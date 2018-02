Direto da fonte A estética de Dilma la rouge Quantos votos a mais poderá ter Dilma Rousseff - se sair candidata à Presidência - com seu novo visual, sem óculos e de cabelo avermelhado? Brevíssima pesquisa revela que o eleitorado está dividido. A analista política Fátima Jordão acha que as mudanças não foram radicais e avisa: "Já testei mudanças desse tipo. Elas não mudam nada a percepção do eleitorado." O cientista político Leôncio Martins Rodrigues se diverte com a fase classe média do PT: "A disputa política exige, sim, bom visual. O PT é que não sabia disso nos anos 80, quando, sem barba, ninguém ia longe." O mundo estético faz suas reivindicações. Do cabeleireiro Marco Antonio de Biaggi: "Mulheres poderosas não podem ter cabelo caindo na cara. Sugiro um rosto mais à mostra e um deep brown para o cabelo." Do maquiador Marcos Costa: "Ela não deve abusar da maquiagem. Eu diria para ela usar só batom claro." Lições da América Este ano de Aécio Neves começa com jeito do ano que vem. Ele recebe amanhã o embaixador Clifford Sobel e o expert em drogas e segurança pública Brian McNaughton, para discutir políticas de combate ao tráfico e à violência urbana. Serão planos para Minas Gerais ou para o Brasil? Sabor esperança Quem disse que Barack Obama já não está governando? Com a mudança de expectativas, desde novembro, as empresas da área de energias limpas tiveram, uma recuperação de 45% no valor de suas ações. Antes, o índice NEX, que pesquisa o setor, acusava um prejuízo médio, nas 80 maiores empresas, de 61%. Primeiro as damas É quase uma sapatada no meio editorial. Quem deixa o cargo é George W. Bush, mas quem acaba de anunciar suas memórias é a primeira-dama Laura Bush. Seu livro deve sair em 2010, pela Editora Scribner, da Simon & Schuster. Vida real Quem vai fazer o primeiro teste do novo look de Dilma serão os eleitores de Minas. O PT mineiro promove em fevereiro 27 minicaravanas, para torná-la conhecida. Flagrante delito Tem gente capaz de tudo. No início de madrugada de terça-feira, Andrea Mattarazzo recebeu telefonema avisando que dois homens estavam serrando um poste de radar - de alumínio - em plena 23 de Maio. Acionada a PM, por volta de 1h15 os dois já estavam detidos. O episódio, diz o secretário, mostra a importância da participação dos cidadãos na vida pública. Descendo a ladeira Os gastos com carros em 2008 subiram menos que a inflação. Embora o preço dos estacionamentos tenha aumentado, baixaram os custos do IPVA, do seguro obrigatório e do álcool. Nas contas da agência AutoInforme, a inflação anual sobre rodas foi de 5,6% contra o índice nacional de 5,8%. Família pode O ministro Og Fernandes, do STJ, acaba de decidir que brigas entre irmãos não podem ser enquadrados na Lei Maria da Penha, que pune abusos contra a mulher. Num processo da Bahia, em que duas irmãs brigaram feio, ele sentenciou que a lei vale "numa perspectiva de gênero e de inferioridade física e econômica". Do contrário, não haveria tribunal que chegasse... Top clean A Klabin é a primeira empresa brasileira a conseguir, no mais alto grau, o prêmio Total Productive Management, dado pelo governo do Japão a empresas que adotam modernos processos de defesa ambiental. Sua Unidade Monte Alegre, que investiu R$ 2,2 bilhões na mais moderna máquina de papelcartão para embalagens do mundo, reduziu as perdas no processo produtivo em R$ 190 milhões. Na frente Aguinaldo Silva e Yoná Magalhães devem fazer dobradinha nos palcos cariocas ainda este ano. Ele está escrevendo A Vida Começa aos Sessenta, que terá a atriz no papel principal. Guel Arraes está de partida para Pernambuco. Começa lá as filmagens do longa O Bem Amado. Com Marco Nanini e Maria Flor no elenco. Gringo Cardia criou maquiadeira, inspirada em clássicos do Modernismo, para o Espaço Natura da SPFW. Depois de três anos, Daniella Sarahyba deixa de ser modelo exclusiva da C&A. E, para a SPFW, a C&A escalou a artista Catarina Gushiken. Ela vai pintar, oito horas por dia, painel gigante por lá. Com programa semanal, Alex Atala estréia na Rádio Eldorado. A partir de amanhã. Mãe grávida de oito meses acaba de decidir o nome do filho: Ronaldo. Sua conta é que, depois de Ronaldo Fenômeno, Ronaldinho Gaúcho e Cristiano Ronaldo, esse é o caminho um futuro tranquilo. Interinos: Doris Bicudo, Gabriel Manzano Filho, Pedro Venceslau e Marilia Neustein. Direto da fonte Colaboração Doris Bicudo doris.bicudo@grupoestado.com.br Gabriel Manzano Filho gabriel.manzanofilho@grupoestado.com.br Pedro Venceslau pedro.venceslau@grupoestado.com.br Produção Marília Neustein e Elaine Friedenreich