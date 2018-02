Direto da fonte Sol e chuva O Supremo Tribunal Federal começa o ano entre dois extremos. No Senado corre um projeto para se manter as aposentadorias integrais para todos os ministros da casa. E a OAB lidera um movimento para que esses mesmos ministros fiquem apenas dez anos no cargo. Tudo por emprego Na crise, todos têm de estar prontos para tudo. Uma pesquisa da Korn/Ferry International, de Los Angeles, acaba de revelar que 84% dos executivos consultados, em mais de 60 países, estão dispostos a considerar uma transferência. E 55% dos ouvidos topam, inclusive, mudar de país. Supersuper Para disputar vaga no Congresso em 2010, José Alencar terá que deixar o cargo de vice até 31 de março. Isso significa que, caso seja eleito presidente da Câmara, Michel Temer vai ter muuuuito trabalho quando Lula viajar: acumulará a Presidência do País, a da Câmara e a do PMDB. Omertà A editora Bertrand tenta trazer ao Brasil Roberto Saviano, o autor de Gomorra, fenômeno nas livrarias e também no cinema. Quer que ele esteja presente na Flip ou na Bienal do Livro. Está difícil. O autor, ameaçado de morte pela Máfia, esteve proibido até de se comunicar com a imprensa. O amor ex-lindo Como "ex" é para sempre, o casal croata Drazen Grubisic e Olinka Vistica criou espaço para os amores que acabaram: o Museum of Broken Relationships. Exibindo objetos de namoros e casamentos que terminaram, a exposição passou da Croácia para Londres e Berlim e está em Cingapura. Responsabilidade social A Le Postiche vai reunir suas 200 lojas em uma ação em benefício da Adra. O objetivo da rede é arrecadar, ainda esse mês, mais de 40 mil mochilas usadas e doar mais de 25 mil livros educativos à instituição. Catálogos e folhetos criados para a Fashion Week paulista transformados em veste-escultura de papel tecido? Essa é a ideia. A artista plástica Teresa Berlinck participa do evento, na 5ª edição do ZigueZague, evento promovido pelo Senac e pelo MAM. Dia 20, durante a oficina Trama da Semana. O Instituto Ecofuturo pôs o pé em 2009 doando 53.785 livros para FBN - Fundação Biblioteca Nacional. Peças artesanais Maria Maria são o mote da mostra/acessórios, que começa hoje no Centro Fecomércio de Eventos. O resultado vai beneficiar integralmente a ACTC, Associação de Assistência à Criança Cardíaca e à Transplantada do Coração. Água é dinheiro. A ArcelorMittal encerrou 2008 com 98% de índice médio de recirculação de água em suas operações de Minas, Bahia, Espírito Santo e São Paulo. Cada ponto porcentual traz à empresa uma economia de R$ 200 mil. A Cruz Vermelha de Minas Gerais foi a grande vencedora da Gincana Natal Solidário de Anápolis, em Goiás. Os participantes, colaboradores do Laboratório Neo Química, arrecadaram 176 toneladas de alimentos e 36 toneladas de roupas. O presidente da Câmara de São Paulo, Antônio Carlos Rodrigues, recebe terça-feira comissão de 25 alunos e professores poloneses. Parte do intercâmbio entre a FMU e a Universidade Pública de Lodz. O projeto Vá ao Cinema levou 1,9 milhão de jovens aos cinemas de 100 municípios do Estado de São Paulo em 2008.