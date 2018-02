Direto da fonte Caixa alta no Bandeirantes Nem bem acabou de comemorar a "fusão" com Geraldo Alckmin, José Serra tem outra razão para festejar. Segundo o secretário da Fazenda Mauro Ricardo Costa, que acaba de chegar de férias, a arrecadação tributária do Estado em 2008 bateu na casa dos R$ 86,6 bilhões - um crescimento inédito de 20%. Descontada a inflação, o índice ainda fica nos 13,6%. Proporcionalmente, são números melhores que os obtidos pela União. É claro que a São Paulo não cresceu nesse ritmo. "Além do crescimento da economia, esse resultado é fruto de ações como a nota fiscal paulista, substituições tributárias e programas de parcelamento de débitos de ICMS", explica o secretário. Somados os R$ 5,3 bilhões a receber pela venda da Nossa Caixa, o governo Serra entra em 2009 com um gigantesco caixa que chega em momento providencial, em tempos de crise. O que permite ao Estado, mesmo diante do sombrio cenário econômico, manter-se otimista: trabalha com crescimento orçamentário de 6%. Já houve, no entanto, em dezembro, ordem de contingenciar R$ 1,6 bilhão do Orçamento de 2009. Cortam-se despesas correntes mas os investimentos de R$ 21 bilhões serão mantidos. A fila andou... Depois de um ano e meio sem pagamentos, o governo do Estado de São Paulo depositou R$ 200 milhões para quitar precatórios alimentares, atendendo a cerca de 8 mil pessoas. O Movimento dos Advogados em Defesa dos Credores Alimentares do Poder Público quer mais. Mas, para isso, segundo o secretário Mauro Ricardo Costa, vai ter de ajudar na aprovação de projeto de lei que está no Congresso e que prevê que as ações alimentares tenham prioridade na fila legal. Não é ilusão Sem cine nem vela, lei do governo transferiu as empresas ligadas a cinema de categoria tributária. Numa penada, aumentou de 7% para 17,5% seu imposto. Segundo Jorge Moreno, justamente o contrário do que seu Congresso Brasileiro de Cinema, que congrega 50 entidades, esperava. Casco firme Paolo Vitelli, chairman do grupo Azimut-Benetti, decidiu: vai ficar com todos os direitos da Intermarine, para garantir sua continuidade. Na vinda ao Brasil, devido ao acidente em que morreu o parceiro Gilberto Ramalho, avisou: só aguarda as autorizações legais para efetivar esse compromisso. Caiu a linha Vão acabar as revistas íntimas nas visitas em presídios federais. O Ministério da Justiça decidiu adquirir um tipo de scanner que detecta, na entrada, se o visitante - e, principalmente, a visitante - está levando alguma coisa escondida, nas vestes ou mesmo dentro do corpo. Cada scanner sai por R$ 640 mil. Pode ser o fim do "contrabando" de celulares para dentro das celas. Tristes recordes Mesmo que o Banco Central tivesse anunciado ontem um corte de 2,75 pontos na taxa de juros, o Brasil continuaria líder imbatível do ranking mundial dos juros reais (juros menos a inflação). O País só perderia a liderança, nas contas da Up Trend Consultoria, se o BC cortasse 3 pontos. Aí, seria superado pela... Hungria. Em termos de juros nominais, a líder atual do ranking é a Venezuela. Mas nada de entusiasmo: o Brasil é vice-líder imbatível. Parou em pé Depois de dez anos, dá um passo à frente o processo de liquidação do banco BMD. O BC deu seu OK a um projeto estruturado que pode levar a um final feliz, ainda este ano. Tanto para os ex-donos como para os credores. Verde e amarelo Que discurso de Obama, que multidão na rua, que nada. O grande destaque de anteontem em Washington, para o pessoal fashion daqui, foi o sapato verde da primeira-dama Michelle. Assinado por Jimmy Choo. Dia do sim Será na quarta que vem, em Brasília, a reunião do PMDB que vai sacramentar a candidatura de José Sarney para o Senado. Uuh-lá-lááá... Direto do Moulin Rouge de Paris, quarenta bailarinos vão aterrissar no Sambódromo do Rio. Não, eles não vão dar exibição à francesa de samba no pé. Vão fazer o que realmente fazem de melhor: dançar cancã. Show extra a ser mostrado em um dos carros alegóricos na passagem da Grande Rio. Segurança máxima A igreja Renascer trata como segredo de Estado o local onde está guardado o troféu de melhor jogador do mundo, doado pelo fidelíssimo apóstolo Kaká. Um assessor garante que, depois de ficar três meses na igreja (a que desabou), "escolheram outro lugar para a taça, com segurança". E que, na nova sede a ser construída, ela terá lugar especial, cercado de vidros e fora do alcance dos fiéis. Inculta e fácil Christovam Buarque é a esperança de quem não quer saber da reforma ortográfica. Ele tem projeto para obrigar escolas a ensinar a linguagem de surdos e mudos. Pode pegar. Além do trema, não tem hífen nem acentos... DIRETO DA SPFW Para quem quiser um pouco mais de Gisele Bündchen, a top estará, em breve, no Fantástico. Ensinando as aspirantes a modelo a desfilar, no quadro Menina Fantástica. Valdemar Iódice foi destaque, ontem, do Wall Street Journal. Um dia depois de mostrar sua coleção na SPFW. Adriane Galisteu, a primeira-nora, foi ao desfile a bordo de um jeans oversize. Que saiu do closet do namorado, Alexandre. Pelas asas da TAM, Manoela Amaro trouxe para o pavilhão da SPFW, na Bienal, desde bonecos gigantes de Olinda a utensílios de uso doméstico. Thalma de Freitas faz show, hoje, na Natura. Paula Lima Azevedo arma degustação de chocolate premium, no lounge da Anhembi Morumbi. E, em homenagem a Obama, a Reserva coloca 12 modelos negros na sua passarela. Dica fashion: guarde suas peças bordadas em paetês e todos os seus pretinhos - básicos ou não. Itens de extrema necessidade do próximo inverno.