Direto da fonte A crise está passando longe do universo das noivas, avisa Marco Antonio de Biaggi. A cada mês, em torno de 60 moças casadoiras circulam pelo seu salão. Além de gerar emprego para um pequeno exército de mais de cem profissionais - que inclui maquiadores a massagistas -, todo esse aparato gera uma receita que responde por grande parte de seu faturamento. Quanto custa um sonho? "Realizar um sonho não tem preço", sentencia o cabeleireiro-empresário. Entre camaradas Carlos Minc cruzou, semana passada, no Galeão, com o senador petista João Pedro e este puxou conversa: "Ministro, tudo bem? Eu te liguei, mandei um recado de solidariedade." E Minc, rápido: "Ah, já sei. Apoio à guerra contra o camarada Stephanes? Obrigado..." Isso foi horas antes de o Planalto mandar os dois lados ficarem quietos. Tropa do Hugo Um trem da alegria de 25 deputados venezuelanos - todos aliados de Hugo Chávez, claro - começa a semana com um tour por 30 países. Para quê? Difundir a proposta de emenda constitucional que visa à reeleição ilimitada para cargos públicos. A viagem coincide com as intermináveis comemorações dos 10 anos de Chávez, o eterno, na presidência. Carnaval é aqui Chuvas, enchentes, Florianópolis perdeu a liderança mas emplacou como o segundo destino preferido dos brasileiros que planejam viajar no carnaval, só superada por Porto Seguro. A pesquisa é do buscador Mundi. No entanto, com dólar tão doído no bolso, "10 de cada 10" cidades escolhidas para este período são mesmo as localizadas no Brasil. Música no ar Vem aí o Festival Nacional de Sanfona de Petrolina. E, além dele, disco inédito com músicas de Baden Powell tocadas pelo AfroSambaJazz. São dois dos seis projetos com os quais a Natura Musical quer marcar presença em 2009. E que incluem turnê nacional da cantora Céu e, ainda, um CD com composições de Ernesto Nazaré. Meu mundo caiu Davos-2009 vai ficar na história. Lá um líder russo criticou o excesso de poder do Estado na crise econômica e capitalistas ocidentais louvaram o Estado, que tenta pôr ordem no caos. A frase é de Vladimir Putin, na abertura: "A concentração de controle financeiro nas mãos do Estado é um aspecto negativo das medidas anticrise (...)" Responsabilidade social As Lojas Renner formaram, na semana passada, 20 adolescentes, todos já empregados por companhias brasileiras. Com recursos de cerca de R$ 2 milhões, o Instituto Renner apoia ainda outros cinco projetos. Sob gestão da Santa Marcelina Cultura, em parceria com a Secretaria de Estado da Cultura, o programa Guri Santa Marcelina vai abrir três novos polos em CEUs - no Campo Limpo, em Cidade Tiradentes e Capela do Socorro. Alcoa e Petrobrás foram indicadas empresas "líderes em reputação ética" nas suas áreas (mineração e metalurgia e petróleo), pelo Covalence Ethical Ranking, de Genebra, que avaliou 541 multinacionais. Felipe Massa correndo... a pé, num campo de futebol. Vai ser no Jogo das Estrelas - Futebol e Cidadania, promovido pela prefeitura de São Bernardo do Campo. E que tem apoio da Cooperativa de Consumo, por meio do Planeta Coop, núcleo das ações ambientais da cooperativa. O Programa Amigo Real, do Banco Real, arrecadou no ano passado cerca de R$ 4,7 milhões. Valor que será destinado a iniciativas sociais de 32 cidades, em 17 Estados. Depois de apresentar o novo papel Report no Alvo da Moda, no SPFW, a Suzano prepara o lançamento nas papelarias para março. Toda a renda de licenciamento do produto será revertida para o Instituto Brasileiro de Controle do Câncer. A Essilor Internacional, fabricante das lentes Varilux, fechou parceria com o Institute de la Vision, da França. Foi selecionada para fazer pesquisas em patologias oculares. Johayne Hildefonso, coordenador da trupe de teatro afroreggae, foi indicado para o Prêmio Shell pela direção de movimento da peça teatral Machado a 3x4. Direto da fonte Colaboração Doris Bicudo doris.bicudo@grupoestado.com.br Gabriel Manzano Filho gabriel.manzanofilho@grupoestado.com.br Pedro Venceslau pedro.venceslau@grupoestado.com.br Produção Marília Neustein e Elaine Friedenreich