Direto da fonte Mapa da mina do emprego Na busca por novas armas para enfrentar a crise do emprego, Guilherme Afif, da Secretaria do Trabalho de São Paulo, encomendou à Fipe uma metodologia especial para dissecar, mais detalhadamente, os números do Caged - o órgão federal que pesquisa números do emprego no País. O intuito é analisar com precisão a ocupação nos diversos setores da economia e cruzá-la com o cenário nos municípios. "O resultado será como uma ressonância magnética com contraste, permitindo aplicar remédios de acordo com a doença e não com o que o doente reclama que tem", explica o secretário. A Fipe marcou a entrega do trabalho para o dia 4. Com ele, os 654 prefeitos do Estado terão à disposição um instrumento para formular suas políticas trabalhistas. "Um dado sozinho não significa nada se não colocarmos inteligência em cima, transformando-o em informação", resume Afif. Mapa da mina 2 Para discutir plano de emprego e desenvolvimento com José Serra, ontem, os secretários Guilherme Afif e Geraldo Alckmin se encontraram na véspera, em busca de discurso único. Coisa bem parecida com o que acontecido com os ministros do governo Lula... Sabedoria ibérica A atitude do Banco Santander, de bancar parte da perda de seus clientes do fundo Madoff, foi motivada pela preservação de imagem. Com lucro surpreendente em 2008, o banco não poderia deixar seus investidores a ver... embarcações. Mas há gente reclamando das parcelas em dez anos. Esses, como pondera o mercado, poderão optar pelo que pagaram outros bancos até agora: exatamente nada. A Espanha é aqui Por falar em Espanha, Luiz Barretto, ministro do Turismo, volta hoje de Madri com boas novas para Lula: os grupos imobiliários Acciona e o Atisreal estudam o desembarque no País. E Globalia, Orizonia, Sol Meliá e Iberostar também prometeram manter o pique. Trio ?los dos? Lula visitará, no dia 3, a dupla dinâmica Cabral-Paes. Darão um giro pela favela Dona Marta. Certamente, a violência e segurança presentes. O trio se reencontra - só para curtir o carnaval - na Sapucaí. Trio ?los tres? Na Sapucaí, Cabral aproveita a cena para lançar a logomarca do Rio para a Olimpíada. Só falta lançarem junto o símbolo Dilma-2010. Verso e reverso Constatado por um laboratório de peso: as vendas de antidepressivos e calmantes aumentaram, com a crise, nada menos que 60%. Na outra ponta do balcão, os brasileiros gastaram bem menos em pílulas de potência sexual: o mercado cresceu 3,9%. A pílula Cialis passou à frente do Viagra e assumiu a liderança, com 10 pontos à frente. Estrelas de Belém Com dois dias de Davos, já há quem diga que Lula errou o rumo ao trocar a Suíça pelo palanque esquerdista do Fórum Social, em Belém. Os emergentes China e Rússia brilharam no primeiro dia com a exposição de seus presidentes. E o Brasil tem índices macroeconômicos bem melhores que a média dos presentes para exibir. Lula, no entanto, optou por acompanhar Dilma... Haja fôlego Maria Rita pegou gosto pela serpentina. Decidiu desfilar no Império Serrano, Mangueira e Mocidade Independente, no Rio. Em SP, vai de Vai-Vai. Não satisfeita, será madrinha do Cordão do Bola Preta e faz dois shows, no Recife. Esforço de vendas Falta comprador, melhor mostrar o produto. A edição da Tefaf - feira das mais influentes do mundo - registrou recorde de 239 marchands inscritos. Em março, em Maastricht, na Holanda. Canja e churrasco Yamandu Costa comemorou, anteontem, seu aniversário em um lugar especial. No Espaço Bis, de Marluce Dias - ponto de encontro de manifestações artísticas, Rio. Convidados, como Thiago Lacerda e Cassia Kiss, saíram de lenço vermelho com o nome do violonista gaúcho bordado. Além do violão, Yamandu surpreendeu soltando a voz. Na Frente Atenção pequenas fashionistas: Suri Cruise deve chegar hoje ao Brasil. Na comitiva do papai Tom, que vem para o lançamento de Operação Valquíria. Uma única obra do artista plástico mexicano Damián Ortega, que atualmente expõe no Centre Pompidou, em Paris, irá ocupar o Galpão Fortes Vilaça. A exposição acontece em março A Sociedade de Cultura Artística abre na segunda-feira venda das assinaturas para a temporada deste ano. Os preços das séries variam entre R$700 e R$1.500. E os concertos serão na Sala São Paulo. O ator e diretor Cacá Carvalho inaugura, amanhã, com um Sarau Cênico aberto ao público, a sede da Casa Laboratório para as Artes. Na Barra Funda. A turma do condomínio de Iporanga, no Guarujá, vai suar a camisa no fim de semana. Baixam para dar uma aula na Cia. Athletica, montada por lá, os campeões de boxe Miguel de Oliveira e Duda Yankovich. No melhor estilo filho "peixe lagartixa não é", Dudu, filho de Juscelino Pereira, assume o comando do Zena Caffé. Que será inaugurado hoje, nos Jardins. Com a crise apertando em Hollywood, o ator Val Kilmer decidiu mudar de ramo. Vai se candidatar ao governo do Estado do Novo México. Com o apoio de Arnold Schwarzenegger. A coisa tá mesmo brava. Márcio Lacerda, prefeito de Belo Horizonte, baixou decreto exigindo que todos os funcionários de segundo e terceiro escalão passem por testes psicológicos. Do que se deduz não haver dúvidas quanto à sanidade mental do primeiro escalão... Direto da fonte Colaboração Doris Bicudo doris.bicudo@grupoestado.com.br Gabriel Manzano Filho gabriel.manzanofilho@grupoestado.com.br Pedro Venceslau pedro.venceslau@grupoestado.com.br Produção Marília Neustein e Elaine Friedenreich