Direto da fonte PSDB já dividido para 2010 Geraldo Alckmin manda aviso à tucanagem, via auxiliares: não sai do PSDB, não sai candidato ao Senado e nem à Câmara. Ou seja, quer ser o nome do partido para suceder José Serra em 2010 - e preparem-se todos para rever as brigas internas de 2006 e 2008. A decisão é resposta ao grupo que "lançou" no fim de semana o nome de Aloysio Ferreira Nunes, com Guilherme Afif e Orestes Quércia para o Senado. O aviso vem com uma promessa de boas intenções. Ele jura que não quer bater de frente como o governador. "A relação entre eles está muito boa", garante um alckmista. Até quando? Garoto de Ipanema Tom Cruise já tem agenda - ou parte dela - acertada no Rio. A 3 de fevereiro ele dá uma coletiva à imprensa e, no dia seguinte, vai roubar a cena na pré-estréia de Operação Valquíria, em um dos cinemas da cidade. Cruise interpreta, no filme, o coronel Claus Von Stauffenberg, oficial alemão que chefiou uma operação secreta para matar Hitler. O filme chega aos cinemas brasileiros a 13 de fevereiro. Santoro lá Rodrigo Santoro está de partida para os EUA. Para a apresentação de I Love You Phillip Morris, de Glenn Ficarra e John Requa, na paralela do Festival de Sundance. Clube do Serra Uma pesquisa a ser divulgada em fevereiro trará boas notícias para José Serra. Vai mostrar que, no interior paulista, ele tem mais prestígio que Lula entre prefeitos. Realizada pelo Centro de Estudos e Pesquisas de Administração Municipal, a sondagem indica que, dos 624 prefeitos entrevistados, 92,5% estão otimistas com relação à atuação conjunta com o governo estadual. Para Lula, o índice foi 78,1%. Lugar ao sol Gilberto Kassab aceitou um pedido que lhe fez o governador. Ary Fossen, que era prefeito de Jundiaí, será o primeiro tucano "repatriado" na sua nova gestão. Assumirá o cargo de subprefeito de Pirituba. Que é coladinha a... Jundiaí. Tipo exportação Ivo Pitanguy se associou a investidores e está montando um spa em Crans Montana, no hotel Guarda Golf, que abrirá em julho, na Suíça. A quem interessar possa: bangalôs que serão construídos ao redor do campo de golfe já estão sendo vendidos. Água de beber A Sabesp vai virar internacional. O contrato fechado na semana passada na Costa Rica, para implantar um novo padrão de saneamento, deverá abrir caminho para outros em países vizinhos. É a torcida de Alberto Goldman, que, em sua semana como governador, viajou até lá para sacramentar o acordo. Um dos seus pontos altos: "Vai incentivar a presença de empresas brasileiras". Adivinha quem? Enquanto a equipe de Madonna gastou os neurônios para acomodar os aparelhos de ginástica da chefe nos hotéis brasileiros, a prioridade de Elton John é outra. Adequar uma mesa de jantar maior na suíte presidencial do Grand Hyatt. Em comum? Os Audi que ficam à disposição deles. No caso do cantor, a soma dos três carrões vai a R$ 1,6 milhões. Capital dos anjos A pequena Aquiraz, junto a Fortaleza, já pode entrar para o Guinness. Ganhou, na virada do ano, talvez a maior coleção de anjos do planeta - 872 estatuetas, estrelas de uma vida inteira do publicitário Ronald Assumpção. Profissional consagrado e presidente da Alazraki, uma das maiores agências do México - que tem, entre seus clientes, Carlos Slim - Assumpção veio ao Ceará fazer pessoalmente a doação. Na frente Amy Winehouse está se preparando para sofrer. Vai tirar do corpo a tatuagem com o nome do ex-marido, submetendo-se a, pelo menos, 20 doloridas sessões com laser. Wagner Moura foi perambular pela Chapada Diamantina e não deu outra: arrancou suspiros de todas as moças do lugar. E ainda deu show com a banda Sua Mãe, da qual é vocalista. Alexandre Herchcovitch fez almoço-inspeção, sábado, no Dalva e Dito. Queria conferir como o uniforme que criou para os garçons do novo restaurante funcionava na prática. Apaixonado por literatura, Tony Bellotto passou as férias em Itacaré com a família e a tiracolo o livro Os homens que não amavam as mulheres, policial cult do sueco Stieg Larsson. Ponto para Carlos Miele. As atrizes Mary-Louise Parker e Isla Fisher usaram vestidos do estilistano Globo de Ouro. Interinos: Doris Bicudo, Gabriel Manzano Filho, Pedro Venceslau e Marília Neustein. Direto da fonte Colaboração Doris Bicudo doris.bicudo@grupoestado.com.br Gabriel Manzano Filho gabriel.manzanofilho@grupoestado.com.br Pedro Venceslau pedro.venceslau@grupoestado.com.br Produção Marília Neustein e Elaine Friedenreich