Direto da fonte O país da mandioca O Brasil tem em Alcântara, no Maranhão, o melhor lugar do mundo para lançamento de foguetes. No entanto, a Agência Espacial Brasileira está procurando, em outras áreas do Nordeste, novo ponto para foguetes maiores, visto que o governo decidiu que aquela região é dos... quilombolas. Como dizem os cientistas do setor, é a vitória do passado sobre o futuro. Cerca de 15 mil quilombolas vão plantar mandioca, milho e feijão num terreno que toda a comunidade científica mundial gostaria de ter. No trecho ainda seu, a AEB só lança foguetes pequenos e médios - VLS e Ciclone IV. País da mandioca 2 Há duas ironias nessa história. A primeira é que a Ucrânia fez um importante acordo com o Brasil, exatamente para usar Alcântara. A segunda é que, sem área para grandes projetos, o Brasil deixa a França à vontade para cobrar de outros países o uso de sua base em Kourou, na Guiana. Café com leite Uma das razões para a Cemig não ter insistido na compra da parte do Grupo Votorantim no controle da CPFL é política. Foram avisados de que a da estatal mineira não é lá muito bem-vinda em São Paulo. A paulista Camargo Correa está acertando os últimos detalhes para finalizar a aquisição, por algo em torno de R$ 2 bilhões. Nabuco, 100 anos Na sessão em que foi saudado pelos pares da Academia de Lisboa, Marcos Vilaça sugeriu que se organize, no próximo ano, o centenário de Joaquim Nabuco. Renomado conhecedor do diplomata, o presidente da casa, Adriano Moreira, acatou a ideia no ato. Moto perpétuo José Serra aproveitou a posse de Geraldo Alckmin, anteontem, para avisar que agora o Bandeirantes funciona 24 horas por dia. É que o vice Alberto Goldman passa a trabalhar direto ao seu lado, e os dois são complementares em matéria de horário. "Quando um está acordado, o outro dorme", explica o governador. Véu e grinalda Mais de 150 expositores, 16 desfiles, 20 mil visitas. Não, não era a Fashion Week. Era a 2ª Mostra Rua São Caetano, que lotou a famosa rua das noivas no final da semana. Sem ouvidos O calor e o aperto atrapalharam a posse de Alckmin. Guilherme Afif e Aloysio Nunes Ferreira saíram antes dos discursos. Tintin em 3D Na contramão de roteiros de baixo custo, a Paramount e a Sony anunciaram o início da produção de filme com captura de movimentos em 3D. The Adventures of Tintin: Secret of the Unicorn vai ter direção de ninguém menos que Steven Spielberg. Sem teto Depois de entregar metade do prédio na Vila Olímpia em outubro, a Variglog está ameaçada de despejo, conforme processo que corre na 23ª Vara Civil, em São Paulo. A empresa já foi citada. O artilheiro infiel Romário foi o único brasileiro incluído na lista dos 20 grandes traidores do futebol, do diário espanhol Marca. Os flamenguistas protestaram. Queriam no topo da lista Ronaldo, que namorou longamente o Flamengo e o trocou pelo Corinthians. Carioquice Alex Hagler recebeu carta anônima de "conselheiros" do Country Clube do Rio avisando que o pior poderia acontecer caso ele voltasse a frequentar o clube. Bianca, filha de Hagler, foi captadora de recursos para o fundo Madoff. Sonhar é preciso Com as bênçãos de Barack Obama, o roqueiro Bruce Springsteen acaba de lançar novo álbum. O título parece feito para o novo presidente: Working on a Dream. Springsteen foi dos que mais se engajaram na campanha de Obama. Pirou de vez Entre os vários motivos da demissão de John Thain, arquiteto da venda da Merrill Lynch para o Bank of America, há um inusitado. Ele gastou nada menos que US$ 1,2 milhão redecorando seu escritório de Nova York. Repeteco Ecos de Sundance: o produtor Roberto D''Ávila, o diretor Murilo Pasta e o ator Márcio Garcia vão repetir a parceria do filme Carmo. No longa Filhos do Morro. Na frente Pedro Almodóvar terminou seu novo filme, Los Abrazos Rotos, que deve ser lançado em Cannes, em maio. No Brasil, deve chegar durante a temporada internacional, no segundo semestre. Apesar da crise, Paris vive, esta semana, o luxo da temporada de alta-costura. E com a certeza, para alguns, de que este mercado continuará crescendo. Pela primeira vez um escritório brasileiro fica em primeiro no ranking de coordenadores de fusões, segundo a Thomson Reuters. Trata-se do Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Associados. Depois de dez dias no mar, o veleiro ICAP Leopard chegou a Salvador. E levou primeiro lugar na 2009 Cape Town to Bahia Yatch Race. A premiação é dia 1º. Seguindo a onda de Glória Perez, Arthur Veríssimo lança, hoje, o DVD Índia Exótica. Na FNAC de Pinheiros. A arte popular brasileira fará sua estreia no circuito contemporâneo internacional. A Galeria Estação foi selecionada para a Art Madrid 2009. 