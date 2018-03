Direto da fonte Um índice para o ensino técnico Decidido a fazer do ensino técnico um dos carros-chefe de sua campanha - mesmo porque São Paulo está muito bem nesse quesito - José Serra anuncia hoje o Idetec, Índice de Desenvolvimento do Ensino Técnico. É com ele que vão medir o desempenho das 157 escolas técnicas e 46 faculdades de tecnologia (Fatecs). Criado nos moldes do Idesp, que a Secretaria da Educação adotou, o índice será usado para definir o pagamento de... bônus aos professores. Melhores notas dos alunos significarão prêmios em dinheiro para os que ensinam. Modelo que o Banco Mundial adotou e decidiu repassar a outros países. Um índice para... 2 E mais. Serra quer trocar o nome da Fundação Paula Souza, que coordena toda essa área, por outro mais atraente, na linha PAC. Há alguns dias, o governador revelou como a fundação é desconhecida: "Acham de tudo. Até que é uma entidade benemérita de tias". Lula, um liberal Lula foi apresentado à plateia de Nova York, pelo editor-chefe do Wall Street Journal, Robert Thomson, como "um dos mais importantes porta-vozes do livre comércio no mundo". E retribuiu a gentileza à altura: "Se tivesse sido ele a me introduzir nas campanhas eleitorais que eu perdi, talvez não tivesse perdido." Eu voltei A cozinha Securit está de volta depois de 18 anos. Contratou Emerson Borges e os italianos Píer Ugo Boffi e Giorgio Salvini para desenhar os dois projetos que serão apresentados semana que vem. Catador global Ouvido, no centro de São Paulo, de um catador de latinhas que faturava R$ 60 por dia e agora só R$ 20: "É que teve uma crise na China ela parou de comprar da Vale aí o minério cortou de R$ 3,20 o quilo da latinha pra R$ 1,00. Mas era tudo blefe e a China já voltou a comprar. Acho que dá pra chegar aos quarentinha até o fim do mês..." Frango salva a lavoura Enquanto se discute a união da Sadia com a Perdigão, as empresas continuam andando. E bem. Segundo Nildemar Secches, da Perdigão, as exportações da empresa voltaram em março. Como assim? "O frango, em tempos de crise, tem lugar garantido, pois sai mais em conta que a carne", explica. O mesmo confirmou ontem Walter Fontana, lembrando que o mercado interno também está - como diria Dilma, nesta sua nova fase - "bombando"... Sobre as negociações entre as empresas, nenhuma palavra. Independente de a fusão sair, é certo que ambas têm sinergia gigante. Tanto que esta é a quinta vez que se tenta uní-las para serem a Nº 1 do mundo. Depois de JK... JQ Jânio Quadros também vai virar minissérie. Ideia da TV Record, que chamou o "janólogo" Nelson Valente para fazer o roteiro. A Rainha e o plebeu Rolou química bilionária na cena mundial. Que está unindo a rainha Noor, viúva do rei Hussein, a Carlos Slim, igualmente viúvo. Super Avalanche Ao querer abrir uma "garagem" para concurso na internet de novos intérpretes da música popular brasileira, Faustão se surpreendeu: recebeu nada menos que 1. 873 gravações em uma semana. Seu site, onde vão ocorrer as votações, consegue abrigar, no máximo, 250. Brinde ilustre Quem apareceu durante a sessão de debates, sábado, em que se discutia a obra de Glauber Rocha, no Los Angeles Brazilian Film Festival, foi o ator Dustin Hoffman. Que pediu caixa de DVDs do cineasta. De "grátis". E Esteves está Desde que criou o fundo BTG, o no-profile André Esteves tem começado, devagarzinho, a se expor mais, coisa absolutamente impensável na época em que dirigia o Pactual e depois o UBS/Pactual. Ontem, Esteves, a convite de Roberto Muylaert, aceitou dar palestra para a ANER, associação de revistas. Além de defender uma atuação maior do BNDES para combater a crise, ele falou sobre o "apagão coletivo" pré-crise, sobre juros - "poderiam ter optado por reduzir a taxa em dois pontos porcentuais" - e sobre como o Brasil está em situação melhor na comparação com outros emergentes. O BTG? "Mandem os seus currículos. Estamos contratando". Na frente A prefeitura teve que fazer um pedestal de 50 cm para a escultura Quadrúpede, de Florian Raiss, inaugurada terça, no Parque do Povo. Para evitar que as crianças se animem e subam em cima. De olho no mercado brasileiro, dezenove designers franceses montam QG por aqui, durante a SPFW, em junho. Aldo Rebelo e Elói Pietá foram as estrelas da festa de aniversário de José Dirceu, no Bar Avenida. Anteontem. Crise? Não para a italiana Magis - que tem peças no MoMA, de NY. E que abre, em 2010, a primeira loja no Brasil. Com delay de cinco dias, Liza Minelli comemorou, anteontem, seu aniversário em Porto Alegre comendo... peixe. Promete repetir a dose amanhã, depois do show em SP. Oskar Metsavaht passou três dias em Cortina D''Ampezzo, com o cineasta Fernando Meirelles. Gravando filme publicitário. O artista plástico Titi Freak, representado pela Galeria Choque Cultural, lança hoje Freak, seu primeiro livro. Taís Araújo, a Helena da próxima novela de Manoel Carlos, cairá de amores pelo maduro José Mayer. O que comprova que a arte imita a vida... Maria Bonomi, Mário Gruber e Iberê Camargo estão reunidos na mostra Mestres da Gravura: Matrizes e Gravuras da Biblioteca José e Guita Mindlin, que abre, sexta, no Espaço Cultural BM&F/Bovespa. A TV Brasil, a TV do Lula, entrevista hoje o neo-lulista Fernando Collor.