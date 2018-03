Direto da fonte O dia internacional... da gastança? Confira neste teste se você é dona do nariz quando tem dinheiro na mão Até que ponto as mulheres resistem a uma vitrine e seguram o impulso de gastar? Para este Dia Internacional da Mulher, a coluna providenciou um rápido teste - adaptado do livro Terapia Financeira, do educador Reinaldo Domingos. Pense com honestidade, responda e vá em frente! 1. Você controla seus ganhos e gastos? a. ( ) Registro periodicamente os pequenos e grandes gastos e receitas, por tipo de despesas e rendimentos. b. ( ) Registro só os grandes ganhos e despesas. c. ( ) Começo o mês anotando os itens, mas não concluo. d. ( ) Não registro esses dados em nenhum período. 2. Você pensa em objetivos de curto ou longo prazo? a. ( ) Sim, e registro em um lugar que vejo a toda hora. b. ( ) Sempre faço esta reflexão, mas não registro. c. ( ) Só faço mesmo planos para o curto prazo. d. ( ) Não tenho claramente sonhos de curto e longo prazo. 3. Você já fez um diagnóstico financeiro de sua vida? a. ( ) Uma vez por ano faço essa análise e registro o que eu ganho e gasto. b. ( ) Faço a análise, mas não registro nada. c. ( ) Faço isso quando estou em desequilíbrio financeiro. d. ( ) Nunca fiz a análise nem me reúno com a família para falar sobre dinheiro. 4. Quando você recebe o salário, o que faz? a. ( ) Reservo de 10% a 20% dos ganhos para meus sonhos. b. ( ) Reservo 10% dos ganhos mas ainda não sei como usar essa reserva. c. ( ) Não costumo guardar dinheiro, porém estou equilibrada financeiramente. d. ( ) Não guardo. Não tenho nem para a despesa do mês. 5. Como você se comporta no supermercado? a. ( ) Faço uma lista, pesquiso os preços antes e levo encartes da concorrência para baixar preços. b. ( ) Às vezes faço lista de compras e costumo pesquisar preços e marcas mais baratas. c. ( ) Tenho uma ideia do que comprar, mas não costumo pesquisar preços. d. ( ) Não faço lista. Compro aquilo de que mais gosto. 6. De que modo você age, em um shopping center? a. ( ) Vou passear, e só compro o que cabe no orçamento. b. ( ) Gosto de ir ao shopping. E quando há promoções, geralmente compro. c. ( ) Passeio no shopping aos finais de semana e, se gosto de alguma coisa, compro. d. ( ) Adoro shopping. Sempre compro o que me agrada. SOME OS PONTOS: A = 20. B = 15. C = 10. D = 05. De 100 a 120: Parabéns! Suas respostas mostram que você tem um alto grau de educação financeira. De 75 a 95: Você está em um bom caminho mas precisa estruturar melhor os seus controles financeiros. De 50 a 70: Cuidado! Você está perto do desequilíbrio financeiro e necessita de uma operação de guerra em suas finanças. De 30 a 45: Sua situação é grave! Faça rápido um diagnóstico sobre quanto ganha e gasta e segure a onda, para não perder o sono. Responsabilidade Social O Pão de Açúcar está a favor da sustentabilidade. Durante esse mês, os clientes que levarem suas sacolas para as lojas da Grande SP acumulam pontos que poderão ser trocados por compras. Foi inaugurado ontem, no Projeto Sol, o espaço do Centro Esportivo e Cultural. O evento contou ainda com a mostra de trabalhos artísticos das crianças. A EMS lança, junto à ImageMagica, o projeto Saúde e Cultura: trabalhando sério para você sorrir, no Hospital Municipal Infantil Menino Jesus . Pacientes e profissionais do hospital vão usar a fotografia para registrar momentos, como forma de sensibilização. A Gerdau atingiu a marca de 10 mil colaboradores voluntários, que atuam em projetos sociais apoiados pela empresa. Adriana e Romeu Trussardi Neto promovem, a partir de hoje, a campanha Trousseau do Bem. Parte da renda do projeto será transformada em cestas básicas para instituições beneficentes. O grupo Santander Brasil, em parceria com a Pinacoteca abriu, ontem, a mostra Convivência, com 140 trabalhos feitos por pessoas em situação de rua. A gastronomia está no DNA de Andrea Fasano, assim como o perfil empreendedor. Enquanto se prepara para lançar, com Patricia Filiardi, o novo cardápio do Buffet Fasano, ela negocia custos com fornecedores. As festas continuam a todo vapor? "Sempre haverá um grande evento." Amém...