Direto da fonte O Ibama quer árvores em pé O governo percebeu, enfim, que cada vez que aparece uma área desmatada ele já perdeu a guerra. O que o País precisa não é de denúncias ou punições, mas de uma estratégia para impedir os desmatamentos. Afinal, árvore boa é árvore viva. Foi por isso que os ministérios, da Justiça e do Meio Ambiente decidiram mudar de tática. Criaram a Comissão de Combate a Crimes e Infrações Ambientais, que fará reuniões semanais para definir ações imediatas. O que aconteceu, diz Carlos Minc, foi que o desmatamento mudou de perfil. "Agora atinge também propriedades com menos de 100 hectares. Precisamos de novas táticas conjuntas, e não só para a Amazônia." Nos planos da ONU o País prometeu reduzir em 70% o ritmo de desmatamento até 2017. Está muito longe disso. Beija eu Sob o comando de Claudia Leitte, o Brasil se prepara tentar outro recorde para o Guinness: o "maior beijo coletivo" do planeta. Durante o Axé Brasil, dia 3 no Mineirão, o pessoal do livrão vai conferir se os foliões superam as ...6.980 bicotas simultâneas registradas na Bósnia. Novos Ronaldos Nos meios educacionais e esportivos - os sérios - tem gente de cabelo em pé. É que na nova Lei Pelé que a Câmara começa a debater há um "pequeno detalhe", pouco discutido, que autoriza os clubes a pagar bolsa de apoio a meninos a partir de 12 anos. Mas não é bom isso? Não exatamente: atrapalha a formação e desrespeita normas sobre trabalho infantil. RECUSO e ACEITO Maria Izabel Noronha, líder sindical dos professores, faz campanha contra a regra que remunera por mérito as escolas paulistas. Mas receberá R$ 3.400 de bônus já que sua escola foi bem e atingiu a meta. AmBev do frango Sai hoje, depois de muita expectativa, o balanço trimestral da Sadia. O clima é tão pessimista que qualquer coisa melhor vai impulsionar suas ações para cima. O mercado de ações, aliás, torce pela criação de uma "Sadigão". Mas teme que, no lugar dela, venha uma "Perdia". AmBev do frango 2 Prova de que a famigerada chinese-wall (separação entre analistas e banco) funciona no Bradesco. Negociador, pelo lado da Sadia, nas conversas com a Perdigão, o banco divulgou relatório mostrando que as ações da Sadia valem menos que o valor que está sendo pedido pelos controladores. Vendo na frente Nouriel Roubini sugeria ontem, em seu site, que o novo regime de "insolvência" a ser criado podia ser similar aos da Fannie Mae e Freddie. Afinal, segundo o economista-estrela desta crise, assim que o teste de estresse acabar, alguns bancos importantes e suas holdings vão precisar. E como. Hiperativo Oscar Niemeyer não para. Vai fazer um teatro, uma biblioteca e um portal em Itaboraí, Estado do Rio. Andy, o capixaba O Museu de Arte do Espírito Santo bateu o martelo. Abre, dia 2, uma inédita mostra individual de ninguém menos que... Andy Warhol. Por que só a cidade de Vitória vai receber a exposição? Porque a secretária de Cultura de lá, Dayse Lemos, é amiga de Jessica Gogan, curadora e integrante do Museu Andy Wahrol, na Pensilvânia. Segundo consta, o Rio de janeiro mandou avisar que não tinha datas disponíveis. Na frente Multifacetada, Maitê Proença será assistente de direção da peça As Meninas. Com texto escrito por ela própria. A TV Brasil, quem diria, entrevistou José Serra. O bate-papo de Roberto D?Ávila com o governador foi no Copacabana Palace e vai ao ar domingo. Documentário sobre a obra de Cildo Meirelles, dirigido por Gustavo Moura, será exibido hoje dentro do Festival É Tudo Verdade, no Rio. A partir de hoje, o Sesc Vila Mariana começa programação dedicada à obra do desenhista americano Will Eisner. E não é que o Rambo-man Sylvester Stallone vai voltar ao Brasil? Desembarca dia 6 no Rio,agora para dar início às filmagens de Os Mercenários. Está chegando às mãos de Gilberto Kassab proposta que cria mais 22 km de ciclovias especiais. Só aos domingos. André Diniz e Camila Espinosa colocam no ar, a partir de terça, site de comercialização de arte digital. Batizado com o nome de Urban Arts-Digital Art & Design. A mostra de Vik Muniz registrou fenômeno raro nos últimos três dias em cartaz no MAM do Rio. Dez mil visitantes passaram por lá. Para os shows no Brasil, os meninos bons de marketing do Jonas Brothers chegam em um Boeing 757. Particular. Proteção e água benta nunca são demais. Dona Marly Sarney se reuniu com o padre pop Fábio de Melo, no Rio. Deve ter pedido pelo marido. Direto da fonte Colaboração Doris Bicudo doris.bicudo@grupoestado.com.br Gabriel Manzano Filho gabriel.manzanofilho@grupoestado.com.br Pedro Venceslau pedro.venceslau@grupoestado.com.br Marília Neustein marilia.neustein@grupoestado.com.br Produção Elaine Friedenreich