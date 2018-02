Direto da fonte Rarefeito Há mais coisas no ar além de aviões, no tiroteio entre a Anac e o governador Sergio Cabral quanto ao futuro do aeroporto Santos Dumont. O bate-boca traduz uma disputa entre Cabral e Nelson Jobim, que defende - assim como sua aliada na Anac, Solange Vieira - o uso do aeroporto para voos além da ponte aérea. E brigam por quê? Pela vaga de vice na chapa Dilma Rousseff-2010. Falta cloro na piscina As ações com direito a voto da Sadia se valorizaram 20% na quinta-feira e outro tanto ontem, apesar das incertezas em relação ao destino da empresa. De concreto mesmo, só dúvidas sobre sua real situação. Como a empresa tem evitado se aprofundar em explicar melhor o que está acontecendo, o mercado trabalha com relatório pessimista da Merril Lynch que dita que ela precisaria de US$ 2 bilhões de capitalização. E que sua dívida seria de US$ 7,1 bilhões. Olha ele aí Depois de ter abraçado a causa de Cesare Battisti, Eduardo Suplicy já desfraldou nova bandeira. Quer convencer José Sarney a não criar problemas para a entrada da Venezuela no Mercosul. Fórum Social Eleitoral Para alegria dos gaúchos Tarso Genro e Dilma Rousseff, o Fórum Social está bem perto de voltar ao Rio Grande do Sul na próxima edição. As cidades de Canoas, Esteio, Sapucaia, São Leopoldo e Novo Hamburgo já fazem lobby junto aos chefões do evento. E há quem defenda que o Fórum migre para os EUA, para ter mais visibilidade. ?Incentivo? legal A lei estadual que permite "entregar" ao SPC o nome de quem não paga condomínio está funcionando. Levantamento em 1.100 condomínios, feito pela Lello, revela: 54% dos atrasados pagaram em dezembro. Baracobrahma? O casal Barack Obama foi convidado para curtir o carnaval do Rio no camarote da Brahma. Carla Bruni idem. Nessa toada toda, vão acabar convidando o papa e, por que não, o Dalai Lama. Trapalhão oficial Com Miguel Jorge e seu secretário Welber Barral fora do País, na segunda-feira, veio de Guido Mantega a ordem para dificultar as importações. Medida que acabou revertida na semana. Na defesa de Mantega está o argumento de que ele foi mal compreendido pelos subalternos interinos no MDIC. Mão na massa Vik Muniz aceitou ser personagem do documentário do cineasta João Jardim. O filme leva título provisório de Lixo Extraordinário. Coproduzido pela O2 Filmes e Almega Projects, relata a trajetória do lixo no Jardim Gramacho, no Rio. E a sua transformação pelas mãos do artista plástico. Here she comes Mais uma confirmação para a Flip. Ninguém menos que a irlandesa Anne Enright, vencedora do Man Booker Prize 2008 e do Irish Novel of the Year, com o livro O Encontro. Escravos de Jó José Serra tem o peculiar hábito de pegar no pé de secretários e assessores que ousam tirar férias. Na posse de Geraldo Alckmin, semana passada, o alvo foi Xico Graziano, do meio ambiente: "Xico, finalmente eu estou te vendo depois de algumas semanas. Veio queimadinho, ainda por cima. E olha o governador aqui, pálido, e ele cheio de saúde..." Na frente É só um número, mas o TRE paulista não sabe o que fazer com ele. No registro de eleitores no Estado, que tem 15,1 milhão de eleitoras e 13,9 milhões de eleitores, 66.806 pessoas não informaram... o sexo. No melhor estilo só para quem pode, a filial brasileira da loja de Christian Louboutin terá uma sala fechada por espelhos. Destinada às clientes vips. Sig Bergamin está fazendo muitas viagens entre São Paulo e Uberaba. Tudo por causa do projeto de revitalização do "recinto de leilões" da fazenda Mata Velha, de Jonas Barcellos. Onde acontece pregão em maio. Jack Terpins foi reeleito para a Presidência do Congresso Judaico Latino-Americano. A Pinacoteca adquiriu, esta semana, uma escultura de madeira do artista Amilcar de Castro. A obra passa a integrar o acervo permanente do museu. A filmagem de The Expendables começa em março. Mas Mickey Rourke não vem. Suas cenas serão todas nos EUA. Cléo Pires está cotada para uma das personagens. Saem do forno duas produções carnavalescas da Maria Bonita Filmes. O documentário de Paulo Machline sobre Joãosinho 30 e o filme Jonas e a Baleia, de Lô Politi, sobre história que se passa nos estacionamentos dos carros alegóricos. Definido. É a estilista Helô Rocha quem assina as camisetas-convite do Expresso 2222. Barack Obama já é tema do carnaval baiano. O novo presidente é o herói do jingle oficial: "Será que eu posso sonhar, eu posso/ Se o negão chegou lá, eu posso/ No terreiro da Casa Branca/ Ou na igreja do Bonfim/ Eu posso, eu posso sim..." Cara nova Yusk Imai Ele desenha desde sempre, mas só resolveu "pintar de verdade" há três anos. O suficiente para decolar no exterior. Com quadros expostos na Itália e dois projetos em andamento, uma mostra em Munique e outra individual em Tóquio, Yusk, que usa as raízes japonesas como principal inspiração, prova que não brinca em serviço: "Pinto todos os dias, sem exceção."