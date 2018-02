Direto da fonte Lunch with Osesp Na procura por um novo maestro para a Osesp, um dos membros do conselho da orquestra paulista jantou ontem, em Londres, com o maestro francês Yan Pascal Tortelier. Entre outros feitos, Tortelier conduziu por 10 anos a Filarmônica da BBC e já foi da Pittsburgh Symphony. Hoje, ele almoça com Fernando Henrique Cardoso, presidente do conselho da orquestra paulista. Elite da elite Deve ter pintado física quântica no concurso para investigador da polícia paulista. São 1.500 vagas, com salários até R$ 2.000. Apareceram 67.407 candidatos e só passaram 390. E faltam três provas, inclusive a de habilitação física. Troco caro O TJ gaúcho acaba de confirmar a pena de 6 anos e 8 meses de reclusão para Goiaba e Bigode. Trata-se dos cidadãos Daniel Massoco e Luís Carlos Duarte. Em 2004, os dois entraram armados em ônibus de Porto Alegre e levaram... R$ 45. Vitrine mineira Está "a caminho" um convite de Lula para o ex-prefeito de Belo Horizonte, Fernando Pimentel. O cargo? Secretário-executivo do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social. Luzes da ribalta Dirigentes da Cemig têm conversado muito com o o Grupo Rede e com a CPFL. O Rede, por sinal, está dando o que falar no Pará. Missão cumprida Yeda Crusius acaba de perder seu braço direito. Aod Cunha - o secretário da Fazenda que zerou um déficit de 30 anos do governo gaúcho - vai trabalhar com o Banco Mundial e o FMI. Seu imediato Ricardo Englert assume a pasta, com grande chance de lá ficar. Amigos e rivais Pelo jeito, Eduardo Paes está em lua de mel com sua ex-rival, Jandira Feghali. Além da ganhar a Secretaria de Cultura, ela assume agora o Centro Luiz Gonzaga de Tradições Nordestinas, um belíssimo reduto eleitoral. Daqui não saio? Faltou combinar com os russos nas negociações para levar Paulo Souto ao PSDB. Em almoço com um cardeal do DEM, Souto jurou que não tem interesse de voar para ninhos tucanos. Queda de braço Vem por aí uma briga de bom tamanho - "apenas" R$ 17 bilhões... - entre as lojas do varejo e cartões de crédito. Roque Pelizzaro,da Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas, vai ao Congresso pedir diminuição da cobrança de 5% das empresas de cartão. Antes, porém, sente o clima dessa tese dia 12, em NY, em encontro do varejo. Dupla contramão Enquanto CUT e Força discutem emprego com a Fiesp, os garçons de São Paulo comemoram aumento salarial de 9,18%, que garante salário base de R$ 700. E por falar em garçons, corre por fora no Congresso uma lista para tentar-se criar a CPI das Gorjetas. Parece - pasmem - que há patrão que se recusa a repassar os 10% aos seus empregados. Menino do Rio Os passeios pelo Arpoador deverão fazer de Calvin Klein Cidadão Carioca. O projeto é da vereadora verde Aspásia Camargo. Sem direito a recurso Está no DO. Foram doadas à Secretaria de Administração Penitenciária 01 carneiro reprodutor e 04 ovelhas. Vão para prisão no interior de SP. Qual terá sido o crime? O que Deus uniu... A Universidade Católica de Pernambuco acaba de criar a pós-graduação para ensinar direito e processo matrimonial canônico. A idéia é treinar os alunos "no sacramento do matrimônio e nas demandas matrimoniais". Na primeira turma, 31 alunos deram o sim. Na frente Na contramão do pai roqueiro, o filho de Erasmo Carlos, Alexandre Pessoal, esquenta a bateria para o carnaval carioca. O moço lidera o bloco Tô que Tô Sem Fim. Reviravolta no mundo da moda. A veterana Claudia Schiffer perdeu posto de estrela da nova campanha da Chanel para a novata Heidi Mount. As fotos foram feitas na casa que Karl Lagerfeld tem em Vermont, nos EUA. Efeitos tecnológicos e um lustre de quatro metros dentro da sala de apresentação prometem surpreender até Elton John, em seu show de quinta-feira, na sala São Paulo. A aposta é do cenógrafo Carlos Pazetto. Educação e Bons Exemplos: na Família e na Empresa é o tema do 5º Family Workshop, promovido pelo LIDE, de João Doria Jr. De 22 a 25 de janeiro, em Mogi das Cruzes, São Paulo. Mais uma vez a música eletrônica invade o carnaval baiano. O DJ Armin Van Bureen, considerado um dos melhores do planeta, vai tocar ao lado de seu colega de carrapeta David Guetta. O inglês Peter Tong também deve se se juntar à dupla. A convite do Bloco Skol Folia. Scott Yanow, da Billboard, incluiu cinco brasileiras no ranking das melhores cantoras de jazz: Astrud Gilberto, Leny Andrade, Flora Purim, Ithamara Koorax e Luciana Souza. E um único cantor patrício: João Gilberto, o papa da bossa nova. Na criteriosa seleção, nomes como Norah Jones e Madeleine Peyroux ficaram de fora.Q