Direto da fonte É proibido produzir Lula recebeu no início do ano, do cientista Evaristo Miranda, diretor da Embrapa Monitoramento por Satélite, o resultado de uma pesquisa encomendada pelo próprio governo. Ela diz que "em termos legais, só 29% do País seria passível de ocupação agrícola". Por que isso? Porque, segundo as conclusões do relatório, 71% do País está legalmente destinado a minorias ou a outras prioridades, como proteção e preservação ambiental. Proibido produzir 2 O documento diz, especificamente, que as medidas de proteção colocam na ilegalidade grande parte da produção de arroz gaúcho, paulista e maranhense. Também a de café em São Paulo, Minas, Bahia e Paraná. De gado, no Pantanal. De maçã e vinho, no Sul. De búfalos, em praticamente toda a região Norte. E situações semelhantes atingem a soja, cana-de-açúcar, citricultura, tabaco. O próprio Miranda avisa: "A agricultura será proibida." Don?t worry, be happy Existem duas certezas em relação à decisão a ser tomada, hoje, no Copom, quanto à nova taxa de juros brasileira. A primeira: ela vai cair. A segunda: qualquer que seja, será criticada. A esta altura do campeonato, o Banco Central está sem chance de ser feliz. Caixa alta? De um lado, o HSBC coloca hoje, no ar, campanha da JWT de R$ 30 milhões. De outro, bancos buscam negociar redução de suas verbas publicitárias. Próximo passo A grande curiosidade que corria ontem pelos mercados, considerando a vitoriosa operação entre a VCP e a Aracruz, era matemática. Se o Grupo Safra sair mesmo, vai fazê-lo por quanto? Os sem-TV Ponto para Silvio Santos. A sua marca Jequiti, lançada há quase dois anos, está encostando nas vendas da Natura e da Avon. Pudera, elas não são donas de rede de televisão. Devagar com o andor Observador atento viu, no discurso de posse nos EUA, uma sinalização de rumo bastante diferenciada. Para Obama, o Estado pode muito. Mas não pode tudo. À sombra do herói Previsão do site anticastrista Cubanet.com, sobre o sumiço de Fidel Castro: "Se é verdade que o descenso (a morte de Fidel) já se produziu, o mais provável é que o anúncio seja feito a 28 de janeiro, porque é bom relacioná-lo para sempre com José Martí." Essa é a data de nascimento do inspirador da libertação de Cuba, no século 19. O que ele quer... A reação de Alberto Goldman, entreouvida no Bandeirantes, quando auxiliares de José Serra foram avisados sobre as novas funções de Geraldo Alckmin: "Eu só quero é ser feliz!" Goldman acumulava, até agora, as funções de vice-governador e a de secretário do Desenvolvimento, o posto oferecido a Alckmin. De volta ao futuro A "fusão" entre Geraldo Alckmin e José Serra - que está sendo comparada à de Obama e Hillary e a de Itaú e Unibanco - já ecoa no front de Gilberto Kassab. Felipe Sigollo foi convidado para assessorar obras das subprefeituras. Em 2008 ele abandonou o prefeito e foi coordenar a agenda eleitoral de Alckmin. Toma lá, dá cá Para estimular a produção, Lula abraçou a ideia da CUT, apresentada anteontem, de "vender" aos governadores a proposta de reduzir o ICMS. Em compensação, o governo federal providenciaria uma redução equivalente na alíquota do IPI. A fase 2, mais difícil, é convencer os Estados a aceitar. Disco quebrado Bom-gosto não é suficiente para enfrentar a revolução tecnológica. Após 31 anos de atividades, está fechando as portas, no Rio, a gravadora independente Kuarup. Em e-mail, ela diz que "a crise do CD é irreversível". Yes, it matters A canção No Matter If You Are Black Or White, de Michael Jackson, provou-se errada na posse de Obama. Com certeza, a festa entrará para o Guinness como a maior de todos os tempos. Direto da SPFW Gentileza se paga com... gentileza. Depois de apoiar publicamente a candidatura de Marta Suplicy, Alexandre Herchcovitch recebeu a ex-prefeita na primeira fila de seu desfile, anteontem, na SPFW. Marta, no entanto, não chegou de Herchovitch e sim com um vestido que comprou em Xangai. Também na fila do gargarejo, Zion, filho de Isabeli Fontana, que pela primeira vez assistia à mãe em ação. Já na onda das celebridades engajadas, Deborah Secco fez o teste gratuito de HIV, no lounge da Secretária da Saúde. Montado na Bienal. E, surpresa: vai ser em forma de aparição relâmpago a participação de Fernanda Motta na SPFW. A modelo vai aparecer amanhã, na passarela de André Lima, mas não desfila. Surge como um "pop-up" ao vivo. Direto da fonte Colaboração Doris Bicudo doris.bicudo@grupoestado.com.br Gabriel Manzano Filho gabriel.manzanofilho@grupoestado.com.br Pedro Venceslau pedro.venceslau@grupoestado.com.br Produção Marília Neustein e Elaine Friedenreich