Direto da fonte E São Paulo abre seu próprio BNDES O plano que o governo Serra tinha para o pós-Nossa Caixa foi concretizado. Na sexta-feira, estiveram com Henrique Meirelles os secretários Geraldo Alckmin e Mauro Ricardo, mais o dirigente da... Nossa Caixa Desenvolvimento, Milton Mello Santos. Isto mesmo, o ex-presidente da Nossa Caixa comanda agora a nova agência de fomento paulista, cujo funcionamento foi autorizado pela Assembleia, discretamente, no final de 2008. A instituição já vem atuando - em low profile - desde o dia 10 de março, quando o ex-banco estadual paulista foi transferido para as mãos do Banco do Brasil. Segundo Alckmin, ela já acumula R$ 200 milhões de funding providenciados pelo Tesouro paulista - valor que deve chegar a R$ 1 bilhão rapidamente. O que vai fazer a agência? "A pedido do governador, solicitamos autorização ao BC para fazer três coisas: ACCs (adiantamento de créditos de exportação), financiamento de leasing e operações da linha BNDESpar, podendo entrar no capital de empresas", adianta o ex-governador. E Meirelles, segundo ele, mostrou-se receptivo ao pleito. Lembra ainda Alckmin que, com José Serra, esteve recentemente em Dubai, onde os dois fizeram contato com investidores e registraram o interesse em colocar recursos aqui. O mapa da mata Será divulgado no começo de abril - só depende da agenda de Carlos Minc - o amplo levantamento sobre desmatamento feito a três mãos entre Ministério do Meio Ambiente, Greenpeace e Abiove. Copilado durante mais de um ano, finalmente ficou pronto. Carlos Lovatelli, da Abiove - que já teve acesso ao relatório - não revela os resultados. "Mas posso dizer que estou satisfeito." Toma lá... Itamaraty e Câmara estão entrando rota de colisão. Depois de receber a área do turismo ontem, Michel Temer deu sinal verde para projeto que, na prática, implode o princípio da reciprocidade para a entrada de americanos no Brasil. ..mas não dá cá Enquanto brasileiros pegam longas filas e cumprem exigências para visitar os EUA, o novo projeto propõe que americanos carimbem o visto aqui, na alfândega. Trazendo apenas um pré-visto obtido lá, via internet. Axé acadêmico Comitiva da Universidade de Harvard chega a Salvador sábado - e não será para ver Mangabeira Unger. Os seletíssimos alunos disputarão uma amistoso internacional de... rugby. Contra o Bahia Orixás, uma espécie de Corinthians do rugby. Velas e tochas Os organizadores da Hora do Planeta estão atrás de velas - muuitas velas - para montar tochas no Jockey Clube do Rio. Ali ficarão às escuras, sábado à noite, 200 convidados. Entre eles Carlos Minc, Eduardo Paes e o presidente da WWF, Álvaro de Souza. Os três vão desligar, às 20hs30, um imenso interruptor que "apagará" luzes em 40 cidades brasileiras, entre elas 10 capitais. Concorrência Aterrissa no Brasil o grupo português Almedina. Começam lançando dicionário econômico assinado pelos sociólogos gaúchos Antônio Cattani e Luís Inácio Gaiger. Léger e Tarsila Dentre as obras exibidas na mostra de Fernand Léger, que a Pinacoteca abre dia 4, duas foram da coleção particular de Tarsila do Amaral. As pinturas La Tasse de Thé e Charlot Cubiste, que ela ganhou do próprio Léger. Na frente Mesmo sem cachê, Barack Obama se tornou garoto-propaganda dos relógios Jorg Gray. A marca tem-se aproveitado da "marolinha" do presidente, que não tira do pulso um de seus modelos. Avaliado em... US$ 300. Assim como a Barbie, a Lycra comemora seus 50 anos. Com festa, hoje, na Casa Fasano. Amalia Spinardi pilota jantar , hoje, em NY. Para apresentar a coleção da Jo de Mer. Cheia de sede, Liza Minelli pediu que o bar do Caesar Park do Rio fizesse hora extra, anteontem. De madrugada. O ministro inglês Peter Mandelson aproveita sua passagem por SP e visita a Land Rover. O livro Sertão Mar - Glauber Rocha e a Estética da Fome, de Ismail Xavier, publicado pela Cosac Naify, acaba de ser traduzido para o francês. E sai pela editora L''Harmattan. Dedé Santana, 71, será o garoto-propaganda do governo paulista na campanha de vacinação de idosos contra gripe. O Itaú Cultural mostra a partir de hoje duas coreografias-solos. Assinadas por João Saldanha. As urnas brasileiras podem ser eletrônicas, mas a Justiça continua a pé. O TRE paulista desaprovou ontem as contas do PTB. Datadas de 2004.