Direto da fonte Onde a crise não vai bater A crise financeira vai bater forte na arrecadação do governo paulista, mas não mata projetos importantes bancados pelo Banco Mundial, BID e BNDES. Estes recursos já estão no cofre, assegura o vice-governador Alberto Goldman. Continua de pé, por exemplo, a criação do "alcoolduto" que ligará Paulínia ao porto de Santos. Também está mantido o investimento de R$ 150 milhões no Laboratório de Nanotecnologia do IPT. De quebra, o instituto vai ser reestruturado, com nova divisão de suas várias unidades. Um terceiro item do pacote é um grande centro de exposição a ser montado em Pirituba, junto à rodovia dos Bandeirantes, inspirado no de Milão. Terá 5 milhões de metros quadrados. A licitação será aberta em breve. Detalhe: nessas contas nem entrou, ainda, o dinheiro que o governo Serra receberá pela venda da Nossa Caixa. Canal direto Quem conhece Andrea Matarazzo sabe que não são necessários subterfúgios para que saia do cargo que ocupa hoje na Prefeitura. Basta o prefeito Gilberto Kassab pedir. Faltou ensaio Ensaio sobre a Cegueira começou nos EUA com 770 cópias e foi reduzido a 80. Erro de estratégia, segundo Fernando Meirelles. "O filme devia começar com poucas cópias, em circuito cult." Ajuda extra-oficial Héctor Núñez, presidente do Wal-Mart Brasil, foi pessoalmente visitar funcionários desabrigados em Santa Catarina.No Estado funcionam nove lojas, duas das quais estão fechadas por inundações. E mais: mandou disponibilizar, nas 337 lojas do grupo, postos de água, alimentos, roupa e produtos de limpeza que vão ser enviados às vítimas das chuvas. Fino e caro Gerson Camata não desistiu de lutar contra terno e gravata no Senado. Volta à briga em fevereiro, em reunião da Mesa Diretora. Com a tese do ar condicionado no braço. "Se a temperatura passardos 19°C para 24°C, economizamos R$ 61.449 por mês." Para inglês não ver Carlos Minc abortou, via celular, megaoperação de fiscalização do Ibama em São Paulo, semana passada. Em pleno seminário sobre biocombustíveis, desabafou: "No dia que recebemos 100 países para falar do assunto, fazem isso?". MP do Bem Ontem pela manhã, logo depois da reunião com Lula sobre medidas de socorro a Santa Catarina, Paulo Bernardo ficou com uma dúvida: qual seria a reação do STF frente à autorização de crédito extraordinário via MP? "Recentemente, o STF vetou medida neste sentido, alegando que não se pode mandar crédito por MP", ponderou o ministro. Mas só haverá encrenca se alguém provocar o Supremo. Coisa, na atual circunstância, politicamente improdutiva. MP do Bem 2 E o rival catarinense Paulo Bornhausen, do DEM, inimigos da MPs, já deu apoio ao ministro, apesar de reclamar do atraso: "Esta, sim, é urgente e relevante". Além da fumaça Pois é: 16% da população adulta brasileira é fumante e pelo menos 1% da população - 200 mil pessoas - morrem por ano por tabagismo. É isto que José Gomes Temporão dirá a ministros do Mercosul, amanhã, no Rio. Frente fria O dramaturgo Mário Bortolotto decidiu: integra, em março, elenco da peça A Noite mais Fria do Ano, de Marcelo Rubens Paiva. Não sem antes lançar o primeiro CD da sua banda Tempo Instável. Na Frente Na terça, George Bush anunciou mais um pacote de US$ 820 bilhões para a economia americana. Ontem, a União Européia liberou outros 200 bilhões (US$ 259 bilhões) para arrumar as coisas por lá. No mundo rico das contas públicas, a alavancagem está estatizada. Lixo flutuando nas águas do oceano Pacífico. Essa foi paisagem constante durante as mais de oito mil milhas navegadas pelos velejadores Beto Pandiani e Igor Bely. A dupla, que partiu do Chile há 71 dias, acaba de ancorar na Austrália. Ivaldo Bertazzo ministra workshop para 300 educadores, hoje, no TUCA. Deonísio da Silva teve seu e Avante, Soldados: Para Trás traduzido para o italiano. A tradução é de Giovanni Ricciardi, da Universidade de Nápoles. Como já tinha ocorrido em Cuba, em 1992, e em Portugal, em 2005, o romance é apresentado pelo Nobel José Saramago. O tradicional baile de gala da Câmara Britânica de Comércio está marcado para hoje. No Espaço Trivento. Milú Vilela comemora. Em 18 dias, a mostra de Frans Krajcberg, no MAM, já recebeu cerca de 33 mil visitantes. Em tempos de crise, Anderson Sá, vocalista do AfroReggae, que receberia, dia 11, em Washington, o Common Folk Awards, vai agradecer o prêmio via DVD. Gravado por aqui mesmo. Marcelo Silva, o ex de Susana Vieira, não vai mais aparecer na capa da G Magazine. A explicação do diretor da publicação, Klifty Pugini: "Procuramos ele há um ano, quando ainda estava com a Susana, e a resposta foi não. Agora a gente não quer. Ao menos por enquanto".