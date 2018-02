Direto da fonte Mãe gentil As irmãs Cecília e Eliza Duque Estrada têm um plano: comemorar dignamente, em 2009, o centenário da letra do Hino Nacional Brasileiro, composição de seu bisavô Joaquim Osório. A Móbile Cultural busca patrocinadores para exposição interativa, livro e cartilha para lembrar o feito. Villa-Lobos ao vivo Durante as férias da Osesp, John Neschling foi comemorar na Europa os 50 anos da morte de Villa-Lobos. No começo do ano, regeu os Choros nº 6 em Varsóvia. Na semana que entra, dirige a Orquestra Nacional da Grécia no Concerto para Violoncelo. O solista? Antonio Meneses. Duas peças Havia muito mais que futebol na transferência de David Beckham para o Milan. Sua mulher, Victoria, também vai faturar em campanha para a Armani. Assim como o marido, irá exibir a linha underwear. Resta saber se Victoria vai repetir o sucesso de Beckham nos outdoors. Bêabá É para responder ao cotidiano da administração pública municipal que o governo de SP, por meio do Cepam e da Unicamp, lançam o livro Um Método para Governar. Os prefeitos eleitos dos 645 municípios paulistas receberão o material, ainda este mês, pelo correio. Certamente, todos irão ler. Pra lá do céu Adeus Petronas Tower, Sears Tower e outras baixinhas. A Burj Tower, de Dubai, vai deixá-las no chão. A altura da hipertorre, a ser concluída em junho, é segredíssimo. Mas seu criador, William Baker, avisa que "vai ter mais que 700 metros". O que já dá mais que o dobro do Empire State... Responsabilidade social A empresa Bunge integra, com a Natura, Banco Real, Suzano e a Sabesp, a lista das dez melhores em sustentabilidade no país, segundo pesquisa da consultoria inglesa SustainAbility, em conjunto com o Programa da ONU para o Meio Ambiente. A Sul América Capitalização, em parceria com o Banco de Idéias, lançou um título de capitalização online da empresa com foco em projetos socialmente responsáveis. 50% do valor do título será direcionado para instituições beneficentes. O Instituto do Câncer do Estado de São Paulo negocia parceria com a Associação Casa Hope para a construção de uma casa de apoio destinada a pacientes e seus acompanhantes. Uma das ações do Dia Mundial do Voluntariado Lilly entrou para o Guiness Book. Trata-se da pintura do mural mais comprido do planeta. Executada por funcionários, a pintura se estende por cerca de 375 metros de extensão, em um muro na cidade de Indianápolis, nos Estados Unidos. A Universidade Anhembi Morumbi, pelo Projeto Bartender, em parceria com a Diageo, capacitou 60 jovens para atuarem em bares, restaurantes, hotelaria e redes supermercadistas. O Senac e o Centro Universitário Maria Antonia realizam, a partir do dia 25, a exposição Um Cartaz para São Paulo - (In)sustentabilidade Urbana, em comemoração do aniversário de São Paulo. O Conselho Nacional de Justiça bolou a campanha Começar de Novo, destinada a incentivar a recolocação dos presos no mercado de trabalho, após o cumprimento de penas. O Relatório Anual de Comunicação de Progresso no Pacto Global, da Copagaz, recebeu prêmio especial: foi qualificado como "Prática Notável" pela ONU. Direto da fonte Colaboração Doris Bicudo doris.bicudo@grupoestado.com.br Gabriel Manzano Filho gabriel.manzanofilho@grupoestado.com.br Pedro Venceslau pedro.venceslau@grupoestado.com.br Produção Marília Neustein e Elaine Friedenreich