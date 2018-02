Direto da fonte O cárcere dos Rolling Stones John Lennon bate à porta de um quarto de hotel em Nova York. Atende-o o rolling stone Ron Wood. Ele entra, volta-se para Yoko Ono e diz algo como "Vai pro teu lugar, pô!" Ela vai a um quartinho e se põe a tecer, enquanto Lennon pergunta a Keith Richards: "Qual é a droga do dia?" O episódio, que está divertindo os europeus, é um dos muitos que o baixista conta em Memorias de un Rolling Stone, lançado na Espanha. Ron diz que a vida do conjunto tem sido "um cárcere de ouro" e que, "não fosse a família, teria ficado louco". Milagres de novela Não é novela, é real. A atriz Ilva Niño, de 74 anos, foi convidada, aceitou e se prepara para uma participação especial em A Favorita. Entra como mãe de Silveirinha. Papel vivido por Ary Fontana, de... 75 anos. O peregrino De partida para a Europa, Cesar Maia tem um plano secreto: está negociando para dar aulas em uma universidade da Espanha. Por enquanto, ele e seu laptop planejam peregrinar pelo continente até março. Aí ele volta para seu ex-blog. Ano novo? O Senado só reabre dia 3 de fevereiro - e, coisa incrível, com a pauta já obstruída por uma medida provisória. Ninguém faz nada antes de aprovar, ou derrubar, vários créditos para ajudar a construção civil contra a crise. Na frente Discretos, Andrea e Guy Dellal deram rasante por Trancoso. A dupla se hospedou no novíssimo Uxua Casa Hotel, do holandês Wilbert Das. Os chineses acabam de ganhar seu Guia Michelin. E o restaurante Robuchon A Galera, de Macau, levou três estrelas. Um convênio inédito ligou a Faculdade de Direito da FGV à Universidade de Illinois, nos EUA. Alunos do último ano da graduação e do pós daqui poderão se candidatar a fazer um semestre na escola americana. Depois de uma longa travessia, dom Evaristo Arns mostra-se mais disposto. Recebeu amigos tendo em mãos o recém-lançado Mordaça no Estadão, em que tem lido, com atenção, os episódios de que participou durante a luta contra a ditadura. Coisas da Argentina. Um político de Buenos Aires criticou o governo por não ter até hoje um plano contra a crise. Mas Cristina Kirchner estava ocupada, fazendo duros ataques à Inglaterra. Era aniversário da tomada das Malvinas. Nos últimos anos, a indústria de material de esqui da Escócia quase faliu por causa da falta de neve e de clientes. Agora a neve cai às toneladas... sobre clientes falidos. Direto da fonte Colaboração Doris Bicudo doris.bicudo@grupoestado.com.br Gabriel Manzano Filho gabriel.manzanofilho@grupoestado.com.br Pedro Venceslau pedro.venceslau@grupoestado.com.br Produção Marília Neustein e Elaine Friedenreich