Direto da fonte Mata atlântica vence uma Está tudo pronto para começar, em São Paulo, um projeto gigante de deslocamento de pessoas por motivos ambientais. Ele prevê - como confirma Xico Graziano, do Meio Ambiente - a retirada de 5.000 famílias de áreas da mata atlântica, nas encostas de Cubatão, e sua transferência para outras regiões da Baixada. O Estado investe, na ideia, R$ 500 milhões, uma média de R$ 100 mil por família, para a transferência e a construção das moradias. Detalhe crucial: a polícia ambiental já controla a área e impede a chegada de mais moradores. "Ninguém construiu um único quarto novo nos últimos dois anos e meio", diz Graziano. Contramão Enquanto é criticado até por Lula depois do assassinato de quatro seguranças de uma fazenda, na Assembleia Legislativa do Rio o MST foi premiado. Recebeu a Medalha Tiradentes por "seus 25 anos de lutas e conquistas". Festa legal Irlandês é outra coisa. Na data nacional do país, terça que vem, o embaixador Michael Hoey vem a São Paulo para a abertura do evento Cara Irlanda. Que inclui música, literatura, exposição de fotos e cerveja. Lobby olímpico Sérgio Cabral e Eduardo Paes vão a Denver para uma feira de esportes. Lá estarão, no fim do mês, metade dos membros do Comitê Olímpico Internacional. Lobby olímpico 2 Manaus conseguiu um trunfo na disputa com Belém para sediar jogos da Copa. Enviou ao presidente da Fifa, Joseph Blatter, carta de adesão assinada por representantes da Coca-Cola, Sony e Adidas. Parodiando Oscar Maroni, o folclórico dono do Bahamas, fechado desde 2007, decidiu criar uma ONG para pessoas que se sentem "perseguidas pela prefeitura". Plagiando o filme O Povo Contra Larry Flint, decidiu chamá-la de A Prefeitura Contra Oscar Maroni. Outras praias O ex-BC Armínio Fraga deve ser o próximo presidente do conselho da BM&F. Terá verba? Depois de uma frustrada tentativa de emplacar Rubens Barbosa, a Fundação Bienal faz nova tentativa: Convidou o ex-presidente da Academia Brasileira de Letras e ministro do Tribunal de Contas Marcos Vilaça para ser seu novo presidente. Ele ainda não respondeu. Em nome do Rei Uma comitiva da prefeitura de Santos foi ontem ao BNDES pedir dinheiro para investir em... Pelé. Querem R$ 6 milhões para erguer na cidade um museu sobre o jogador. Importante Estreia domingo, na TV Brasil, a série Assim Vivemos. Apresentada por uma cega, Moira Braga, e um surdo, Nelson Pimenta. O crime compensa Luciano Coutinho que se cuide. Com o novo formato da MP 449, que autoriza refinanciamento de dívida com a Receita, o BNDES terá concorrência. Vai ficar mais barato não pagar imposto do que tomar empréstimo no banco. Eu & eu mesmo O cineasta Caco Milano, que começa a rodar Os Sonhos de um Sonhador - a História de Frank Aguiar, quer Suzana Vieira no papel de mãe do cantor-político. No papel principal? O próprio... Na Frente Aécio Neves comemorou aniversário, terça, com uma cavalgada noturna, em sua fazenda, em Minas Gerais. Marina Lima chega a São Paulo para apresentação única. Dia 16, no Clube Glória. Lula debate o Brasil e a crise, segunda, em Nova York. Onde se encontra com empresários, em seminário promovido pelo Valor e o Wall Street Journal. Terminou a temporada brasileira de quatro meses de Christopher Getty. O neto quase carioca de Paul Getty. Francisco Santos, da Couromoda, deu a José Serra sapato italiano. Está redimida a gafe cometida em janeiro, quando só Lula ganhou um par. Moraes Moreira canta os sucessos dos Novos Baianos a partir de hoje, no Teatro Fecap. Nana Gouveia fotografou nua no centro de São Paulo, para a Playboy. E causou frisson comendo pernil, sem roupa, diante da antiga sede do Estadão. Alerta de um diplomata preocupado: depois de chamarem o príncipe Charles de Chávez, anteontem, o Itamaraty devia treinar o pessoal para que amanhã, nos EUA, todo mundo chame Osama de Osama mesmo. Quer dizer, Obama! Direto da fonte Colaboração Doris Bicudo doris.bicudo@grupoestado.com.br Gabriel Manzano Filho gabriel.manzanofilho@grupoestado.com.br Pedro Venceslau pedro.venceslau@grupoestado.com.br Produção Marília Neustein e Elaine Friedenreich