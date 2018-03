Direto da fonte Social States Atento ao encontro de ontem, entre Lula e Barack Obama, o embaixador Roberto Abdenur - que já serviu em Washington - não acha impossível que os EUA caminhem "um pouco" no rumo da social-democracia. Basta ver, diz ele, os desafios atuais: apoio a desempregados, retreinamento de mão-de-obra, planos de saúde, busca de energia limpa... Doces vitrines Vem aí mais uma água com açúcar para as apaixonadas por moda. Trata-se de Delírios de Consumo de Becky Bloom, baseado no best-seller de Sophie Kinsella. O figurino, assinado por Patricia Field - a mesma de O Diabo Veste Prada -, usa e abusa de marcas como Balenciaga, Prada e Gucci. Estreia dia 10 de abril. Alto risco Está para surgir uma versão natureba do viagra. Cientistas da Universidade de Nápoles, na Itália, descobriram que o sulfeto de hidrogênio, causador do mau cheiro do ovo podre, pode servir como base para um novo medicamento contra a impotência. O que não está claro, na pesquisa, é se a novidade terá algum efeito colateral... De olhos abertos Nada a ver com o subprime, mas preocupa. Nas contas do Ibedec, que estuda as relações de consumo, 100 mil brasileiros terminarão o contrato de compra de suas casas, este ano. E eles não têm cobertura do Fundo de Compensação das Variações Salariais. Está formado um pequeno "buraco" a ser resolvido. Um ato para Jango A família de João Goulart vai relembrar - em Montevidéu - os 45 anos do golpe militar que o derrubou do cargo de presidente. Seu neto, Marcos, vai reunir políticos, empresários, líderes sindicais e estudantes para ver e debater o filme Jango em Três Atos, produzido pela TV Senado. No dia 1º de abril. Responsabilidade social A Claro lança o Instituto Claro no dia 30, em evento realizado no Museu da Língua Portuguesa. O Instituto consolida a atuação social e ambientalmente da operadora. A SOMA - Sociedade Mobilizadora vai levar crianças de instituições carentes, durante este mês, para assistir ao espetáculo infantil Cocoricó em Uma Aventura no Teatro. Os tambores para Flip já estão aquecidos. Tanto que a flipinha já promoveu a primeira oficina de ilustrações, com trabalhos produzidos por crianças da comunidade caiçara da Ilha de Araújo. Cerca de 200 jovens receberam o certificado de conclusão do programa Aprendiz Legal, conduzido por Zeca Camargo. Padrinho do Projeto Social Emagrecimento Solidário, Neguinho da Beija-Flor, entregou, na semana passada, 2 mil quilos de alimentos para as crianças da Casa Hope. A campanha Brastemp Viva!, que retira da casa dos consumidores, as embalagens de produtos Brastemp e Cônsul, contabilizou 109.770 toneladas de embalagens recolhidas. O Grupo Santander Brasil, o Sebrae e o Governo da África do Sul realizam, a partir de amanhã, o II Seminário Sobre Turismo Sustentável. Mais de 30 mil voluntários da Fundação Bradesco promovem hoje a 7ª edição do Dia Nacional de Ação Voluntária. A previsão é realizar mais de 1,7 milhão de atendimentos em 200 pontos instalados em regiões carentes de todo o País. O Bazar Samburá continua recebendo doações de objetos. A renda das vendas vai para o Lar Escola São Francisco. Fernanda Suplicy e Sergio Morisson inauguram hoje, no Dry, a Social Way, agência de marketing e terceiro setor. Direto da fonte Colaboração Doris Bicudo doris.bicudo@grupoestado.com.br Gabriel Manzano Filho gabriel.manzanofilho@grupoestado.com.br Pedro Venceslau pedro.venceslau@grupoestado.com.br Produção Marília Neustein e Elaine Friedenreich