Direto da fonte O gato, o rato e os grampos A portabilidade, recém-implantada entre as operadoras, está prestes a desencadear, no País, uma curiosa guerra de gato e rato. Basta que um cidadão grampeado decida trocar de operadora. E pela lógica, é o que fará a maior parte dos 500 mil brasileiros oficialmente nessa condição. Como quem executa o grampo é a empresa de telefonia (mas para pedi-lo a polícia precisa de autorização de um juiz), toda vez que um grampeável troca de serviço a autoridade tem de começar tudo de novo. A Anatel já fez muitas reuniões de olho nesse nó. E admite que novas adaptações serão inevitáveis. O que leva o especialista Almir Meira a vaticinar: "No começo vai dar muita confusão". E bota confusão nisso! Não deixe para hoje Passada a folia, vem o Brasil. A Assembleia do Rio está juntando assinaturas para uma CPI sobre o uso de dinheiro público no carnaval. Deve ser para o ano demorar mais para começar. Rouba tempo A Prodesp foi à justiça contra a AES Eletropaulo. Motivo: a oscilação no fornecimento de energia, que tem deixado fora do ar, a toda hora, serviços como Poupatempo, Detran, delegacias e até o Tribunal de Justiça. Só no dia 6 de fevereiro foram 8.700 prejudicados. Quatro patas Ivan Zurita promove dia 7, seu primeiro leilão de gado de origem CedroZ. No Parque de exposições em Avaré. Na Folia Roger Abdelmassih chamou atenção no Hotel do Frade, em Angra, durante o carnaval, por dois motivos. Por não mostrar nenhum sinal de preocupação com as acusações de assédio sexual e pela companhia: uma loira alta, daquelas que não precisam de consulta. Alfabetizando Uma homenagem a Ruth Cardoso e um encontro sobre o programa Alfabetização Solidária levam Fernando Henrique Cardoso, amanhã, ao ABC. Na sede da GM, em São Caetano do Sul, ele se reúne com participantes do programa e de concessionárias. União no céu Vem aí mais uma fusão para enfrentar a crise aérea. Ainda em março, a British Airways e a espanhola Iberia devem juntar as asas. Caminho curto O empresário Juan Quirós, do grupo Advento, levou a Geraldo Alckmin uma proposta para viabilizar a instalação da Toyota em Sorocaba. Quer investir R$ 400 milhões na compra do terreno para levantar a fábrica, em sua terraplanagem e na construção da unidade. Em troca, a Toyota alugaria o imóvel por 25 anos, com opção de compra. O secretário ficou de estudar. Moço de sorte O mercado imobiliário foi surpreendido, semana passada, por operação gigante: a venda, à Paulo Octavio, de terreno em Brasília onde deve aparecer um shopping center. A brincadeira custou à Principal, empresa do vice-governador, R$ 66,8 milhões, repassados à Terracap. E deixou concorrentes intrigados. Moço de sorte 2 É que, dias antes, a Terracap alardeou várias vendas menores, que "enxugaram" recursos dos interessados. E, de repente, apareceu o filé, mas exigindo pagamento somente ... à vista. Pequeno afro... O politicamente correto ganhou mais uma. O célebre romance Os Dez Negrinhos, de Agatha Christie, está sendo reeditado no Brasil, com o título E Não Sobrou Nenhum - do novo original, "Then There Were None". A pedido dos herdeiros americanos. Caiu na rede Depois de ter sido encenado por Amy Irving, em Nova York,Um Porto para Elizabeth Bishop, de Marta Góes, foi lido por outra atriz americana: Frances Sternhagen. Na semana passada, no New York Stage Film Festival. No Brasil, o texto já foi parar na rede - no bom sentido, claro. A íntegra está no site da editora Terceiro Nome. Na frente Foram no domingo assistir ao premiadíssimo Quem Quer Ser um Milionário, no Kinoplex, a new-solteira Marta Suplicy e a amiga Silvia Monteiro, acompanhadas de José Dirceu. Todos se emocionaram ao ver as favelas... da Índia. Haim Romano, CEO da israelense El-Al, encontra-se hoje com Caio Carvalho, da SPTuris, para acertar os voos diretos da empresa entre São Paulo e Telavive, a partir de abril. A operação começa com três voos semanais. Em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, a Livraria da Vila arma uma semana de palestras. A primeira será hoje. A Claro conseguiu. Convenceu o diretor Heitor Dhalia a dirigir seu novo comercial. Criado pela AlmapBBDO. Sandra Gamarra participa, a partir de hoje, da importante feira de arte Volta, em Nova York. E sem medo da crise. Um seminário da Faap vai juntar hoje oito ex-governadores paulistas. De manhã, aparecem Laudo Natel, Luiz Antonio Fleury Filho, Paulo Maluf e Geraldo Alckmin. À tarde, Paulo Egydio, Claudio Lembo, Orestes Quércia e José Maria Marin. Sangue quente é outra coisa. Nem o frio e a neve do final de semana em Nova York fizeram Jesus Pinto da Luz abandonar seu look quase veranista em seus passeios com Madonna.