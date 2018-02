Direto da fonte Solidariedade só amanhã Ao final da posse de Gilberto Kassab, ontem, o pessoal do DEM levou para casa uma dúvida secreta: foi a água-de-coco das praias ou o uísque que deteve em suas bases o pelotão democrata esperado para a posse? Como lá estavam só o presidente Rodrigo Maia e o senador Marco Maciel, o prefeito navegou entre tucanos e a bancada religiosa. Que tinha o arcebispo metropolitano, dom Odilo, padre Marcelo, o bispo dom Fernando e até o líder da igreja ortodoxa grega. Primeira promessa Ao ver uma certa decepção à sua volta, ao final da queima de fogos do Copacabana, Eduardo Paes prometeu: "Vou melhorar isso no ano que vem..." O pessoal do ramo acha que o show visto dali foi fraquinho. Teve gente que nem ficou na varanda até o fim. Olho por olho Tarefa chata à vista, para os prefeitos que estão assumindo. Quem tiver Bolsa-Família na cidade terá de divulgar na internet a lista dos beneficiados. O projeto a respeito está quase aprovado no Congresso. Quem não cumprir fica sem os recursos. Calhambeque Caetano Veloso quase perdeu a sintaxe no dia 31 à noite, ao sair do Pestana de Salvador, onde recebia amigos, e não achar seu carro. "Caramba, eu sou Caetano, vocês têm que achar!", afirmava. Uma jovem se aproximou e ele perguntou: "Você é do hotel?" Como era uma repórter, avisou: "Não, eu só falo com o gerente do hotel..." O carro estava na garagem. Fome leonina R$ 2,2 milhões por minuto. É esse o tamanho do imposto pago pelos brasileiros. O que dá R$ 3,1 bilhões ao dia. A conta é do impostômetro da Associação Comercial de São Paulo. Que cruzou o dia 31 marcando o recorde de R$ 1,075 trilhão. Direto da fonte Colaboração Doris Bicudo doris.bicudo@grupoestado.com.br Gabriel Manzano Filho gabriel.manzanofilho@grupoestado.com.br Pedro Venceslau pedro.venceslau@grupoestado.com.br Produção Marília Neustein e Elaine Friedenreich