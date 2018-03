Direto da fonte Lula no país do capital Embora disponha de um andar "presidencial" no BB, da Av. Paulista e, poucas quadras adiante, das instalações do BNDES, Lula tem gostado de presidir a República, quando em São Paulo, a partir da Fiesp. Foi lá que recebeu Alan Garcia. Depois, o primeiro-ministro holandês Jan Balkenende. E ali receberá, dia 20, Cristina Kirchner. Perguntas que não calam: sem querer criticar as instalações da Fiesp ou o trabalho de Paulo Skaf, a opção de Lula é para dar algum tipo de apoio aos planos políticos do dirigente da Fiesp? Bateu alguma nostalgia dos velhos debates, quando líder sindical? Ou o presidente tenta atrair para Dilma o empresariado paulista antes que José Serra passe por ali. Interna-Nacional Isso é que é diplomacia. Os três maiores eventos, nos quais o Itamaraty gastou R$ 29 milhões, em dois anos, foram os 50 anos da bossa nova (em nove países), o centenário de Oscar Niemeyer (em outros cinco) e várias "semanas do cinema brasileiro" na América Latina. Bonde do Batisti Liderados por José Eduardo Cardozo e Eduardo Suplicy, parlamentares se reúnem hoje com Tarso Genro para costurar forma de pressionar o STF no julgamento do caso Cesare Battisti. Nem te ligo Com ajuda do MST, PT e até do PSDB local, Jackson Lago, governador cassado do Maranhão, mobilizou 300 carros e parou São Luís no domingo. A carreata foi ignorada pelos jornais da família Sarney. $$$$ privado José Serra foi a Rio Preto levar a Ordem do Ipiranga ao cardiologista Domingo Braile, que coordena programa de pesquisas em células-tronco. Ouviu dele, detalhado, como consegue fazer tudo o que faz... com recursos privados. Aero Sérgio Sérgio Cabral recebe hoje seu novo helicóptero: um EC135. Que só começa a voar dia 15 de abril, depois de uma série de testes. A aeronave custou cerca de US$ 5 milhões. Back to the future João Carlos Martins volta conduzindo a Orquestra Bachiana Filarmônica, com movimento em todos os dedos da mão esquerda, após oito anos lutando contra sérias lesões nas mãos. A TV Cultura leva ao ar programação especial. Quarta. Só na sandalinha Quem diria, Mulher Brasileira, de Benito di Paula, entrou na briga das sandálias. Foi trilha do comercial da Grendene para o Dia Internacional da Mulher. E pano de fundo em 2002 para... as Havaianas. Carro-forte Mesmo com todos problemas na matriz, a GM Brasil não desanima. "Estou até notando uma coisa bastante interessante: o brasileiro, que via os carros como um ativo há alguns anos, está voltando a pensar no veículo como uma forma de resguardar seu dinheiro", conta José Carlos Pinheiro Neto, vice da montadora. Carro, ao menos, não vira pó. Sanfoneando Vem aí o primeiro Festival da Sanfona, dias 16 a 21. Elba Ramalho, Dominguinhos e Renato Borghetti vão se encontrar às margens do Rio São Francisco. Em sol maior Sábado, ao final do concerto da Osesp, conselheiros da orquestra foram parabenizar o colega Persio Arida pela escolha do maestro Yan-Pascal Tortelier. E ao felicitar os músicos pela apresentação, o economista soube também que, por uma coincidência da vida, Tortelier era o nome preferido. Lotação 100% Tamanho o sucesso da festa de 80 anos de Hebe Camargo, domingo à noite, que a anfitriã Lucilia Diniz, ao receber os convidados, se desculpava pela falta de espaço. "Ninguém faltou nesta festa", contabilizava. E lá pelas cinco da manhã, Hebe continuava animada, avisando que sairia de lá direto para o SBT. Na frente Em seu casamento com Clarisse Sette, sábado, no Rio, Claude Troisgros não disfarçava a felicidade de ver a família da França presente. Especialmente seu pai, o também chef Pierre Troisgros. No domingo, todos foram almoçar no Fasano al Mare. Esta coluna errou ao identificar Helga Hoffmann com Catarina Malan, em foto no sábado. Mas pelo tamanho da indignação da economista em e-mail à coluna, pode-se deduzir que ela acertou todas suas previsões sobre a crise econômica. Parabéns, Helga. Surpresa. O lotadíssimo show da banda Sua Mãe, de Wagner Moura, não precisou de luz estroboscópica, sábado, no Studio SP: os flashes das tietes tiveram o mesmo efeito. Sérgio Viotti faz, amanhã, no Artestudio Mauro Chaves, demonstração das obras de Shakespeare, com direito a analogia com a cena pública atual. Direto do túnel do tempo, Paul McCartney assistiu ao desfile da filha Stella, em Paris, semana passada, a bordo de um terno de lapela estreita. Com pinta de anos 60. Contemporânea, Meryl Streep estava por lá. A quem interessar possa sobre o possível affair entre Rodrigo Santoro e Natalie Portman, o próprio responde: "Estamos ficando, mais ou menos." Mariannita Luzzati abre, hoje, mostra na Galeria Baró Cruz. O inverno ainda está longe. Mas a ordem já foi dada: batom vermelho e coque são os pontos-chave da nova estação.