Direto da fonte O novo TCA, na nova Roosevelt Sete meses depois do incêndio, o Teatro de Cultura Artística dá a volta por cima. Em jantar na casa de Gilberto Kassab, anteontem, empresários e banqueiros, além de lideranças culturais, assistiram a vídeo inédito de sete minutos mostrando o novo projeto da Sociedade de Cultura Artística para o TCA. A ideia é criar o Centro de Cultura Artística, com uma área de construção cinco vezes maior. E transformar aquele pedaço da praça Roosevelt em área nobre, padrão rua Avanhandava, ali do lado. O custo disso tudo? Na primeira fase do projeto, R$ 40 milhões. Na segunda, R$ 30 milhões. Entre os pesos-pesados presentes, Henrique Meirelles, Luciano Coutinho, Aloisio Faria (Odebrecht), Caco Pires (Camargo Corrêa), David Feffer (Suzano), Zeco Auriemo (JHSF), André Esteves (BTG), Rubens Ometto (Cosan), Ricardo Steinbruch (Vicunha). Pelos artistas, Karen Rodrigues. O novo TCA... 2 No encontro, o vice-presidente da Sociedade, Cláudio Sonder, detalhou como ajudar. Haverá cotas platinum, brilhante e ouro, de R$ 3 milhões a R$ 500 mil. Antonio Quintella, do Credit Suisse, avisou já ter destinado, via Lei Rouanet, R$ 2 milhões para preservar o mural da frente, de Di Cavalcanti, não atingido pelo fogo. Carlos Jereissati assegurou que doará R$ 3 milhões. Luciano Coutinho prometeu ver como o BNDES poderá ajudar. E Roberto Baumgarten avaliava o que poderia dar a mais - ele doou o segundo Steinway ao TCA. Todos elogiaram a ideia, mas alguns comentavam ser esta "a fase do atacado". E que vão esperar "a do varejo..." O novo TCA... 3 Ao justificar sua adesão, o prefeito - que cedeu sua própria casa para o encontro - disse ter-se emocionado quando foi ver os restos do incêndio, em agosto. E viu os artistas chorando. Acá se habla... Quem está animada com a vinda de Cristina Kirchner é a imprensa argentina. Que espera, depois do encontro da presidenta com Lula, hoje na Fiesp, poder cobrá-la pelas recentes medidas contra a mídia e fazer perguntas sobre política e economia. Coisa que, nos últimos tempos, ficou impossível por lá. Pós-Berzoini Ladeado por Dilma Rousseff, Fernando Haddad e Tarso Genro, José Eduardo Cardozo deve ser aclamado domingo o primeiro pré-candidato a presidente do PT. Em encontro da corrente Mensagem ao Partido, no Rio. Sem caixinha Esta os garçons vão detestar. O desembargador Souza Prudente, do Tribunal Regional Federal, decidiu que gorjeta não é obrigatória. Ele considerou "manifestamente ilegítima" a cobrança automática de 10% que muitos restaurantes praticam. Entre sem bater A Receita Federal tenta há dois anos comprar 37 scanners para controlar alfândegas e contêineres em todo o País, mas uma pequena empresa está conseguindo barrar a licitação. Alegando falta de tempo para juntar a papelama, a MRA conseguiu uma liminar e não parece ter pressa de juntá-la. Ao que se conta, a empresa jamais vendeu um único scanner e não tem nem 1% do capital exigido. A RF tem pressa na compra de equipamentos de controle para melhorar sua performance. Pra chamar de meu O Instituto Moreira Salles bateu o martelo. Acertou com a Livraria Cultura para abrir, em maio, uma loja só com suas publicações no Conjunto Nacional. Disco quebrado Lado direito: um dos pilares do marketing da OI é não multar quem queira cancelar seus serviços. Lado esquerdo: a Oi foi condenada na Justiça do Rio por cobrar multa de quem desistiu da sua banda larga. O futuro é já Isso é que é planejar a longo prazo. A Sony avisa que O Homem Aranha 4 chega às telas, no mundo inteiro, dia 6 de maio de 2011. Falta definir quando começam a rodar o filme - o que deve acontecer em 2010. Os três primeiros filmes da série faturaram US$ 2,5 bi. A la Nuit Blanche Quem abre a Virada Cultural 2009, dia 1º de maio, é a companhia francesa Carabosse. A apresentação, parte do Ano da França no Brasil, será no Jardim da Luz. O pacote inclui mais seis atrações francesas no evento. Na frente A promoter Fernanda Barbosa faz sua estreia na TV com quadro no programa de Amaury Jr. A primeira entrevista é com Ana Paula Junqueira e vai ao ar sábado. Andrea Bocelli aterrissa no palco do HSBC, em abril. De quebra, o tenor também faz uma apresentação gratuita no Parque da Independência. O diretor do Instituto Cervantes de SP, Pedro Benítez Pérez, recebe amanhã a diretora geral do Instituto Cervantes no mundo, Carmen Caffarel. A artista plástica Renata Matarazzo abre exposição Olhar Individual É Coletivo. Segunda, no Piola Jardins. Pelos 2 mil anos de nascimento do Apóstolo São Paulo, o arcebispo dom Odilo Scherer promove no domingo a Peregrinação dos Comunicadores. Com missa na Catedral da Sé. Eduardo Suplicy trocou Bob Dylan por... Mano Brown. Em aula magna sobre Renda Mínima, no Rio, declamou O Homem na Estrada, do rapper. 