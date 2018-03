Direto da fonte Tiraram o cobertor Duas grandes causas mundiais, o combate à pobreza e a defesa do meio ambiente, estão de luto. Um estudo feito da ONG Instituto para Estudos de Políticas, de Washington, indica que elas ficarão "na chuva" por um bom tempo, depois que os governos do Primeiro Mundo despejaram algo como US$ 3 trilhões na ajuda a bancos, financeiras e empresas falidas pelo mundo afora. A bola anda baixa para o pessoal de dois encontros internacionais importantes: um sobre desenvolvimento, em Qatar, no fim de semana, e outro sobre clima, em Poznam, na Polônia, na semana que vem. Dúvida cruel Vai embora hoje, de São Paulo, a equipe técnica do escritório suíço Herzog & De Meuron, convidado pelo governo paulista para fazer o Teatro de Dança, no bairro da Luz. E deixa o secretário João Sayad encantado com a flexibilidade das propostas. As alternativas dependem de questões difíceis, segundo Sayad: o teatro deve estar aberto para a praça da Cracolândia? Ela vai ser reduzida? A definição conceitual será apresentada em março. Garotinho? Sérgio Cabral chegou mais de uma hora atrasado à abertura da Feira da Providência, quarta-feira, dando um chá de cadeira no dono da festa, cardeal d. Euzébio Scheid. Que, do alto de seus 76 anos, simplesmente não ficou para a abertura do evento. Não sem antes atacar: "Garoto, tenho autoridade e idade para não ser tratado dessa maneira." Garoto-garotinho? E aluno bom aprende rápido. No mesmo dia, também no Rio, o prefeito Eduardo Paes não apenas faltou a um compromisso sério como deixou de avisar. O jantar para a rainha Silvia, na casa de Lilly Marinho, teve uma cena insólita: a rainha, à mesa, ao lado de uma cadeira vazia. Simples assim Luiz Furlan, da Sadia, tem uma explicação simples para a Nestlé não estar comprando a Sadia: "Porque ela não está a venda." Aquecimento FHC desembarca em Belo Horizonte dia 2 para almoçar com Aécio Neves. Vem comigo André Esteves não está só na sua iniciativa de comprar os postos da rede independente Via Brasil. Terá como sócio, nessa empreitada, a brasileira Esso. Web trotter Enquanto o mundo especula se Soninha ganhará uma subprefeitura de Kassab, a vereadora curte uma semana na Alemanha. Foi participar de um concurso sobre... Blogs. Delicada rejeição Nas cadeias femininas de São Paulo, o medo do diagnóstico é maior que a vontade de cuidar da saúde. Das 5.200 mulheres que "vivem" nas 10 maiores penitenciárias do Estado, apenas 1.732 aceitaram fazer um papanicolaou. Nos exames de mamografia, o temor é menor: 2.252 detentas aceitaram fazê-lo. Na viagem pelos presídios, a Secretaria da Saúde usou caminhões adaptados, cedidos pelo Hospital do Câncer de Barretos. Um deles, doado por Ivete Sangalo. E com uma imagem gigante da cantora nas laterais. Crise 1 Eike Batista desistiu frente ao tsunami internacional. Paralisou todos seus investimentos fora da mineração. Sem data para retomá-los. Crise 2 No meio da atual crise financeira, há pelo menos um hotel como 100% de ocupação em São Paulo, conforme notou uma cliente anteontem, ao tentar desesperadamente conseguir um quarto, sem sucesso. O do Albert Einstein. Crise 3 Prova dramática de como o baque foi pesado no setor de construção: caiu o preço do cimento no varejo. Em um mês, o saco do produto baixou de R$ 21 para R$ 18. Uma paulada de 15% para a indústria, tida como o termômetro do setor. Crise 4 Pobre Rádio Cultura: João Carlos Martins foi dispensado por falta de recursos. Também, ganhava a gigante fortuna de R$ 1,5 mil por mês... Crise 5 Era só sobre isso que se falava anteontem na festa de fim de ano da Febraban. Diante dos acontecimentos, se alguém tinha dúvidas de que a Petrobrás está sendo mal gerida... não tem mais. Na frente A convite de Helena Gasparian, nomes como Anthony Williams, ex-prefeito de Washington, e Alejandro Echeverri, responsável pelo projeto de segurança de Bogotá e Medellin, discutem o futuro das cidades no Urban Age. De terça a quinta, na Sala São Paulo. O segundo volume da série de Choro de Villa-Lobos, gravado pela Osesp, levou o prêmio Diapason d´Or, da revista de música clássica Diapason. Junta o reconhecimento à outros três: o Editor´s Choice, da revista inglesa Gramophon e 4 estrelas do le Monde de la Musique. Nelson Jobim embarca semana que vem. Para conferência relações Brasil-EUA no governo de Barack Obama. Nelsinho Piquet pilota F1 no fim de semana. Interlagos? Monza? Nada disso. No passeio promovido pela Koch-Tavares. Lucília Diniz ganhou novo título. Foi nomeada por Monica Serra como embaixadora do Alimentação para a Saúde. A Gucci inaugura flagship amanhã, no Shopping Iguatemi. Diablo Cody, premiada com o Oscar pelo roteiro de Juno, está valorizadíssima no eBay. Uma foto assinada por ela vale mais que a de Ellen Page, protagonista do filme.