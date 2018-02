Direto da fonte Rio, carnaval, dólares... Cantar, sambar... e vender. Essa é a fórmula que a Agência Brasileira de Promoção da Exportação vai adotar para melhorar o caixa depois da Quarta-Feira de Cinzas. Ou seja: vai usar o fascínio do carnaval para ampliar as exportações. Da Líbia, onde se encontra, Alessandro Teixeira avisa que quase 100 compradores internacionais chegam ao Rio no carnaval. "Temos de aproveitar as festas, como faz a China com a Festa do Dragão", conta. E fez acordo com a Liesa, que toca o carnaval carioca. ...e um fecha-alas Mas como Teixeira se sente em uma missão de vendas quando o Ministério do Desenvolvimento barra importações? "É, quando saí daí, não havia nada disso." Missão liderada por Miguel Jorge iria juntar-se à da Apex ontem à noite. $$$.$$$.$$$ Há quem jure que, para comprar a parte da Votorantim na CPFL, a Camargo Correa vai vender a sua parte na Usiminas. A bruxa e o ministro Bom humor de Paulo Bernardo, em dura entrevista coletiva sobre corte de Orçamento. Avisado de que auxiliares conseguiram espantar uma bruxinha que teimava em circular pelo auditório, olhou para a plateia e atirou: "Diga às outras para ficarem todas sentadas!" Pega pra capar A briga por 2014 é grande. A cidade de Natal contratou, para fazer seu projeto - já apresentado à CBF -, o gigante escritório de arquitetura inglês HOK SVE. O mesmo do estádio de Wembley e do Olímpico de Sidney. No fio do bigode Carlo Lovatelli, da Bunge, Abiove e Abag, está confiante em que o ministro Carlos Minc vai cumprir acordo assinado há um ano entre o seu ministério, ele mesmo e o Greenpeace. E regulamentar o Código Florestal nos nove Estados da Amazônia legal. Quem vem e vai A viagem de Lula à China, em maio, vai ser precedida de outro contato de alto escalão entre os dois países. Estará no Planalto, em 18 de fevereiro, o vice-presidente Xi Jinping. O nº 3 da hierarquia chinesa. Pano de fundo Na onda do marketing social, Glória Perez convidou a Daspu para fazer um desfile "cenográfico" para a novela Caminho das Índias. A Lapa vai conhecer o "sutiliga"- sutiã com cinta-liga. Vida animal Esta, nem o pessoal de pet shop havia pensado. A Câmara paulistana analisa projeto que prevê pagamento de seguro e indenizações por motoristas que atropelarem animais. Ricardo Tripoli, autor da ideia, propõe R$ 6 mil em caso de morte e até R$ 1.200 de assistência veterinária. Destinados ao dono do bicho. Vida animal 2 Chiquérrima perua em depressão, devidamente paramentada com seu reluzente Rolex, passeava pelos Jardins quando foi surpreendida por um ladrão que lhe apontou o revólver. "Não vou dar nada não. Pode atirar que você estará me fazendo um favor", esbravejou. Assustado, o delinquente mudou sua pontaria para o peludo ao lado. Levou o relógio. Na frente Não havia outro assunto ontem a não ser a informação sobre a possível criação de um "banco ruim", com o objetivo de comprar ativos podres nos EUA. A dúvida: como Barack Obama vai separar cada grão de trigo do joio? Sem Hebe Camargo, seu sofá anda passeando. Depois da SPFW e do Viaduto do Chá, ele aterrissa, no fim de semana, em Guarujá. A ideia do projeto itinerante é que todos possam sentir, ao menos uma vez na vida, o gosto da fama. Gilberto Kassab vai roubar a cena hoje no programa do DEM. Assinado pelo marqueteiro Gonzalez, da GW. Em tempos de crise, a Maison Valentino optou por democratizar seu desfile. Transmitido ontem de Paris, em tempo real, para suas boutiques-top. O sucesso gospel evangélico Pó Parar Com o Pó foi o escolhido por Caetano Veloso como hit-futuro do carnaval baiano. Aos saudosos dos Los Hermanos, Rodrigo Amarante põe abaixo qualquer expectativa sobre o retorno do grupo. Sobre o show que fazem no festival Just a Fest, em março, no Rio e em São Paulo, é categórico: "É um show isolado". Quem deve estar torcendo contra José Sarney na presidência do Senado é Hugo Chávez. É que o senador a campanha contra a inclusão da Venezuela no Mercosul. Parece piada mas não é. Sabe qual o nome do escolhido por Obama para modernizar os computadores na Casa Branca? Lyle... McIntosh. Bill Gates ainda não reclamou.