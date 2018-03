Direto da fonte Desarrecadando Matemática para alegrar o fim de semana. Os 581 parlamentares apresentaram, no Congresso, 9.361 emendas ao orçamento de 2009. Na média, cada um entrou com 16 pedidos. Se fossem todos aprovados, o Tesouro desembolsaria R$ 114 milhões para cada um, um buraco de R$ 313 mil por dia. Os dados são do site Contas Abertas. Taxicard Cerca de 30 mil taxistas de São Paulo já aceitam os cartões de crédito MasterCard e Diners. Resultado de parceria com a Associação dos Taxistas de São Paulo. As empresas têm economizado até 30% dos gastos com táxis com pagamentos via internet. O sistema, criado pela Vale Fácil, consumiu cerca de R$ 2,5 milhões de investimento. Garoa global A segurança na Avenida Paulista vai ser reforçada amanhã. É que dois figurões chegam à cidade e têm agenda com a Fiesp: Dimitri Medvedev, presidente da Rússia, e Lee Hsien Loong, primeiro-ministro de Cingapura. O russo almoça com Paulo Skaf e outros empresários na sede da entidade. Loong vem para conhecer melhor a indústria brasileira. Onça com turbina A onça pintada, o boto e o tamanduá-bandeira agradecem. A licença dada sexta-feira pelo Ibama para as obras da Usina de Santo Antonio, no Rio Madeira, obriga o consórcio construtor a financiar pesquisas para defesa dessas espécies ameaçadas. O consórcio terá também de "adotar" a reserva biológica de Cuniã, em Rondônia. Melhorou o clima Barack Obama mandou recado, em videoconferência especial para a Conferência de Governadores sobre Clima Global, em Los Angeles. Citou o Brasil - e a Amazônia - como "sócios" e prometeu lutar para controlar as mudanças climáticas. Mario Garnero, da Brasilinvest, participou do evento, promovido pelo governador Arnold Schwarzenegger. Na frente A francesa Alexandra Marnier Lapostolle, dona da Casa Lapostolle chilena, aterrissa em São Paulo amanhã para degustação no Parigi. Vem a convite de Ciro Lilla, da Mistral. A estrela da noite no Parigi será o Clos Apalta 2005, que faturou o prêmio de melhor vinho do mundo da revista Wine Spectator. Famoso por sua culinária experimental, o chef catalão Juan María Arzac fez viagem à Amazônia e se encantou com as escamas de pirarucu. Encomendou uma boa quantidade para usar como colher. Tudo devidamente licenciado pelo Ibama, claro. A GVPEC promove amanhã o encontro Mídia, Economia e Política: Uma Agenda para o Brasil 2010. Com professores e jornalistas que discutirão, no salão nobre da FGV, temas da crise atual e a futura campanha presidencial. Washington Olivetto, que subiu ao palco 11 vezes nos 30 anos do prêmio Profissionais do Ano, não recebe troféu nesta edição. Mas volta ao palco para entregá-los aos vencedores. Na terça-feira. Pamela Anderson, a eterna "garota Baywatch", enviou carta aberta a Barack Obama em seu site. Entre os pedidos, a legalização da maconha. O jornalista Renato Cruz, do Estado, lança na segunda o livro TV Digital no Brasil: Tecnologia Versus política. A obra analisa a escolha do sistema digital adotado no País, que dividiu emissoras de TV e a área de telecomunicações. Na Fnac da Paulista. Do alto de seus dois anos, Suri Cruise, filha de Tom Cruise e Katie Holmes, derrubou Shiloh Jolie-Pitt no topo da segunda lista anual da Forbes.com sobre as crianças mais influentes de Hollywood. Fama: Samuel Wurzelbacher, o célebre "Joe, o Encanador" da campanha de John McCain, vai escrever um livro. Joe, o Encanador: Lutando pelo Sonho Americano será lançado em 1.º de dezembro. Faraó: Cristina Kirchner foi visitar o Cairo e saiu feliz da vida. Garante que obteve do governo egípcio a promessa de que Buenos Aires será a primeira cidade do mundo a receber e expor a múmia de Tutancâmon. Lei é lei: Michael Jackson não queria, mas teve de aceitar: depõe amanhã, em Londres, sobre os US$ 7 milhões que lhe emprestou o xeque Hamad al Khalifa em 2005. Que, segundo ele, eram um presente. Cara Nova Paulo Gandra Ele tem apenas 25 anos, mas já tem história. Logo cedo, vendeu sua guitarra para comprar uma câmera. Depois, foi direto para Londres, onde começou a trabalhar com filmes independentes. Hoje, o diretor integra a equipe da Dínamo Filmes e já tem no currículo um Leão de Prata. Seu filme institucional, Teste, produzido para a instituição beneficente Casa do Zezinho, foi premiado em Cannes e no Festival de Publicidade El Ojo de Iberoamérica. Responsabilidade social A Daslu Arte promove o Charity Weekend no próximo fim de semana. Parte da renda obtida na feira de antiguidades, artes e jóias será doada para a Amem - Associação de Amigos do Menor pelo Esporte Maior e Soma. A Stroke mantém parceria com a instituição Adra, na qual propôs que cada criança da instituição fizesse um desenho natalino. Foram selecionados seis deles, que viraram cartões de Natal, a serem distribuídos nas unidades da loja. O Spazio Gastronomico realiza sua campanha anual de Natal para arrecadar brinquedos novos e usados. Tudo a ser doado para a Apae. A PPG Refinish inaugurou parceria com a ONG Cidade dos Meninos. Vai doar tintas para cursos profissionalizantes na área de funilaria e pintura. A Locguel começou esta semana a montar a árvore de Natal no bairro Jardim Sul. A árvore é toda feita por crianças de entidades sociais e com garrafas pet recolhidas pelo movimento Recicla Morumbi. Valdir Cimino, fundador da Associação Viva e Deixe Viver, está cheio de projetos. Entre eles, um documentário sobre os voluntários contadores de histórias da entidade para 2009. Já confirmaram presença Zizi Possi e Eva Wilma. Dia 1º de dezembro, no Trivento, ocorre o evento Cantores de Bem. 