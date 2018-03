Direto da fonte Olho por olho, casa por casa Um José Serra prudente e com espírito colaborador, um Aécio desconfiado, um Sergio Cabral entusiasmado. Assim saíram os três governadores do encontro "habitacional" com Dilma e Mantega, anteontem no Planalto. Serra avisou que já tem cerca de 20 mil unidades para agregar ao plano e pediu aos técnicos paulistas que acelerem o "ciclo de produção" do setor. Aécio achou ambicioso demais falar em um milhão de casas e preferiria que se aproveitassem as estruturas já existentes nos Estados. E Cabral resumiu o clima da conversa para a coluna: "Eu diria que, se a campanha mantiver o nível de civilidade da reunião de hoje, o Brasil está salvo!!!" " Os Inconfiáveis" No caso da China, o inferno é ela mesma. O país entrou no mercado essa semana comprando uma quantidade de minério muito acima do esperado, aprofundando dúvidas sobre a verdade de seus estoques. Os preços dispararam. Arritmia verbal Do advogado Eduardo Muylaert, sobre a avaliação de Tarso Genro, que definiu as quatro mortes do MST em Pernambuco como "uma maneira mais arrojada" de atuar: "O que o se espera, no Brasil, é que a Justiça seja um pouco mais rápida, e o ministro um pouco mais lento." {HEADLINE} Vai ter que esperar {TEXT} A Terracap não vai homologar a venda de terreno no lago Sul - conforme publicado nesta coluna - a Paulo Octávio. Motivo? Dois pedidos de penhora na justiça. A empresa só decidirá a respeito depois de julgado o mérito do processo. Sem solução Foi adiada, na terça, reunião do Conselho da Bienal que definiria o novo presidente. Assim sendo, o maior acontecimento das artes no País continua... no vazio. Quem não vai José Serra não vai hoje à estreia de Yan Pascal Tortelier na Osesp. Pretende ir na semana que vem. Será representado pelo vice Alberto Goldman. Touro sentado A qualidade da imagem pode não ser grande coisa, mas o que vale é a informação. Esta foto chegou às mãos da pequena brasileira Laura, colega de classe de uma das "obaminhas". Foi tirada por um garoto que driblou os agentes de Barack Obama e circula pela escola, em Washington. Madeeeira! Lembra de Hamilton Lacerda, aquele do grupo de aloprados do famoso dossiê da eleição 2006 ? Ele continua morando em São Caetano, mas está tocando um negócio no sul da Bahia. Ramo? Reflorestamento. Pesos-pesados Cartagena já reforça seu esquema de segurança. É que, na segunda-feira, acontece mais um encontro totalmente "zero-profile", a portas fechadas, entre os tops da América Latina e suas famílias. Liderados pelo mexicano Carlos Slim. Trilogia? Longa, a existência de Vera Fischer. Depois de ter contado sua vida até a adolescência no livro A Pequena Moise, a atriz lança a continuação dia 23, no Rio. Um Leão Por Dia é sua segunda autobiografia. Conterrâneos A Editora Globo bateu o martelo: será Ignácio de Loyola Brandão quem fará a biografia de Ruth Cardoso. O livro sai até dezembro. Simply assim Antes de fazer o seu primeiro show em São Paulo, Mick Hucknall, vocalista do Simply Red, se reabasteceu no Kosushi. Pediu ao sushiman George Koshoji para experimentar de tudo e escolheu... o peixe-prego. Aliás, a turma que foi trabalhar no show, no Credicard Hall, circulou com pulseiras "reaproveitadas". Vinham com a inscrição "Ozzy Osbourne - Palmeiras 2008". Reciclagem? Na frente Lily Marinho será condecorada hoje, no Senado, como o Prêmio Bertha Lutz. Concedido às mulheres que tiveram destaque social ao longo do ano. Peças criadas por Kate Moss, para a inglesa Topshop, aterrissam nas prateleiras da 284. A partir de hoje, na Daslu. A ex-FMI Teresa Ter-Minassian desembarca em São Paulo semana que vem. A convite do Banco Fator, para palestra no Hotel Unique, dia 10. Os ministros Guido Mantega e o Carlos Minc serão os palestrantes do Fórum Empresarial do Lide, dias 19 e 20 de abril, em Comandatuba. Elegantérrimo de Armani, Kaká foi à festa da Dolce & Gabbana, terça-feira, em Milão. Os moradores dos Jardins estão bastante apreensivos. Querem saber o que a prefeitura vai fazer com os trilhos - isto mesmo, trilhos - encontrados na rua Veneza, no sábado. Os integrantes do conselho da Osesp tomaram café da manhã com o novo maestro, terça. Unanimidade: ele é agradabilíssimo. Arriscar o Impossível, livro de Slavoj Zizek, vai esquentar o debate promovido por Tom Zé, hoje, em Brasília. O músico começou fervorosa discussão em seu blog, depois de assistir a programa de televisão com o provocador escritor esloveno. Comentário ontem, no Senado, depois que Fernando Collor desbancou Ideli Salvatti na presidência da Comissão de Infraestrutura: " Elle venceu o PT de novo com 13 votos." Cabalístico? Aposentada de Oregon, nos EUA, recebeu esse mês, pelo correio, um convite para a formatura do sobrinho, em Nova Jersey. O fato curioso é que a correspondência foi postada em 2 de junho de... 1987.