Direto da fonte Proposta ?ilíquida? A proposta levada ontem por Guido Mantega à reunião dos Brics - grupo formado por Brasil, Rússia, Índia e China - é no mínimo curiosa. Antes de embarcar para Londres, o ministro revelou que iria propor a adoção de um mecanismo internacional de regulação do fluxo de capitais entre os países. Defende que países que estão recebendo excesso de capital coloquem parte do montante no FMI. O fundo do fundo teria a função de emprestar os recursos para os países, entre eles os emergentes, que, com a crise, sofreram com a saída de capitais. É, propor não ofende. Quem vem Gordon Brown deve aterissar no Brasil dia 26. All together now Não haverá reunião privada entre Lula e Obama, hoje. A conversa terá 50 minutos, com cinco auxiliares de cada lado. A sós, somente alguns minutos para preparar a fala coletiva. Sugestão pertinente Um dos pais da meta de inflação brasileira, Sergio Werlang, tem boa sugestão a fazer nestes tempos preocupantes de crise. Que o Copom volte a se reunir a cada 30 dias, ante a rapidez com que as coisas estão mudando. A crise pela janela... Assim como aprendeu Paulo Hartung, em Vitória, também José Sarney, em São Luiz, vê a crise pela janela. Até recentemente, Sarney "contava com alegria" os 30 navios em média, parados no porto à espera de minério. Hoje, não passam de 10... ...e pelo relógio O segundo sinal dos tempos estranhos, para Sarney, foi o príncipe Charles chegar 40 minutos atrasado em sua visita ao Congresso. "A crise foi capaz de destruir até a tradicional pontualidade inglesa", lamenta. Se essa casa.... Dez convidados de Roseana Sarney passaram o fim de semana na casa oficial do presidente do Senado, QG de sua transição no governo do Maranhão. É que ela está proibida pelo médico de voar até São Luiz. Foguete da paz Ante uma plateia apreensiva, em Brasília, o embaixador da Coreia do Norte, Tak Hyok, tentou acalmar os ânimos: "Estão confundindo foguete, que vai levar nosso satélite, com míssil." Eco-palpiteiro Depois de plantarem uma árvore no Rio, Charles e Camilla iam saindo quando Carlos Minc recomendou: "Ah, dá uma regadinha!" Charles obedeceu na hora. Só para titãs Além do Itaú, tem mais um banco interessado no Banamex, o banco mexicano do Citigroup: o Bradesco. Consultados, os bancos negam. Grife em jogo Entra na moda, o advogado Arnold Wald Filho? Não exatamente. Mas está ajudando a mulher, Tania Loeb, na disputa com a Daslu e Andre Brett, pela gestão da Hermès no Brasil. Aliás, as obras da primeira loja da marca já começaram, no Shopping Cidade Jardim. Olha o sorriso Dilma Rousseff e o novo gerente do seu PAC, Fernando Collor, farão a primeira reunião semana que vem. No PT, teme-se o imPACto de fotos dos dois durante a campanha de 2010. Fenômeno por R$ 5 Uma fila gigante se formou ontem de manhã, na Praça da República, para comprar, por R$ 5, um jogo pirata de PlayStation2 exibindo ...Ronaldo no Timão. Burro é gente Em rua central de Natal, aconteceu ontem a 1ª Burreata Cultural. A manifestação, em prol das bestas, teve apoio da CET local. E um quórum de ... 5 pessoas. Na frente A Direito GV, comandada por Ary Oswaldo Mattos Filho, acaba de receber o reconhecimento do MEC. Obteve o conceito máximo em todos os quesitos avaliados pelo ministério. O Circuito Mundial de Vôlei de Praia vai distribuir US$ 7,77 milhões em prêmios. O Buffet França recebe , semana que vem, o chef Axel Manes, do L''Atelier de Paris. A convite de Amir Labaki, o canadense Peter Wintonick, documentarista, vem para o Festival É Tudo Verdade. Deu Claudia Leitte na cabeça na pesquisa realizada entre os moradores da Rocinha. Resultado: a baiana sobe, amanhã, o morro e faz mega-show. Depois de sua turnê européia, a diva do jazz brasileira Ithamara Koorax começa a dar aulas na Escola de Música de Lucerna, na Suíça. Cleuza Ferreira, da Magrella, junta um grupo em sua loja, em Brasília, na segunda. Para ação ecologicamente correta, criada por Drausio Gragnani. Vão plantar árvores. A maior mostra já feita de Iberê Camargo será montada, a partir do dia 22, na fundação que leva o nome do artista. Em Porto Alegre. Pelo desfile da Chanel, na Semana de Moda Francesa, as moças - com ou sem crise - vão reciclar o figurino. O pessoal da CPI dos Grampos garante: a convocação de Protógenes Queiroz, para prestar depoimentos no 1º de abril, não é piada de mau gosto.