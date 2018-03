Direto da fonte Bispos discutem o futuro primaz Completados seus 75 anos, o arcebispo-primaz do Brasil, d. Geraldo Majella, fez o que é de praxe: apresentou sua renúncia ao Vaticano, já que, por lei, é obrigado a se aposentar. E cada vez que um primaz se aposenta, o assunto domina dez de cada dez conversas entre os bispos. Afinal, trata-se do cargo mais importante da Igreja no País. Entre os cotados para o lugar estão d. Raymundo Damasceno, de Aparecida, e d. Walmor de Azevedo, de Belo Horizonte. Este último tem a seu favor o fato de que é baiano e já atuou durante anos em Salvador. Bispos discutem 2 Esse debate é tão intenso e silencioso quanto estratégico. Sendo Salvador uma sede cardinalícia, seu titular é automaticamente promovido a cardeal. E pode ser candidato a papa. O bolo e o rolo José Múcio definiu-se, anteontem, como "ministro do bolo". Trabalha no Bolo de Noiva, oferece bolo de rolo às visitas "e na conversa com o Congresso só tem rolo." Verdes para verde Finalmente pingou o primeiro recurso no cofre do Fundo Amazônia: US$ 110 milhões não reembolsáveis, presente do governo da Noruega. Carlos Minc espera receber, até junho, pelo menos mais uma doação de U$ 18 milhões, do governo alemão. A fila anda Manuel Felix Cintra Neto abre espaço para seu vice Renato Junqueira na BM&F. E está cotado para a presidência da Ancor. Peão pop Empolgados com a novela rural Paraíso, os dirigentes da Professional Bull Riders, a "Fifa dos rodeios", decidiram realizar em Barretos a sua Copa do Mundo. quem aterrissa O roteirista Blake Snyder se juntou ao diretor Fernando Andrade no time da produtora Spray Filmes. Tendo assinado filmes para Spielberg e Stallone, ele reforça a área de entretenimento. Céu azul nos EUA? Que a Wal-Mart Brasil não tenha sentido a crise até agora, é uma semi-surpresa. Afinal, outros do ramo também estão bem. Agora, que a Wall Mart USA tenha crescido 6% no último mês e desde outubro não tenha registrado um só número negativo, conforme informa Héctor Nùñez , dirigente da subsidiária brasileira, é impressionante. "É que a empresa foi montada para tempos como esses", justifica. Portanto, ela tem fôlego para aderir à Hora do Planeta hoje, apagando as luzes da sua cadeia no mundo todo. Escurinho do plenário E o Senado aderiu à Hora do Planeta. Resta saber se vai aparecer alguém por lá para apagar a luz. Vendetta? Simone Di Meo, jornalista do Cronache di Napoli, garante que Roberto Saviano o plagiou para concluir o best-seller Gomorra. Pede 500 mil de indenização. Musa global E não é que a deputada Manuela D?Ávila apareceu em enquete do site espanhol 20 minutos, com 64 beldades que concorrem ao título de política mais bela do planeta? No páreo, pesos-pesados como as tops Hillary Clinton e Sarah Palin. Os pró-imposto Surgiu pedra no caminho da prorrogação da isenção de IPI para as montadoras. Os prefeitos que estão gritando para receber mais recursos do Fundo de Participações dos municípios. Duplo emprego Em voo entre Rio e Campinas, um animado comandante da Azul exaltou a distância maior entre as poltronas e o tamanho das janelas. No fim, pediu "a ajuda de todos" na disputa com "o duopólio". Cara nova André Caccia Bava Ele já tocou com artistas como Elza Soares e Lobão. E agita os domingos do Bar Municipal, na Vila Madalena. Entre um show e outro, dedicou-se a construir seu próprio disco. O repertório de VentoBom nasceu de influências ecléticas e pode ser conferido, quinta-feira, em um show único, no Studio SP. Sobre a divulgação dos artistas independentes na internet, o guitarrista não titubeia : "É uma ferramenta positiva, mas ainda não totalmente representativa ". Na frente Candidato único, Ivo Meirelles será aclamado presidente da Mangueira. No dia 19. Marcus Gasparian emplaca mais uma. A Editora Paz e Terra acaba de comprar os direitos de The Riders, de Tim Winton. Que também será adaptado para o cinema. Em 2010, a entrega do Oscar volta acontecer em março. No dia 2 de fevereiro serão anunciados os indicados. O Jockey Clube do Rio faz sua primeira prova cross country no dia 1º. A competição, de 8 km, será à noite. Com direito a show de Marcelo D2. No auge dos seus 72 anos, a cantora predileta de Barack Obama, Bettye Lavette , aterrissa pela primeira vez no Brasil. Chega em maio, para o Bridgestone Music Festival. Para celebrar nova edição da obra de Lygia Fagundes Telles, as atrizes Eva Wilma e Regina Braga sobem ao palco do Sesc Vila Mariana, no final de abril. Apresentam seleção de textos adaptados por Maria Adelaide Amaral. Antes de deixar São Paulo, os integrantes do A-Ha fizeram caras e bocas em um dos novos cartões postais da cidade: a ponte Estaiada. O resultado poderá ser visto no próximo álbum da banda norueguesa. José Alencar confirmou presença na homenagem a Henry Sobel. Marcada para segunda-feira, na Sala São Paulo. Britney Spears quer mudar radicalmente de ramo. Prometeu que, assim que terminar sua turnê mundo afora, vai virar... pastora da Igreja Batista. Deus nos guarde...