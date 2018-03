Direto da fonte Rodízio presidencial Talvez tenham sido as companhias. No jantar com 18 sindicalistas e cinco ministros, anteontem, o presidente Lula se mostrou bastante "simpático" à correção na tabela de Imposto de Renda. Mais que isso: sugeriu que as centrais criem um grupo e negociem o assunto com Guido Mantega. A correção foi um dos cinco pontos levados pelos sindicalistas ao presidente, no encontro na Granja do Torto, para reduzir os efeitos da crise. Lula, recém-chegado de Santa Catarina, mostrou-se a favor de liberar o FGTS para os que perderam as casas nas enchentes. E avisou que colocaria um avião da FAB à disposição das centrais que organizarem o recolhimento de doações. No cardápio, frango, lingüiça e carne. O presidente serviu a todos a cachaça "dada por José Alencar". Vôo do Bem Hoje a Azul faz seu primeiro vôo no Brasil. Não, não se trata de rota regular. A empresa lotou um avião de cestas básicas doadas por seus 400 funcionários, para dar aos desabrigados de Santa Catarina. Vôo do Bem 2 Aécio Neves enviou dois helicópteros para ajudar nos resgates e 105 mil copos de água, para ajudar as vítimas de Santa Catarina. Pretende enviar mais 150 mil copos por dia, assim que descobrir a melhor forma. O filé da Sadia Bem que Ivan Zurita, da Nestlé, gostaria de comprar parte da Sadia. Mas, ao que consta, a multinacional reluta em aprovar a idéia pois está "se livrando", no mundo inteiro, de indústrias no setor de carnes. Mr. Hillary vem aí Confirmado. Bill Clinton fará a reunião anual da Clinton Global Iniciative no Rio, em dezembro de 2009. O evento seria em maio, mas foi adiado por causa ida de Hillary para o governo Obama e suas complicações. É que as palavras de Clinton podem ser confundidas com a política oficial do governo. Todos por um Dá inveja acompanhar a forma com que Obama monta sua equipe, quebrando as pernas de todos os tipos de oposição. Dentro do partido democrata, escolhendo Hillary e o ex-Tesouro Larry Summers. E aquieta os republicanos, mantendo no cargo o secretário de Defesa Robert Gates, agora com a missão de para arquitetar a retiradas das tropas do Iraque. Imaginem PSDB e PT fazendo o mesmo. Pessoa jurídica A Casa Fernando Pessoa, em Portugal, pretende impugnar o leilão de todos livros e revistas pertencentes à biblioteca do escritor que estão sendo colocados em licitação pelos herdeiros. Após comprar o acervo do escritor, descobriu: 200 livros estão com a família. Na frente Em uma singela ponte-aérea Rio-SP um inédito encontro. De Zezé di Camargo e Luciano com José Saramago. Luciano, em momento tiete, tirou fotos, afirmou ser fã do escritor e abençoou: "Que Deus seja bom com você." Com direção de Gabriel Villela, Thiago Lacerda estréia hoje como Calígula. No Teatro do Sesc Pinheiros. Apesar de no Via Funchal caberem 6 mil pessoas, os ingleses do Queen trouxeram para seus shows equipamento usado em estádios para 50 mil. O livro que Isay Weinfeld lança amanhã fez caminho inverso. Escrito em inglês pelo americano Raul Barreneche, a edição foi traduzida para o português depois de pronta. A festa de casamento da chef Morena Leite e Caio Monteiro da Silva começa com forró, dia 13, e termina três dias depois. Em Trancoso. Vinícius Oliveira, mister Rio Grande do Sul e favorito do Mister Brasil 2009, pode perder o trono. Aceitou posar nu, coisa imperdoável nesse meio. Festa dos (des)afinados Foi uma festa e tanto, com direito a jantar e karaokê, a que reuniu a cúpula do DEM, lideranças tucanas e até o ministro José Múcio no apartamento da senadora Kátia Abreu e que entrou pela madrugada de ontem. A boa bebida garantiu a convivência entre partidos antagônicos e estimulou cenas pouco comuns, até nas festas brasilienses. Múcio fez par com Roseana Sarney - que tem cirurgia daqui a duas semanas -, cantando pérolas de Lupicínio Rodrigues. Ronaldo Caiado tomou a anfitriã pelo braço e saiu dançando, ao som de um bolero desafinado por Demóstenes Torres. Enquanto Roseana se orgulhava de ter largado o cigarro, Jorge Bornhausen, ao seu lado, insistia que seu pai, José Sarney, tem de aceitar a candidatura à presidência do Senado. "Vai prevalecer a necessidade política do País", avisava Bornhausen - um alerta aos que esperam de Sarney, num eventual mandato na presidência do Senado, um aliado incondicional de Lula. O Senado quer dele a garantia de governabilidade, sim, "mas com a mesma independência que custou ao Planalto a fim da CPMF". E pertungava: "Entre Tião Viana e Sarney, alguma dúvida de quem fará isso?" Convidados e não convidados foram chegando aos poucos. Tucanos, um após outro, acabaram com a maioria do DEM. O presidente do partido, Sérgio Guerra, espantou-se ao entrar: "Isto aqui já parece comemoração!" Arthur Virgílio, acelerado pela longa sessão encerrada minutos antes, falava da gravidade do empréstimo de R$ 2 bilhões da Petrobrás à Caixa Econômica, para fechar o caixa do ano. Adivinhando que as eleições na Câmara e no Senado eram o prato da noite, o presidente do PMDB, Michel Temer, acabou aparecendo, depois de uma da manhã. Hora em que os convidados se espremiam para conseguir a mágica de dançar, jantar e conversar no mesmo espaço em que um conjunto tocava sem parar. Temer cruzou a sala apertando a mão de eleitores: "Estamos com chances, mas a luta é até o fim", justificava. "Gente, a sabatina é daqui a pouco", avisava José Jorge, candidato à vaga de Guilherme Palmeira no Tribunal de Contas, que estava ao seu lado. Noutro canto, Bornhausen confirmava: "A eleição na Câmara não está ganha, não. Não subestimem esse rapaz, Ciro Nogueira. "Ele é sério, não tem nada de Severino Cavalcanti e tem um bloco significativo em seu apoio." As versões corriam, de roda em roda. O presidente Lula prefere o senador petista Tião Viana , diziam uns. "Ele não terá nenhuma estabilidade e sossego com o Tião", rebatem outros. "Sarney dará a estabilidade que o Lula precisará em 2009", arrisca um terceiro. Eram três da manhã quando a alegria acabou. Ao microfone, um imbatível Demóstenes ainda retomava Lupicínio: "Esses moços, pobre moços/ Ah, se soubessem o que eu sei..."