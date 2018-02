Direto da fonte Vizinho reincidente Só para variar, a Argentina volta a jogar pesado contra o Brasil em questões de comércio exterior. Está aprofundando, desde o começo do ano, práticas questionáveis para barrar exportações do Brasil, atingindo de frente empresas como Tramontina e Paramount. A ação está deixando o governo brasileiro irritado, a ponto de o Ministério do Desenvolvimento ter despachado seu secretário Welber Barral para conversar, ontem, com sua colega Debora George, em Buenos Aires. Na crise, os vizinhos têm histórico de entrar com uma espécie de vale-tudo. Quem vem Bono Vox deve vir ao Brasil em novembro. Em março, o vocalista do U2 lança CD e sai em turnê pelo mundo dois meses depois. Bono também prepara colunas para a mídia cuja renda será destinada à sua ONG One, que atua no combate à fome e à miséria. No Brasil, elas saem pela Vip. Coisas da carne Seria quase impossível. Mas que há boatos correntes de conversas entre Friboi e Bertin, lá isso há. Mesmo porque a Friboi ainda não conseguiu concretizar sua compra da National Beef nos EUA. Wilde & Alfred Ainda em vida, Lucia Moreira Salles doou quatro cartas e nove manuscritos de Oscar Wilde à Biblioteca Morgan, de Nova York. Entre as peças, carta de amor para Alfred Douglas. Acredita-se ser a primeira que documenta o início da relação entre os dois. Com a mão no bolso A Playboy negocia com a ex-miss Pernambuco Michelle, a primeira a deixar o novo Big Brother. Solidariedade O pianista Ricardo Castro acaba de cancelar gravação, domingo, com o Quarteto da Osesp. Segundo ele, rompimentos acontecem, mas não como o que ocorreu com John Neschling. Nunca antes... Para acalmar ativistas, Lula desembarca amanhã no Forum Social com levantamento especial argumentando que seu governo desapropriou, para reforma agrária, o equivalente aos territórios de Holanda, Bélgica, Suíça, Dinamarca e Inglaterra juntas. Algo como 43 milhões de hectares. Trata-se da terceira participação do presidente no forum, número equivalente ao de suas aparições no Fórum de Davos, que acontece ao mesmo tempo. É neutralidade para ninguém botar "reclame". Justa, a saia Nesta sua estada em Belém, Lula corre perigo de ter de ouvir declaração oficial do evento de apoio a Cesare Battisti e a Tarso Genro. O caso do terrorista será tema do debate "Direito à Memória e à Verdade". Unha e cutícula A dupla Serra e Alckmin faz a primeira viagem junta. Para Dubai e Coreia do Sul, a partir do dia 21. 365 dias a limpo A Cia. das Letras comprou os direitos do livro que o editor da revista New Yorker, David Remnick, vai escrever sobre Obama. Detalhe: o livro - que sai em 2010 - vai analisar somente o primeiro ano de governo. Cria, assim, o padrão fast food de memória política. Na frente As new-adeptas ao estilo Michelle Obama podem começar a se agilizar. A partir de março, a Barneys começa a vender réplicas do modelo amarelo, de Isabel Toledo, usado pela primeira-dama no dia da posse. Cada peça irá custar US$ 1.500. Elba Ramalho e Cesinha do Acordeon fazem show em homenagem a Iemanjá, no dia 2, na Estrela D?Água. Em Trancoso. Franz Weissmann é tema de mesa-redonda, hoje, no Instituto Tomie Ohtake. Com Agnaldo Farias, Artur Lescher e Marcus de Lontra Costa falando sobre o livro do artista. Bons ventos para Renato Kherlakian. Depois de ter-se afastado definitivamente da Zoomp, o estilista acaba de lançar sua RK Denim. Com 200 pontos de venda no Brasil. O médico do ministro Ayres Brito, do STF, deve ter bons remédios contra azia que o de Lula não tem. Durante o Forum Mundial de Juízes, fim de semana, sugeriu à plateia: "Os juízes precisam ler mais poesia, romances e jornais para entender mais a realidade da sociedade."