Direto da fonte Brasil de volta a Bagdá Estão adiantadas as providências, no Itamaraty, para fazer voltar a Bagdá a Embaixada brasileira do Iraque - que foi transferida, depois da invasão do país, para Amã, na Jordânia. O gesto interessa muito à Casa Branca, para mostrar ao mundo que a situação por lá caminha para a normalidade. Interessa ao atual governo iraquiano, que busca reconhecimento externo. E deixa o Brasil muito bem com todo o mundo árabe, que tem muitos votos na ONU e ajudaria a conduzir o Brasil ao Conselho de Segurança. Back to the Future Nessa negociação da compra da Interlig pela Tim existe a possibilidade de haver pagamento por meio de troca de ações. Assim, Nelson Tanure ficará sócio da Tim. Quem vem Os 10 anos da Sala São Paulo, dia 9 de Julho, terão comemoração à altura. A Osesp acaba de fechar com a pianista portuguesa Maria João Pires a apresentação, em noite de gala, do Concerto nº 20 de Mozart - o 466, em Ré Menor. Assimetria explícita A "proteção" brasileira à Argentina - gritante no setor automobilístico - não é invenção do governo Lula. Vem dos tempos de FHC a ideia de que o grandão tem de ajudar o pequenininho. Desta vez, pelo menos, os vizinhos estão sendo mais humildes ao pedir "compreensão". Pena Barack Obama não pensar assim. Águas de março Gilberto Kassab mostra que não guarda mágoas. Mesmo depois de São Paulo naufragar na chuva, a Prefeitura manteve domingo sua homenagem ao Dia Mundial da Água, em Paraisópolis. Onde exibiu o filme Calango lengo em morte e vida sem ver... água. Vitoria ou derrota? O PSDB parece não ter gostado da pesquisa que dá folgada liderança a Geraldo Alckmin na sucessão de José Serra. Os números não apareceram ontem, nem no site nacional nem no estadual dos tucanos. Curva crescente Coicidência ou não, Lula escolheu esta quarta-feira para divulgar seu pacote habitacional - exatamente a véspera da divulgação, pelo IBGE, da taxa de desemprego de fevereiro. Com isso, deve minimizar o impacto do índice, que deverá ser maior que... 9%. Só como comparação, em janeiro a taxa foi de 8,2%. E a média de 2008, de 7,8%. Esses números vinham caindo, consistentemente, desde 2004. Esta reversão já está se refletindo na popularidade do presidente.Como mostrou o Ibope. Ausência sentida Ed O?Brien, guitarrista do Radiohead, colocou seu "ídolo" Jorge Benjor no topo da lista vip do grupo domingo - só 20 convidados. O aniversariante, no entanto, preferiu comemorar em outro lugar. Terminado o show, a banda fez rápida festa no back stage... e foi dormir. SHOW E JEJUM Nem o talento de Los Hermanos, Kraftwerk e Radiohead conseguiu calar a voz dos desgostosos, no domingo. Nas duas barraquinhas que vendiam comida, a espera por um hambúrguer era de uma hora, sob risco de só se achar cachorro-quente. Com a desculpa: hambúrguer tinha... mas acabou. Bolsa-surpresa Terminou em noivado o almoço que Marc Jacobs ganhou de Cris Bicalho, sábado. Antes de ser servida a sobremesa - e com fundo musical apropriado - a surpresa: o bolo dos noivos, assinado por Nininha Sigrist. Emocionado, o diretor artístico da Louis Vuitton tirou a câmera de sua bolsinha Hermès e fotografou a homenagem. Só depois veio o beijo no namorado brasileiro Lorenzo Martone. Na frente Demorou muito para Chico Buarque e Caetano Veloso voltarem a se encontrar em um estúdio para fazer a mesma foto. O resultado deve surgir na capa da Bravo. A Flip quer trazer Alice Walker - autora de A Cor Púrpura. Em julho, quando a editora José Olympio lança nova edição para o livro. Um filme e duas biografias sobre Clodovil já estão sendo preparados. Ainda sem data. Terminada a temporada de Calígula, Thiago Lacerda voltará para a TV. Entra na nova novela de Manoel Carlos, Viver a Vida. As primeiras cenas serão gravadas na Jordânia. O Senado está disposto a dar longa vida às ilustres excelências. Criou o Grupo de Controle ao Tabagismo, para os que querem parar de fumar. Pela primeira vez, Vik Muniz empresta sua imagem para campanha publicitária. O artista plástico é protagonista de filme para a Nextel, assinado pela Loducca.