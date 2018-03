Direto da fonte Controlar, nem pensar A crise pode ser enorme, mas os executivos continuam com um pé atrás quando se fala em supervisões e controles. Pesquisa encomendada pelo Allen & Overy, um dos cinco maiores escritórios de advocacia do mundo - e recém-chegado ao Brasil -, mostra que praticamente metade da classe não quer saber de palpites ou fiscalização dos empréstimos bancários. Foram ouvidos 735 CEOs de todo o mundo no início de novembro e 45% se mostraram arredios a tais medidas. Enquanto 53% dos asiáticos admitem a idéia, apenas 36% dos norte-americanos e britânicos concordam que maior supervisão possa ser uma boa coisa. Cadê a azeitona? Exótica a lista de pedidos de Elton John para o show que fará em SP, em janeiro. O bufê será composto de vegetais crus, saladas, bandejas de frios e queijos sortidos - alguns fortes, como gorgonzola. Para acompanhar, molho mexicano. E depois? Nada de doces. Apenas frutas frescas. Gilberto x Woody Sucesso de bilheteira no Brasil, o novo filme de Woody Allen, Vicky Cristina Barcelona, não conquistou o autor Gilberto Braga. "Achei mais ou menos. Muito intelectual", comentou com um fã que puxou conversa, na saída do cinema do Shopping da Gávea, no Rio. Dica de painho O prefeito eleito de BH, Márcio Lacerda, segue a receita do padrinho Aécio Neves. Vai chamar o consultor Vicente Falconi, do Instituto de Desenvolvimento Gerencial, para reformular a estrutura do Executivo municipal. Foi ele o "inventor" da recuperação financeira de MG. Quando Aécio tomou posse, o Estado devia R$ 2,5 bilhões. Hoje está no azul. Cerco ao crime Um software especial enviado pela Safernet vai analisar, a partir da segunda quinzena de janeiro, os 18.330 perfis do Orkut que o Google enviou para a CPI da Pedofilia. Espera-se, com ele, mais rapidez no trabalho. Na primeira leva, 25 pessoas demoraram dois meses para vasculhar um total de 3.261 perfis. Do que já se fez, uma conexão chamou a atenção dos investigadores: a que liga Dallas, nos EUA, a cidades do Nordeste. Além disso, há fios levando a países como Espanha, Inglaterra, Alemanha e Índia. Aí a Interpol vai entrar na briga. Sob controle Após ser considerada pela Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) referência mundial na recuperação ambiental, a INB (antiga Nuclebrás) anuncia mais investimentos em reciclagem para 2009. "Vamos aplicar cerca de R$ 1 milhão. Até água de banheiro estamos reciclando", diz Hilton Lima, gerente da INB, que extrai urânio em Caetité, Bahia. O investimento está na pauta do seminário internacional da AIEA, de amanhã até quinta, em Salvador e Caetité. Boca grande Mais lenha na fogueira no bate-boca entre Nizan Guanaes, da Africa, e Fábio Fernandes. Agora foi a vez de Alexandre Gama, da NeoGamaBBH, colocar o dedo na ferida publicamente: "Não adianta o Nizan se arvorar em líder, porque não é líder de nada nesse mercado. O Fábio não é líder de nada nesse mercado." Amigo da balança Quem cruza com a ex-deputada Denise Frossard, no Rio, demora a reconhecê-la. Está 12 quilos mais magra. No lançamento de Enjaulados, de Renato Lombardi e Marcelo Auler, quinta, ela avisou: "Foi o colesterol." Júri com forró Juradas do 41º Festival de Brasília, as atrizes Sandra Corveloni e Maria Flor deixaram a sisudez de lado e mergulharam anteontem no forró do Arena Futebol Clube. Até às 4h da manhã. Na frente Bruno Barreto e o ator italiano Silvio Orlando debatem o futuro do cinema, terça, na abertura do Venezia Cinema Italiano. Foi Orlando quem levou o Leão de Ouro de melhor ator de Veneza deste ano. Recebida pelo presidente do Líbano, Michel Sleiman, em Beirute, a presidente da Associação Cultural Brasil-Líbano, Lody Brais, entregou-lhe a medalha Gibran Khalil Gibran. E avisou que a comunidade no Brasil promove um evento para marcar o título de Beirute, Capital Mundial do Livro. Depois da Rússia e França, Carla Pernambuco faz imersão na culinária espanhola. A convite do governo de lá. O cientista americano J.J. Hurtak, presidente da Academia para Ciência Futura, dá palestra de lançamento do livro O Fim do Sofrimento, na quarta, na Livraria Cultura. Os moços mais radicais já podem viver seu momento 007. Foi lançada edição limitada dos óculos que Tom Ford criou para o 22º filme do agente. Por US$ 349 e com direito a inscrição "James Bond 007". Interinos: Doris Bicudo, Julia Duailibi, Pedro Venceslau e Gariel Manzano Filho.