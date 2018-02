Direto da fonte O pós-Serra do PT Enquanto tucanos e DEM degustam a posse de Gilberto Kassab, o PT paulista virou o ano preocupado. Neste momento, a fila para candidato a governador em 2010 inclui Luiz Marinho, Aloizio Mercadante, Fernando Haddad e o prefeito de Osasco, José Emídio. Além de Marta Suplicy - que muita gente já fala em "jogar" para o Senado. Soldado universal Enquanto Nicolas Sarkozy fazia acordos com Lula, um grupo de seguranças franceses gastou seu tempo num discretíssimo lobby. Pertencentes, em sua maioria, à Legião Francesa, tropa de elite criada no século 18, eles deixaram a muitos agentes da PF o formulário de adesão ao grupo. Como Paulo Lacerda já está de partida para Lisboa... Obrigado por nada A rodovia Regis Bittencourt candidata-se a ser a única estrada do mundo em que se paga pedágio para ficar parado em um engarrafamento de pista única. A cobrança já corre solta, desde o dezembro, mas os buracos e pistas irregulares continuam lá. Além do famoso trecho paulista perto da fronteira, que tem pista única e mão dupla. ?Indiana? campeão Indiana Jones no Reino da Caveira de Cristal, de Steven Spielberg, foi o filme mais cheio de erros de 2008, avisa o Daily Mail de Londres. Os especialistas acharam nele 63 falhas, contra 46 de Batman, o Cavaleiro da Noite. Exemplos? Uma bandeira americana com estrelas a menos e uma Harley Davidson modelo 2000 numa história que ocorre em 1957. Na frente Viviane Senna manteve-se absolutamente calada quando perguntaram se Bruno Senna estava confirmado na Fórmula 1 em 2009. Na festa de réveillon do Iate Clube de Santos, em Angra dos Reis. Já José Roberto Marinho não só curtiu a festa como exibiu uma de suas habilidades, fotografar. Atacou de paparazzo durante a noite, clicando a família, amigos e todos detalhes. Há muito em comum entre Cristina Kirchner e Lula. Ela começa 2009 anunciando viagens para Cuba, Venezuela, India, Coreia e Espanha. A revista americana Obit Magazine - sim, dedicada a obituários... - publicou o passamento do governo George W. Bush. Termina com frases do tipo "adeus, eixo do Mal". Direto da fonte Colaboração Doris Bicudo doris.bicudo@grupoestado.com.br Gabriel Manzano Filho gabriel.manzanofilho@grupoestado.com.br Pedro Venceslau pedro.venceslau@grupoestado.com.br Produção Marília Neustein e Elaine Friedenreich