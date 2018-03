Direto da fonte Esquenta A última edição do projeto Nokia Trends MobJam acontece hoje, no Clube D-Edge, com a participação do DJ Steve Aoki. A festa é a preparação para o festival Nokia Trends, que começa sábado, no Cine Marrocos. A edição 2008 do festival traz uma mostra de arte multimídia. No comando da programação, atrações como Kid Sister e Bomb the Bass. Japão paulistano Abre hoje, no Centro Cultural Fiesp - Ruth Cardoso, a exposição Japão: Mundos Flutuantes. Trata-se de uma parceria da Fiesp com o Instituto Moreira Salles, em comemoração do centenário da imigração japonesa no Brasil. London, London "Hypadíssima". Essa é a definição que os fãs dão para Cibelle, cantora brasileira radicada em Londres desde os anos 90. Com influências que vão de Nina Simone a Mutantes, ela se apresenta, amanhã, no Terça por Elas, do Bourbon Street. Saramago novo José Saramago chega ao Brasil para lançar seu novo livro A Viagem do Elefante. O evento acontece quinta, no Sesc Pinheiros, com leitura de Sandra Corveloni. Saramago estará também da mostra José Saramago: A Consistência dos Sonhos, da qual é o tema. Sexta, no Instituto Tomie Ohtake. Cérebro eletrônico O Instituto Itaú Cultural, o Instituto Sérgio Motta e a Secretaria de Estado da Cultura promovem, no fim de semana, o festival de música online HttpSom 2008. No palco, os quatro vencedores escolhidos entre 500 inscritos no MySpace: Bruno Morais, o sexteto Nancy, Flu e Wado. Virada na Cultura A Livraria Cultura lança, no sábado, o projeto Vira Cultura. A unidade do Conjunto Nacional ficará aberta durante 37 horas. O objetivo da iniciativa é proporcionar ao público atividades culturais. Serão promovidos pocket shows, sessões de cinema e saraus literários. Itália na tela Para os amantes do cinema italiano, começa amanhã, no Auditório Ibirapuera, o festival Venezia Cinema Italiano IV. A programação de filmes - que participaram da última mostra de Veneza - será dividida entre o Cine Bombril e o Centro Cultural São Paulo. Na frente O artista plástico espanhol David Dalmau abre a exposição Journal d''un Peintre hoje, no restaurante Mestiço. O Instituto Cervantes apresenta, no projeto Ciclo Guitarrísimo, o violonista catalão Àlex Garrobé. A apresentação acontece apenas hoje. A Galeria Vermelho realiza a última abertura do ano, amanhã. Trata-se da mostra coletiva Silêncio!, com a curadoria da francesa Audrey Illouz. Flamenco contemporâneo é a base de trabalho da Cia. Israel Galván. Considerado vanguardista, o bailarino estende sua passagem pelo Brasil e se apresenta amanhã e quarta no Sesc Vila Mariana. A artista Minidi apresenta série de objetos executados com giz colorido, a partir de amanhã, na Valu Oria galeria de Arte. A partir de quarta, a Casa Triângulo apresenta a mostra Let''s Play, de Rubens Mano. Christiane Torloni vem como convidada para o programa Dramaturgias, do CCBB, na quarta-feira. A atriz faz a leitura dramática do texto Loba de Ray-Ban, de Renato Borghi. A Galeria Millan inaugura, quarta-feira, a exposição Calmaria, do artista plástico Thiago Rocha Pitta. A artista colombiana Yolima Reyes expõe seus trabalhos, a partir de quarta, no DConcept escritório de arte. AVia Funchal recebe, quarta e quinta, a banda inglesa Queen. Quem está à frente do microfone é o vocalista Paul Rodgers. O repertório do show será do disco The Cosmos Rock. Parte do projeto Folk-se, o cantor e compositor norte-americano Will Oldham, que usa o pseudônimo Bonnie ?Prince? Billy, se apresenta quinta-feira, no Studio SP. O grupo hype Toró lança seu Ep quinta-feira, no Inferno. A Galeria Nara Roesler inaugura, quinta-feira, a exposição da artista plástica Jeanette Musatti. O Grupo Fleury promove evento para convidados, quinta-feira, no HSBC Brasil. O espetáculo é do grupo Cisne Negro, que apresenta Além da Pele, do coreógrafo Patrick Delcroix. Marcando o centenário de mestre Cartola, Elton Medeiros, Márcia e Theo Barros fazem show quinta, no Sesc Pompéia. Fábio Góes sobe ao palco do Kabul, acompanhado da cantora Paula Santisteban. Para show único, quinta-feira. Luiz Cláudio Cunha lança seu livro Operação Condor: o Seqüestro dos Uruguaios, quinta- feira, na Saraiva MegaStore do Morumbi Shopping. Bem-bolado de sucessos e novas músicas é a receita do show Longplay, que Lulu Santos apresenta no final de semana no Citibank Hall. O arquiteto Isay Weinfeld lança sábado, na Livraria da Vila do shopping Cidade Jardim, o livro Isay Weinfeld, com fotos e suas principais obras. A banda Os Opalas toca na Galeria Olido, sábado. Os músicos estão em turnê de lançamento do primeiro CD, Nossas Origens, com repertório calcado no samba-rock e no samba-soul. 