Direto da fonte Silvia Poppovic mudou radicalmente sua rotina para encarar o desafio de seu novo programa diário, na Band. "Acordo às 6 da manhã, leio dois jornais, assisto aos telejornais e fico plugada na internet até começar a gravar." Alguma surpresa guardada para a estreia, amanhã? "O cenário virtual, que deixa os debates mais dinâmicos ainda." Prévia do G-20 Lorde Peter Mandelson, ministro inglês, chega quinta ao Brasil para debater propostas para o G-20, que se reúne em abril, em Londres. Onde? No seminário Caminhos para a Recuperação da Economia Global, organizado por Celita Procópio de Carvalho, da Faap, e pela Embaixada britânica. Grandes chances de Gordon Brown se unir a ele. Golfe com rock Depois de tocar para 63 mil pessoas em Interlagos, o baterista Nicko McBrain, do Iron Maiden, teve um problema grave: não conseguia um campo para jogar golfe - sua grande paixão. Só sossegou quando um blogueiro golfista, Henrique Fruet, providenciou um campo em Mogi das Cruzes. De onde McBrain saiu, feliz, direto para Cumbica. Bem na foto Fotógrafos internacionais continuam suas buscas por cariocas "sarados". Aos fatos: alguns deles protagonizaram ensaio sensual feito por Mario Testino. Outros posaram para ensaio de Steven Klein, que gerou o encontro de Madonna com Jesus Pinto da Luz. Agora é a vez do fijiano Pedro Virgil recrutar os moços, para futuros editoriais. A mil por hora A boa audiência da reprise de Senhora do Destino está rendendo dividendos para José Wilker. Em maio, ele entra no set como protagonista do filme Joãozinho Bem-Bem, de Vinícius Coimbra. Depois vai para trás das câmeras. Como diretor de Quem Matou Giovanni Improtta, personagem que ele viveu na TV, em trama de Aguinaldo Silva. Pra lá de Teerã Por um cargo de desembargador se faz de tudo. Um advogado informou ao TJ paulista, ao se candidatar ao posto, que havia prestado serviços ao Consulado do Domínio de Melquizedek. Um conselheiro do TJ, Horácio Bernardes Neto, descobriu que tal coisa não existe e quer punir o candidato. Que garante tratar-se de um Estado reconhecido... na internet. Responsabilidade social Instituto de Pesquisa Pelé Pequeno Príncipe promove na quinta, em Curitiba, um jantar com o Rei Pelé, parte do Programa Gols Pela Vida. Na ocasião, Pelé fará um talk show e um leilão de peças esportivas assinadas por ele, para arrecadar fundos para o instituto. O Senac - Moda Informação, que ocorre dia 25, recebeu o selo Carbon Free, da ONG Iniciativa Verde. É que serão plantadas árvores para compensar o CO2 emitido durante o evento. Para comemorar seus 10 anos, o Instituto Sou da Paz vai repetir a parceria de uma década atrás com o Grupo ABC, de Nizan Guanaes e Bob Wolfenson. A campanha, criada pela DM9, deverá reunir as mesmas personalidades da anterior, feita pelo instituto. A Cacau Show realiza na Páscoa o projeto Faça Sua Parte. Vai entregar ovos de chocolate para 400 instituições. A Companhia Athletica entrou na onda da economia de energia, criando a campanha Hora do Planeta. A ideia é, no dia 28, as academias promoverem aulas especiais à luz de velas. E que o aluno apague as luzes de casa e vá para a academia. Em abril, a Praia de Areia Preta, em Natal, vai ganhar uma nova torre de guarda-vidas, toda feita em material reciclado. A doação será resultado de um trabalho de equipe de marketing Roche. Dos 201 alunos formados no Colégio Engenheiro Juarez Wanderley, mantido pelo Instituto Embraer de Educação e Pesquisa, nada menos que 80% conquistaram, este ano, vagas em universidades públicas. Com o auxílio de uma empresa especializada en reciclagem, a Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista pôde descartar 17,5 mil lâmpadas fluorescentes, seguindo os padrões ecologicamente corretos. Direto da fonte Colaboração Doris Bicudo doris.bicudo@grupoestado.com.br Gabriel Manzano Filho gabriel.manzanofilho@grupoestado.com.br Pedro Venceslau pedro.venceslau@grupoestado.com.br Produção Marília Neustein e Elaine Friedenreich