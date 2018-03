Direto da fonte Os índios, a sentença e o cofre da Funai O Supremo deve decidir amanhã o destino da reserva Raposa/Serra do Sol, mas o grande problema, para a Funai, passa longe dos tribunais. Ela quer saber de onde vai sair o dinheiro para pagar as indenizações dos arrozeiros, cuja expulsão da reserva é dada como certa - afinal, oito dos 11 ministros já votaram a favor dos índios. Para dar só um exemplo: o arrozeiro-chefe dessa batalha, Paulo César Quartiero, tem direito a R$ 2,6 milhões e a Justiça até já depositou R$ 1 milhão em juízo. Mas ele não vai se mexer por esse dinheiro. Nas suas contas, pelo valor da terra e dos benefícios que implantou, tem direito a... R$ 53 milhões. Junte-se a isso o que os outros vão pedir nos tribunais. Cruzada André Skaf, do Movimento Novos Líderes, prepara o primeiro fórum do grupo. Confirmaram presença três ministros - Edison Lobão, Carlos Minc e José Múcio - e quatro senadores - Sergio Guerra, Jarbas Vasconcelos, Marco Maciel e Arthur Virgílio -, além de deputados federais. Em maio. Dança da cadeira Aloizio Mercadante, que viu a contragosto Fernando Collor ganhar a Comissão de Infraestrutura, está prestes a perder mais uma. Renan Calheiros vai dizer a Lula que o PMDB abre mão da liderança no Senado - já que a indicada para o cargo, Roseana Sarney, vai ser governadora. E Lula avisará ao PT que o cargo é de Ideli Salvatti. Por etapas Nada mais didático, para avaliar a crise no Estado de São Paulo, do que comparar o consumo de energia de fevereiro com o fevereiro anterior. A indústria consumiu 12,2% menos, o comércio cresceu 1,3% e o consumo residencial deu empate. Ou seja: a crise bateu forte na indústria mas não pegou ainda o consumidor. Vida e obra Sean Penn e o senador Mark Leno vão apresentar projeto para transformar o aniversário do ativista gay Harvey Milk em "dia especial". Em 2008, Arnold Schwarzenegger derrubou um projeto parecido na Califórnia. Boa, a causa Assim como aconteceu com a coleção de Yves Saint Laurent, uma tiara - em ouro, cravejadas de diamantes - desenhada por Gianne Versace vai a leilão, dia 23. A peça, avaliada em US$ 3 milhões, terá venda on-line. E o valor arrecado será revertido para fundação de pesquisa contra a aids. Dia do dia O Diário Oficial da Assembleia paulista publicou lei que cria... o Dia do Choro, 28 de junho. Também foram oficializados o Dia do Tai Chi Chuan (último sábado de abril) e o Dia de Jerusalém (6 de junho). Vão criar do Dia do Expediente? Trilogia E Gustavo Franco vai para seu terceiro livro. Depois de abordar a economia em Fernando Pessoa e Machado de Assis, agora ataca de Shakespeare. High anxiety Em menos de quatro meses Bernard Madoff foi descoberto, denunciado, inquirido, fez um acordo de confissão e já está atrás das grades. Ainda que recorrendo e não em caráter definitivo. Pressa, amiga da perfeição? Tipo exportação José Roberto Arruda conversou com Fabrizio Fasano e se entusiasmou. "Eles têm planos de abrir um hotel-restaurante em Brasília", conta o governador. Holerite é tudo Muitos executivos que estudam estão preferindo fazer o MBA no Brasil mesmo. Querem manter o emprego. Resultado: o MBA da Universidade de Pittsburgh no País teve, este ano, 25% mais de interessados. Na frente Clássicos do modernismo brasileiro, como Guignard, Volpi, Bonadei, Portinari e Bandeira, estão reunidos na mostra Modernos de Sempre. Vernissage hoje, na Galeria Dan. Jesus Pinto da Luz tomou gosto pela cabala. O namorado de Madonna esteve, sábado de manhã, no Centro de Cabala do Rio. Discreto e compenetrado. Finalmente, Cassandra Wilson aceitou turnê pela América Latina. Traz seu suíngue para o Bourbon Street. Em maio. Caio Túlio Costa lança o livro Ética, Jornalismo e Nova Mídia - uma Moral Provisória. Na Livraria Cultura, dia 30. Depois de dois meses no MAM do Rio, chega a São Paulo a exposição itinerante de Vik Muniz. As 131 fotografias, mais três vídeos, aterrissam no Masp. Em 23 de abril. Teresa Perez apresenta seu Traveller Book, dia 26, no Shopping Iguatemi. Prefácio de Nirlando Beirão. Renée Behar convidou o gemólogo Rafael Medina para palestra. O encontro será dia 24, em sua loja dos Jardins. O fotógrafo Claudio Edinger lança livro e abre exposição. Hoje, na Galeria Arte 57. Ser famoso, ainda que por tabela, custa caro. O mágico Sandro Pedroso, novo namorado de Susana Vieira, contratou um assessor de imprensa. Só para avisar, a quem interessar possa, que não fala de sua vida pessoal.