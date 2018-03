Direto da fonte To Citi, or not Muita especulação sobre o destino do Citi no Brasil, mesmo ante a ajuda fundamental do governo George Bush ao Citigroup. Parte disto ainda é reflexo da visita de Vikram Pandit, CEO mundial do Citigroup ao País, semana passada. Afinal, o que veio fazer o ceo por aqui? Descobriu-se ontem que sua rápida passagem teve como motivo central a realização da primeira reunião do conselho consultivo brasileiro, capitaneado por Alain Belda, membro do conselho americano. Criado há dois meses, é composto de nomes como Rubens Ometto, Marcelo Odebrecht, Zé Luiz Cutrale, Frederico Curado, e Viviane Senna, entre outros. To Citi, or not 2 No encontro, quinta-feira à noite, na casa de Gustavo Marin, presidente local do Citi, cada empresário fez exposição sobre seu setor. Agora, se houve depois conversas extra-agenda com interessados no banco, são outros... Novecentos. Bocão grande Estão algo emperradas as negociações entre BB e Banco Votorantim. Consta que o BB quer mais poder do que o grupo Votorantim admite oferecer. Tóquio é aqui Fonte diplomática brasileira garante: os investidores japoneses não estão revendo planos no Brasil. A Toyota, por exemplo, mantém seu plano de investir US$ 1 bilhão. Aliás, de janeiro a outubro, os japoneses "exportaram" US$ 1,324 bilhão para cá. Mais que o dobro dos US$ 501 milhões de 2007. Tóquio é aqui 2 Entre as possibilidades em estudo pelo governo japonês, para reativar a economia, está a distribuição de renda para famílias pobres - espécie de Bolsa Família. Detalhe: não é a primeira vez que a idéia é imitada. Suplicy sem Dylan Eduardo Suplicy está se preparando para novo desafio: tocar a 3ª Sinfonia de Johannes Brahms ao piano. Há dois anos treinando, sua apresentação - aberta ao público - está marcada para fevereiro, no MuBE. Em princípio, sem incluir Blowin? in the Wind. Bico vermelho José Serra segue de perto a "fusão" PPS-PSDB. Para Sérgio Guerra, presidente tucano, ele fez um cálculo: "Tem mais ex-comunistas no PSDB que no PPS. Goldman, Aloysio, Madeira..." Quando tentaram incluir o nome do governador, veio o aviso: "Não, no movimento estudantil eu era da AP." Ponta do pé O Núcleo de Artes Cênicas Sebastián, que ensina dança para um grupo de 102 crianças e jovens de baixa renda de Osasco, está em festa: seis de seus alunos foram selecionados para o Cuballet 2009. Estranha, a vida A obra de conhecido empresário nos Jardins, que estava paralisada há três anos devido a irregularidades, foi... subitamente retomada. Vida estranha O secretário Andrea Matarazzo não sabe mais o que fazer com a mala de uma estátua que está no Parque do Povo. Depois que a primeira versão, de bronze, foi roubada, uma de resina foi improvisada. E prontamente quebrada pela criançada. Até que se resolva o impasse, o Homem da Chuva dormirá ao relento. Filé com vodca José Serra e seu secretário João Sampaio eram ontem as únicas figuras "de fora? no almoço diplomático com que Sérgio Cabral recebeu, no Laranjeiras, o presidente russo Dmitri Medvedev. É o peso da "carne" no cardápio São Paulo-Rússia. Siri à beira-mar Nizan Guanaes está calado. Tem coisa profissional aí. O moço volta de Trancoso dia 5 de dezembro. Sonho meu Estudo realizado pelo Ibope para a agência 141 SoHo Square mostra que 68% de 550 entrevistados acreditam que a economia do Brasil melhora com a eleição de Barack Obama. Incluindo aí uma melhora (48%) da vida em si. Não explicam como. Pobres ricos Nem as ilhas de Dubai escaparam. Investidores de Londres voaram para Dubai para acompanhar o pacote de salvamento do... Golfo. Goldman Sachs, UBS, Morgan Stanley e Credit Suisse estão conversando com o governo de Dubai e Abu Dhabi. O mais provável é que seja injetado capital no Emirates Development Bank, uma espécie de BNDES. Para compra de instituições que estejam em dificuldades. Dia da Bossa Mais um legado de João Gilberto. Em tramitação no Senado e prestes a ser aprovada, a lei que institui o Dia da Bossa Nova.Idéia da produtora Solange Kfuri, ela tem apoio de nomes como João Donato, Carlos Lyra, Oscar Castro Neves e Roberto Menescal. Dia escolhido? 25 de janeiro, niver de Tom Jobim. Na frente Cacá Ribeiro está fora do Club Royal, mas não da noite paulistana. Um novo point, também no centro da cidade, é a aposta para 2009. O Senado analisa hoje projeto de lei que flexibiliza a Voz do Brasil. Não, a proposta não acaba com o programa. Mas flexibiliza o horário. As peças que Maria Eudoxia Mellão levou para o Grand Palais des Champs-Élysées, em Paris, lhe renderam juros. A artista recebeu outros dois convites. Para exposições no Pavillon D´Art Contemporain e na Galerie Thuillier. Está sendo atendido hoje o ultimo pedido de D. Lolinha, mãe de Marcelo Carvalho, da RedeTV!. A família, incluindo a nora Luciana Gimenez, fazem discreta cerimônia espalhando suas cinzas no Central Park, em Nova York. Cacá Diegues será "sabatinado" por Walter Salles e Zezé Motta na quinta. Para a série Depoimentos para a Posteridade, do MIS do Rio. Relax, Roberto Justus fará show durante o cruzeiro do Splendour of the Seas, na costa brasileira. A cena fará parte do Aprendiz 6, que irá ao ar ano que vem , na Record. A ex do esguio Aécio Neves, Natália Guimarães, rompeu o silêncio e revelou à revista Vip que o que mais lhe atrai nos homens é uma barriguinha. É, não podia dar certo. A líder do maior partido da oposição em Portugal, Manuela Ferreira Leite, defendeu esta semana que o único caminho para as reformas seria... suspender a democracia por seis meses. Não contou como trazê-la de volta.