Direto da fonte Agronegócio, sem culpa O censo agropecuário nacional, do IBGE, vai trazer surpresas para muitos pregadores do apocalipse - o pessoal que vive acusando o agronegócio de acabar com os pequenos agricultores e prejudicar a produção de alimentos no País. Tabelas comparadas dos índices, colhidos em 2006, vão mostrar que o número de agricultores familiares - que produzem 60% dos alimentos do Brasil - aumentou significativamente em alguns Estados, como por exemplo o Paraná. Os dados ainda estão sendo mensurados pelo IBGE. Mas o governo já foi informado de que a agricultura familiar não vai tão mal quanto alguns tentam mostrar. 2009 vermelho Os planos do MST para 2009 e 2010 estão definidos. Como não convém fazer marola em 2010 - para não prejudicar os candidatos do PT -, a saída é aumentar o ritmo das ações em 2009. Nesse planejamento, continua em destaque a região de Parauapebas, no Pará, onde fica Carajás. A grande cruzada, que nada tem de política agrária, é contestar a privatização da Vale. Tempo integral A vereadora carioca Clarissa Matheus, filha de Garotinho e Rosinha, está dando expediente diário, praticamente sozinha, na Câmara de Vereadores - pois a casa está em recesso. Diz que é "pra ir se acostumando" e avisa que seu primeiro projeto será encurtar os três meses de recesso anual dos vereadores. SOS Vampiro Semana passada, o Vampirão foi às ruas, em Manaus, em busca de sangue. Não, ninguém precisa sair correndo. Esse é o nome que a própria Secretaria da Saúde do Amazonas dá à sua unidade móvel, que marca hora e lugar para coletar sangue de doadores. Alanis, a modesta Comparada com Madonna ou Elton John, a canadense Alanis Morissette não está pedindo nada para seus 11 shows no Brasil. Sua lista de exigências inclui um passeio de barco pelo Rio Amazonas e micro-ondas para esquentar a comida de seus dois chihuahuas. Pós-Dilma A mudança de visual de Dilma Rousseff deixou desolada a espanhola Olga Gilbert, dona de uma tradicional fábricas de máscaras do Rio de Janeiro. Ela tinha um estoque de Dilmas prontas para o carnaval - todas com o visual antigo, óculos e cabelo diferente. Chateada, reclama: "A ministra bem que podia ter deixado essa plástica para depois do carnaval." Obama, a salvação Dona Olga espera que Obama garanta o leite das crianças. Ele e Lula são as máscaras mais procuradas. Eduardo Paes e Sergio Cabral estão encalhados. Mas sua empresa, a Condal, tem pedido de 5 mil Sarkozys para o carnaval da Europa. A volta do diabo O mundo da moda não tira os olhos do Festival de Sundance. Amanhã será exibido The September Issue, que mostra o dia a dia da mais que temida Anna Wintour à frente da Vogue America. Uma releitura de O Diabo Veste Prada? A edição de setembro de 2006 foi uma das melhores da revista. Em nome do pai Candido Portinari, quem diria, virou grife e só vale com licenciamento. Sob o comando do filho João Candido, a marca fechou o primeiro contrato: a reprodução, catalogada e certificada, das obras do artista. Na frente No Ano da França no Brasil, quem inverte o roteiro é Maria Bethânia. Desembarca em Paris para show. Em fevereiro. O pessoal do Cafe de la Musique está muito triste com a pré-temporada de Ronaldo em Itu. Desde que mudou para São Paulo, o Fenômeno tinha sido frequentador assíduo da casa. Sérgio Gordilho, da Africa, embarcou ontem para Tóquio. Com outros 25 profissionais, participa do Executive MBA in Creative Leadership. Christine Yufon, uma das pioneiras da moda contemporânea, ganha desfile-homenagem na SPFW. A apresentação será no dia 23, o último do evento. O DJ Paulo Campos também vai participar da SPFW. Será responsável pela música ambiente do lounge da TAM. E é da top Izabel Goulart a foto assinada por André Schiliró que estará na exposição montada no restaurante 3x4, durante a SPFW. Marcos Vilaça faz palestra sobre a obra de Machado de Assis. Amanhã, na Embaixada brasileira em Roma. Com A Favorita na reta final, já tem político repensando 2010. Olha só o perigo: se Ciro Gomes for eleito presidente, "Flora" fará companhia a Carla Bruni e Michele Obama... Interinos: Doris Bicudo, Gabriel Manzano Filho, Pedro Venceslau e Marilia Neustein.