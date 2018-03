Direto da fonte Cai ou não cai? Há exatos 19 meses a síndica de um prédio de Higienópolis pediu à Prefeitura o corte de uma palmeira que ameaçava cair sobre o prédio vizinho. Por fim, apareceu um fiscal - para avisar que é preciso pedir laudo do pessoal do Meio Ambiente, "o que demora uns três meses". Será que a palmeira, no 484 da Dona Veridiana, agüenta de pé tanta burocracia? Ano dourado A Cosac Naify fecha o ano com chave de ouro. Além de editar o Nobel de Literatura do ano - Jean-Marie Le Clézio -, a editora venceu três categorias do Prêmio Fernando Pini de Excelência Gráfica. Em "livro de texto", com Moby Dick. Em "livro infantil", com Lampião e Lancelote. E uma das Coleções de Moda Brasileira venceu na categoria "livro ilustrado". Podium para 15 Lula e Roberto Setubal, do Itaú Social, se encontram de novo nesta segunda, em Brasília - agora para premiar os 15 melhores alunos de escolas públicas do País, na final da Olimpíada da Língua Portuguesa. Da qual participaram 6 milhões de estudantes e professores de 55 mil escolas, distribuídas por 98% das cidades brasileiras. Volta ao passado Funcionários da Paulistur, comandados por João Dória há 25 anos, se reúnem dia 4, para um "revival". Na época, Rosangela Lyra, da Dior, era assistente de produção; Luiz Lara fazia mailings e James Rubio, da Mastercard, organizava agenda. José Roberto Maluf, da Rolling Stone, era do grupo de marketing. A iniciativa de juntar o time é de Cidinha de Conti. Devagar e sempre Decepção para naturalistas que torcem por Lonesome George desde sua primeira tentativa de reprodução, em 1976. Mais uma vez três ovos que estavam sendo chocados por sua parceira, de espécie diferente, não vingaram. No entanto, a tartaruga macho, nascida em 1935 e último exemplar da sua espécie nas ilhas Galápagos, tem mais 50 anos para ir tentando. Na frente O escritor mineiro Murilo Carvalho já resolveu o que vai fazer com parte do dinheiro que ganhou com o Prêmio Leya de Literatura: "Vou gastar com livros, mulheres e vinhos." O Auditório Ibirapuera acabou de fechar para o ano que vem a vinda da Orquestra Típica Fernandez Fierro, da Argentina, que se apresenta depois do carnaval. Na última temporada do grupo, os ingressos se esgotaram em 24 horas. Quem diria, Chris Martin, o liberal vocalista do Coldplay, que também apoiou Barack Obama, acaba de dar declaração surpreendente. Que fugiria para longe com... Sarah Palin. Gwyneth Paltrow, mulher do músico, calou-se. A Azul sai do chão e promove seu vôo inaugural dia 2 de dezembro, para convidados. Na rota Rio-Campinas. Equipes de 30 países estarão em São Paulo, em agosto de 2009, reunidas em torno de uma mesa, no maior silêncio. É o 39º Campeonato Mundial de... Bridge. No Transamérica. Considerada a Tiger Woods de saias, a brasileira Angela Park está chegando ao Brasil para disputar o LG Vivo de Golfe. E US$ 850 mil mais rica. Resultado de seu desempenho na temporada internacional. Os metaleiros do Sepultura vão a Manila, nas Filipinas. Foram eleitos para abrir o Red Horse Muziklaban , principal evento muiscal do país. Primeira banda de metal a fazer show por lá, ela superou Iron Maiden e Slayer, no voto popular. Bernard Arnault, do grupo LVMH, já sente o efeito da crise em seu patrimônio. Sua fortuna, avaliada 30 bilhões, estaria agora no patamar de 13 bilhões, segundo o jornal francês La Tribune. Seu arquiinimigo, François Pinault, do Grupo Pinault, também perdeu cerca de 3 bilhões de seu patrimônio. Cara nova Tatiana Camargo Aranha Apaixonada pelas artes plásticas desde menina, a jovem justifica: "Minha mãe e minha tia sempre tiveram mão boa." Hoje, a mãe virou ajudante. E a marca Donna Doca nasceu da mão da própria Tatiana passeando pela porcelana. Ela fez do ateliê seu showroom, com peças sob encomenda. Segundo a artista, seu trabalho "é baseado no cotidiano e em vivências. Indagada sobre ensinar o ofício, diz: "Tenho vontade, mas, por enquanto, me falta tempo." Responsabilidade social O Instituto Unibanco decidiu. Vai investir, até 2011, R$ 13,7 milhões em escolas públicas. Nos dias 4 e 5 de dezembro, a instituição realiza seminário com a participação de Pedro Malan, Pedro Moreira Salles, Ricardo Paes de Barros e Claudio de Moura e Castro. Acontece hoje o Campeonato Beneficente de Sinuca, na Casa Petra. Entre os competidores: Marcos Pasquim, Rodrigo Faro e João Armentano. O prêmio, no valor de R$ 10 mil, será doado para o Centro Educacional Catarina Kentenick. A M.A.C. Cosmetics prepara para 1º de dezembro - Dia Mundial da Luta Contra a Aids - um dia de maquiagem. Os clientes podem marcar uma aula individual de maquiagem em troca de uma cesta básica, que será doada para as instituições Gapa, Sociedade Viva Cazuza e Grupo Vivher. O Instituto Olga Kos de Inclusão Cultural promove, na quinta, o lançamento do livro Vida e Obra de Isabelle Tuchband. Além dos trabalhos da artista, serão expostos trabalhos de jovens das oficinas do programa Pintou a Síndrome do Respeito. A Crocs participou do evento Tênis & Fun no Yacht Club Paulista, em prol da Fundação Oftalmológica Dr. Rubens Cunha. A Serra Verde Express e a New Line Operadora lançam campanha para ajudar famílias em Santa Catarina. A concessionária dos trens turísticos do Paraná está incentivando os funcionários a doar suprimentos. Será na quarta-feira o Bazar Mãos Brasileiras, realizado pela Associação Santo Agostinho. Muitos dos trabalhos confeccionados por mãos voluntárias. No Tattersal do Jockey Clube.