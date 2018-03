Direto da fonte Poupando a poupança Com a contínua queda dos juros, o cálculo da caderneta de poupança terá que ser mudado. Governo, Banco Central e demais bancos não têm nenhuma dúvida quanto a isso. O modo de promover essa mudança, no entanto, tornou-se um problema político. Pelo sistema financeiro, há quem defenda uma idéia com chances de sair do papel: taxar a poupança conforme o volume da aplicação. Algo nos moldes do que se faz com o imposto de renda de pessoas físicas. Resolveria o problema técnico - evitar remuneração desbalanceada da caderneta de poupança em tempo de juros baixos - e político: o pequeno poupador seria literalmente "poupado". Vai valer a pena? Pai e mãe da atual crise, George W. Bush vai receber US$ 7 milhões para relatar seus anos na Casa Branca. Por igual tarefa, Bill Clinton levou o dobro ao sair. Sábado de velas A Prefeitura vai apagar as luzes da Ponte Estaiada, do Obelisco, do Monumento às Bandeiras, de todo o Parque do Ibirapuera, do Teatro Municipal e da própria Prefeitura no dia 28. Por uma hora. Gilberto Kassab aderiu à Hora do Planeta, da WWF. Top two Pelo que se apurou, dois concorrentes de peso chegam na frente na disputa pela empresa Santa Elisa/ Vale: Bunge e Dreyfus. Tem a ver com condições melhores de financiamento. Sem nicotina Às vésperas da votação, pela Assembléia, da Lei Antifumo - que o não-fumante José Serra transformou em uma cruzada pessoal - a federação dos trabalhadores em restaurantes vai à luta e divulga suas contas: Se aprovada, a tal lei, dizem, pode reduzir em 20% a mão de obra no setor. Local apropriado Voam para Cidade do Cabo, semana que vem, Washington Olivetto e Luiz Lara, palestrantes de convenção da Schincariol. No encontro, Olivetto irá expor "todos os leões da propaganda brasileira". Lula lá, na eternidade E o Instituto Lula já tem formato. Funcionará junto com o Museu do Trabalho e do Trabalhador, no Estádio da Vila Euclides, em São Bernardo, depois que ele deixar Brasília. Projeto bancado pela prefeitura da cidade. Duto entupido Muitas famílias da América Latina já estão sofrendo na pele o desemprego dos EUA, segundo Luis Alberto Moreno, do BID. Números de janeiro mostram queda de 13% na remessa de dinheiro de imigrantes para suas pátrias. Madonna, evita Cristina Kirchner - chocante - trouxe de Buenos Aires... sua própria água mineral e refeição. Conhecedor da diplomacia brasileira revela que foi a primeira vez que uma autoridade oficial argentina impôs tal tipo de exigência. Será que a moça ouviu alguém falar mal do restaurante da Fiesp? Madonna, evita 2 Não foi bem isso. Cristina está de regime. Trouxe peixe-sapo, frango desossado e sem pele, legumes e até frutas descascadas. Não se sabe se Lula pediu algum extra ao deparar com esse cardápio. É praxe, em encontros oficiais entre presidentes, que o chefe de Estado coma o que lhe é oferecido. Como Cristina quebrou a regra... Madonna, evita 3 Mais um pedido exótico de Cristina: a altura de sua cadeira no evento deveria estar ajustada de modo proporcional à sua altura, já que estaria de saia. Justa? Lula, lá... longe Além de Luiz Marinho, a única "autoridade" presente ao coquetel de encerramento do filme Lula, o Filho do Brasil, anteontem, foi Lula. O sósia. Nem mesmo o vice do prefeito, Frank Aguiar, apareceu. Deve ser porque já tem seu próprio filme. Fresh head Cada um para cada lado. Acompanhado por Caetano Veloso, o guitarrista Ed O''Brien, do Radiohead, foi ver anteontem o trabalho da Afroreggae. Jonny Greenwood mergulhou em lojas de vinis, de onde saiu carregado de MBP. E o vocalista Thom Yorke, mesmo debaixo de forte calor, foi meditar... nas areias de Ipanema. Na frente Harry Potter que se cuide! A Bertrand Brasil comprou os direitos da nova autora-sensação da Inglaterra, Michelle Harrisson. The 13 Treasures será lançado no fim do ano. Vinte imagens de Clarice Fotobiografia ganham exposição, em abril, na Casa Fernando Pessoa. No Colóquio Clarice Lispector. Em Portugal. Cada um, cada um. Enquanto Marc Jacobs jantava no Fasano com Chris Bicalho - que promove almoço para o estilista hoje - Eliana Tranchesi e Donata Meirelles estavam com Roland Herlory - da Hermès -, no Gero. Quinta. Alicinha Cavalcanti, Amir Slama, Ricardo Tavares e Rodrigo Biondi inauguram, quinta, o restaurante Pinotage. O CEO da Sotheby''s Reality, Michael Good, vem pela primeira vez ao Brasil. Chega a SP na segunda-feira. Pelo serviço prestado ao príncipe Charles, a TAM recebeu elogio formal do Palácio de Buckingham. Pelo Ano da França no Brasil: Gina von Hertwig e Luciana Ferraz preparam ação com os melhores restaurantes franceses de SP. Correção: a coluna trocou os Aloisios. Quem estava no jantar de Kassab era o Araújo. Frase de um banqueiro, anteontem, em restaurante baratinho: "Eu antes comia no Massimo. Agora, no máximo, eu como." Pois é. Cara nova Rebecca Mattos Atriz, pintora, cantora, produtora, professora de meditação... tudo se harmoniza nas rotinas da "multiartista". Em Londres, ela estudou artes dramáticas e se interessou pela chamada "live art", que mistura performance e multimídia. Depois, aderiu de corpo e alma à tecnologia e a incorporou às atividades de seu grupo, o Black Ice. "Faço as gravações e mando para os outros integrantes, em Barcelona, para os shows da nossa banda", afirma. Por fim, nos intervalos de tantas experiências, ainda pratica o budismo. "As duas coisas, arte e budismo, estão interligadas", avisa. A propósito, ela abre este ano um centro de meditação em Minas Gerais.