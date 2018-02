Direto da fonte Extremos da mesma moeda Os sem-terra querem conversa com os quartéis. Disposto a engrossar a campanha pela estatização do petróleo da camada de pré-sal, o MST imagina que muitos setores nacionalistas, dentro do meio militar, devem aprovar a ideia - e vai pedir apoio deles para a causa. Por enquanto, o que há de comum entre os sem terra e militares é que ambos sabem viver em barracas. E nenhum é essencialmente agrícola. Confirmado Mal se anunciou a demissão sumária de John Neschling da Osesp, o sucessor está escolhido. É o maestro francês Yan Pascal Tortelier, como antecipou a coluna em 10 de janeiro. Tortelier aceitou convite feito em Londres por Fernando Henrique Cardoso, presidente do conselho da Osesp, e por enquanto fica 18 meses no cargo. A conversa foi precedida de jantar "preparatório" entre o maestro e Persio Arida, também do conselho da Osesp. O salário do novo contratado ainda é segredo. O que se sabe é que, na Europa, Tortelier cobra US$ 25 mil por programa. Neschling deixa o cargo ganhando US$ 100 mil por mês. Pelo jeito, o sucessor vai ganhar mais. Sócio majoritário Com a tentativa do governo Lula e do BC de colocar a culpa dos altos spreads (diferença entre o que o banco cobra e o que paga pelo dinheiro) praticados pelo sistema financeiro exclusivamente nos bancos, vai aqui uma informação básica: a Receita Federal - leia-se, o Tesouro Nacional - fica com 60% do total do spread cobrado. Se os dois abrissem mão de uma parte do seu lucro, a vida seria melhor para todos. Ponto a favor Mauro Arce está feliz com a confirmação, pelo governo Serra, de que vai manter os investimentos de R$ 21 bilhões em 2009. É que R$ 12 bilhões são da sua Secretaria de Transportes. Efeito Obama? Tramita na Câmara um novo projeto que vai dar o que falar, dentro e fora dela. Institui cotas para afrodescendentes em empresas privadas. E propõe que a demissão de um deve ser compensada com contratação de outro. Rei dos recordes Está adiantada, rumo ao Guinness Book, a marcha de Roberto Carlos, com três caminhos. O primeiro: o Rei foi o único artista que, por 35 anos seguidos, lançou um disco por ano vendendo 1 milhão de cópias de cada vez. O segundo: em 50 anos de carreira, teve o maior número de hits nas paradas de sucesso. E para terminar: é o único artista a manter um especial de fim de ano na mesma emissora de TV durante 33 anos. Somando, nesse tempo, 1 bilhão de telespectadores. Caetaneando Confirmado. Caetano Veloso é o convidado-surpresa de Naná Vasconcelos para a abertura oficial do carnaval de Pernambuco. Periclitante Há outro templo que os fiéis da igreja Renascer não param de comentar. Fica na região do Ipiranga - e há quem diga que, a qualquer hora, pode desabar. Campinas-Jiddah Acaba de entregar credenciais ao rei Abdullah, da Arábia Saudita, o campineiro Sergio Canaes. É o novo embaixador brasileiro por lá. Voto verde Andrea Matarazzo tomou partido na disputa pela presidência do Palmeiras. Em carta aos conselheiros, apoia a candidatura de Luiz Gonzaga Belluzzo. A eleição será na segunda, 26. Perseguição Que vida dura, a dos servidores municipais de Brasília. José Roberto Arruda vetou projeto que lhes dava o direito de folgar... no aniversário. DIRETO DA SPFW Mesmo estando no Brasil, Fernanda Tavares não desfilou nesta edição da SPFW. A top passou a tarde de quarta-feira sendo fotografada para o livro de Mario Testino, pelo próprio. A locação escolhida foi a casa de Andrea Dellal, no Rio. Ave, Cesar! Reynaldo Giannechini deu o ar da graça, anteontem, na primeira fila do desfile da V.Rom. O assédio foi tanto que, em certo momento, o ator perguntou entre dentes para sua assessora se a situação estava controlada. Enquanto a inglesa Agnes Deyn levou o troféu azedume do quarto dia de SPFW, a brasileira Raquel Zimmermann foi eleita o xodó da vez. A top número 1 do mundo foi chegou a ser aplaudida em cena no desfile da Animale. Feito inédito até agora no evento. O desfile de Reinaldo Lourenço fez sucesso entre os convidados estrangeiros. Houve até consulta para nova leva de exportação, para Europa. Observação: a cada dia, os saltos das moças que circulam na SPFW estão... Diminuindo. Direto da fonte Colaboração Doris Bicudo doris.bicudo@grupoestado.com.br Gabriel Manzano Filho gabriel.manzanofilho@grupoestado.com.br Pedro Venceslau pedro.venceslau@grupoestado.com.br Produção Marília Neustein e Elaine Friedenreich