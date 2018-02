Direto da fonte Xô, enxofre Se alguém notou, em 2009, alguma diferença no ar que se respira em São Paulo, pode pôr na conta dos 7.000 a 8.000 ônibus que estão circulando com o S-50, um diesel que libera um décimo do enxofre usualmente consumido por ônibus e caminhões no País. Não é lá muita coisa - Europa e EUA já utilizam o S-10, um diesel cinco vezes ainda mais limpo que esse. Mas é um começo, apesar da resistência da Petrobrás, que não quis produzir o novo combustível e agora tem de importá-lo para entregar às empresas. Xô, enxofre 2 Explica o consultor de meio ambiente Fabio Feldman que o S-50 começa valendo nas chamadas "frotas cativas". Primeiro nos ônibus de São Paulo e Rio, depois em outras capitais. Falta resolver um furo deixado no esquema. Como controlar os veículos vindos de fora, que se abastecem em outras cidades e despejam nas ruas paulistanas o diesel S-2000. Que Feldman chama de "padrão africano"... Terras "paulistis" E Sergio Cabral invade a praia de José Serra. Está curtindo suas férias no interior de São Paulo. Terras "carioquis" Aliás, a parceria Sérgio Cabral e Eduardo Paes começa a todo vapor. Os secretários Joaquim Levy e Eduarda La Rocque articulam um "discurso único" para atrair investidores. Primeiro passo: criar um "Poupa Tempo" carioca, para tornar mais rápida a abertura de novas empresas. Efeito Michelle Acaba de ser criado um site especial para "mulheres na posse de Obama". Uma espécie de ajudinha sutil para que evitem gafe-fashion, trombando entre si com o mesmíssimo vestido. É só a convidada-vip registrar seu modelo no www.dressregistry.com e torcer. Madeira à vista Melhores fluidos para a sofrida Aracruz. O rumor de que a empresa estaria fechando acordo com bancos para pagar suas operações de derivativos tóxicos fez ontem o preço das ações subir significativamente na Bovespa. Contra a maré Crise correndo solta, e o Royal Bank of Canada decidiu que agora é a grande oportunidade de entrar no mercado de gestão de grandes fortunas no Brasil. Escalou 40 profissionais para essas operações. Só no sapatinho Diferencinha rápida entre George Bush e Lula. O primeiro "ganhou" um par de sapatos chineses velhos, de maneira nada agradável. Já Lula recebe em mãos, segunda, na abertura da Couromoda, um par da marca Artioli - uma das preferidas da realeza européia. Efeito Serra Sim, o presidente Lula tem planos ambiciosos para Antônio Palocci caso ele se livre do processo no STF. Mais precisamente, segundo amigo do ex-ministro, também de Ribeirão Preto, o cargo de ministro da Saúde. Sintonia fina Henrique Meirelles, do BC, bota o pé na estrada. Em giro rápido, visita Miami, Basileia e Nova York encontrando investidores, banqueiros e autoridades monetárias - com direito a conversas ao pé do ouvido com presidentes dos BCs. Sintonia fina 2 Mas o ponto alto da viagem de Meirelles será mesmo a reunião bimestral do BIS - o banco central dos bancos centrais. Habeas-sensus Deve ser julgado neste início de ano, pelo STJ, um pedido pra lá de incomum. O ministro Herman Benjamin deve decidir se acata ou não um pedido de habeas-corpus para... dois chimpanzés. Se perder, o que é praticamente certo, o dono deles deverá devolvê-los à floresta. Na frente Baixou síndrome de oniomania em Paris Hilton. De férias na Austrália, comprou 31 vestidos e um biquini em 40 minutos. FLIP em alta. Nem a crise anda abalando a festa, que foi destaque no Financial Times. Este ano, o homenageado será Manuel Bandeira. A lua-de-mel fashion de John Galliano, da Dior, e Carla Bruni rendeu ao estilista medalha da Légion d''Honneur. Em fevereiro, chega às livrarias o novo livro do escritor Mia Couto. O romance leva o nome de O Fio das Missangas. Juliana Jabour criou embalagem para a Nivea. A ser lançada no Fashion Rio. Dia D. A Oi tem pagamento hoje. Os quase R$ 6 bilhões da compra da Brasil Telecom. Aos 45 anos, Marc Jacobs vai fazer a 32ª tatuagem. Está decidindo, segundo contou à revista Rolling Stone, entre um Bob Esponja, um Nemo ou a palavra Shameless (sem vergonha). Corre o risco de ser demitido da Louis Vuitton por excesso de mau gosto. Direto da fonte Colaboração Doris Bicudo doris.bicudo@grupoestado.com.br Gabriel Manzano Filho gabriel.manzanofilho@grupoestado.com.br Pedro Venceslau pedro.venceslau@grupoestado.com.br Produção Marília Neustein e Elaine Friedenreich