Direto da fonte A conta do leve e do pesado Quem se lembra de Lula comemorando a autossuficiência do petróleo? Pois é. Feitas as contas de 2008, a balança comercial brasileira fechou com um déficit de US$ 11 bilhões na conta-combustíveis - 45% do total do déficit registrado. Ou seja, o País pagou mais pelo petróleo importado do que ganhou pelo exportado. Quer dizer que o Brasil não produziu tanto quanto consumiu? Não exatamente. Se compararmos o volume produzido internamente com a quantidade consumida, está tudo bem. Os números são parecidos. O problema é que o Brasil consome petróleo leve e produz petróleo pesado. Portanto, exporta o pesado e importa o leve. Como o leve é mais caro, no fim dessa conta sobra um "buraco". Que - olha a sorte de Lula batendo de novo... - tende a diminuir com a queda do preço do barril lá fora. Dedos cruzados Previsão: é provável que a Petrobrás promova redução nos preços da gasolina e do diesel no fim do primeiro trimestre. Se a Consultoria Tendências acertar. Com e sem espuma A única fábrica de barris de chope da América Latina, a Agavic, não tem do que reclamar. "Não há crise que resista ao chope. Se ela aumenta, bebem para esquecer. Se passa, bebem para comemorar", define Mário Garrefa, também presidente do poderoso centro das indústrias de Sertãozinho. Tão poderoso, aliás, que conseguiu, em reunião com Dilma Rousseff, R$ 10 bilhões do BNDES para capital de giro na região. Não vale? Tem gente rindo dos analistas que previram o pior para a Vale. No ano, suas ações já subiram quase 20%. Meu nome é trabalho Tamanho é o entusiasmo dos políticos que nem mesmo a Mesa Diretora da Assembleia paulista conseguiu reunir, anteontem, o mínimo de três pessoas para abrir os trabalhos. A sessão - que daria posse a quatro dos seis suplentes, pois dois deles faltaram - só aconteceu porque Vaz de Lima, presidente da Casa, cruzou com o deputado Jonas Donizette e o nomeou ali mesmo, na hora, como substituto na Mesa. Well, you know... A campanha para nomear Caroline Kennedy para a vaga de Hillary Clinton no Senado americano está naufragando. A pá de cal pode ter sido sua entrevista na semana passada, em que usou 144 vezes a expressão "você sabe..." Como nesta frase, literal, sobre o corte dos impostos de grandes fortunas: "Bem... você sabe... é algo, obviamente, que... você sabe... em princípio na campanha... você sabe... creio que a redução dos impostos... você sabe... ia expirar e precisava ser revogada." A reforma, ora pois Portugal saiu na frente. O quinteto Vozes do Rádio criou o Samba do Acordo Ortográfico, que já é hit nas paradas lusas. A letra tem coisas simples, tipo "Será que tem algum nexo matar o circunflexo?". Soltando a voz José Maurício Machline volta a cantar. No dia 15 ele faz show no Centro Cultural Carioca para lançar seu 5º CD, Além da Razão, onde faz parcerias que vão de Ney Matogrosso a Dudu Nobre e Zeca Pagodinho. Halley, o cometa Cauã Reymond será destaque da passarela da TNG, no dia 12, no Fashion Rio. Vai fazer boca-de-siri, já que o último capítulo de A Favorita vai ao ar três dias depois. Pano rápido A atriz Ana Cristina Petta, mulher do ministro dos Esportes, Orlando Silva, gravou participação na novela Mutantes, da Record. "O contrato é de 3 capítulos, mas minha personagem é uma repórter, pode acabar voltando". Dinheiro, não Amigos de Márcio Lacerda, em Belo Horizonte, convenceram-no a cobrar do governo um "reconhecimento oficial" por sua prisão, durante quatro anos, pelo regime militar. Mas o novo prefeito avisa: não vai pedir indenização. Finanças saudáveis O Hospital Sírio-Libanês vai dobrar de tamanho. Terá uma nova torre de 60.000 m², orçada em R$ 360 milhões. Que inclui 3.000 m² de um Instituto de Ensino e Pesquisa. Na frente A banda The Doors vem ao Brasil. Como assim, eles não se dissolveram? Nada disso. É que o grupo Riders On The Storm, formado pelos ex-integrantes do Doors, toca 18 de abril, no Espaço Anchieta, em São Paulo. Três mil documentos inéditos do escritor Ernest Hemingway estão, desde ontem, disponibilizados na John F. Kennedy Library, em Boston. Com ou sem crise, vinte e cinco executivos brasileiros aterrissam, fim de semana, em Nova York. A convite da MasterCard, darão um giro pela National Retail Federation, uma das maiores feiras de varejo do mundo. A Sony BMG vai homenagear o centenário de Carmen Miranda com lançamento de CD duplo. O primeiro disco traz duetos e o segundo, novas intérpretes cantando sucessos da Pequena Notável. Em fevereiro. De braço dado com a moda, Eduardo Paes estará no almoço-confraternização do Rio Fashion, domingo, no Palácio da Cidade. Leva a tiracolo a Secretária da Cultura, Jandira Feghali, que aproveita a ocasião para anunciar seu novo projeto para a Lapa. Os produtores brasileiros torcem para que a "praga" que tomou conta da Broadway não atinja o Brasil em 2009. Por lá, muitas temporadas estão sendo encurtadas e outras, canceladas. Operação pega ladrão? Um comboio da Polícia de São Paulo percorria ontem a marginal do Tietê. Era composto de três Corsas, uma Kombi e uma Palio Weekend... Direto da fonte Colaboração Doris Bicudo doris.bicudo@grupoestado.com.br Gabriel Manzano Filho gabriel.manzanofilho@grupoestado.com.br Pedro Venceslau pedro.venceslau@grupoestado.com.br Produção Marília Neustein e Elaine Friedenreich