem de uma animação da Disney. No teatro, está a pleno vapor nos ensaios de um monólogo dirigido pelo filho, Nizo Neto. Ator e autor Barack Obama passou no teste. Está na lista de indicados para os British Book Awards nas categorias de autor do ano e biografia do ano, com os livros The Audacity of Hope e Dreams From My Father. Seus concorrentes são, entre outros, Stephenie Meyer, Rose Tremain, Diana Athill e Aravind Adiga. Os vencedores saem dia 3. Ajuda dirigida A ONU aderiu, ao que parece, à estratégia do governo brasileiro de diferenciar as raças em seus programas - pelo menos naqueles voltados para o Brasil. PNUD, Unicef e OIT, entre outros, estão no Programa Interagências para Promoção de Igualdade de Gênero e Racial. Que dará "treinamentos sobre políticas públicas para mulheres e negros". Virou telhado A candidatura de Dilma Rousseff à sucessão de Lula começa a incomodar. Já circula na internet uma ficha de seu passado como militante esquerdista, na qual é chamada de "terrorista" e "assaltante de banco". Num documento, em papel amarelado, ela é acusada de ajudar em seis assaltos. E seu retrato aparece sob um carimbo de "capturado". Índio quer cultura Enquanto índios da Raposa/Serra do Sol festejam o fechamento da reserva, um grupo de caiapós do Pará vai na direção oposta. Por 11 dias, cerca de 40 índios estarão em Belém fazendo exames supletivos que os habilitarão a dar aulas de ensino fundamental. Estes têm vontade de se integrar ao resto do País. Responsabilidade social Para comemorar os 10 anos do Projeto Velho Amigo, Regininha Moraes organiza um show de Fábio Jr., dia 27 de abril, no HSBC Brasil. A renda será revertida para as instituições beneficiadas. Ocorre no sábado o evento Yoga do Bem, no Shopping Cidade Jardim. A aula, ministrada por Pedro Franco e David Lurey, vai arrecadar fundos para a Childhood Brasil. O artesanato Solidário/ ArteSol, em parceria com o programa Monumenta/Iphan, lança em sua sede, na quinta-feira, o livro Ceramistas de Coqueiros - Histórias de Vida. O Programa Guri Santa Marcelina já superou a marca de 7,4 mil alunos em seus 20 polos de ensino. As inscrições seguem até o dia 08. O MIS, em parceria com o Bristish Council, a Mondriaan Foundation e o Arts Humanities Research Council promove, a partir de hoje, um encontro internacional de Artistas, Designers e Pesquisadores sobre meio ambiente. A Pfizer e a Associação Cidade Escola Aprendiz elaboraram o projeto Cores da Vida. São oficinas de mosaico, pintura, reciclagem, desenvolvidas em casas de apoio de crianças e em tratamento oncológico. O Projeto Tesourinha, que trabalha na capacitação profissional de jovens de baixa renda na área de beleza, apresenta, hoje, o musical Hair Spray na abertura do evento Hair Brasil. O artista Rui Amaral foi o homenageado do Dia do Grafite em São Paulo. O evento foi realizado sexta, na sede da ONG Ação Educativa. Deborah e Francisco Ventura, da Ótica Ventura, vão doar óculos para crianças com dificuldades visuais. Segunda, como parte do projeto Visão em Ação em prol do Ação Criança. Direto da fonte Colaboração Doris Bicudo doris.bicudo@grupoestado.com.br Gabriel Manzano Filho gabriel.manzanofilho@grupoestado.com.br Pedro Venceslau pedro.venceslau@grupoestado.com.br Produção Marília Neustein e Elaine Friedenreich