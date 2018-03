Direto da fonte Rica, famosa e quase limpa Em Los Angeles não se fala de outra coisa. Conhecida como "capital do outdoor", a cidade tentou adotar o "Cidade Limpa", implantado em São Paulo - mas o lobby do mercado encrencou. Por enquanto, a prefeitura local suspendeu por seis meses a licença para novos outdoors e a comunidade começa a debater uma nova lei, nos moldes do projeto paulistano. Eu bebo, tu guias Que Lei Seca, que nada. Por quatro meses, os clientes dos bares e restaurantes da Vila Madalena poderão beber à vontade. O Projeto Vila Madalena VIP, da Associação de Gastronomia da Vila Madalena, com apoio da Citroën, cederá 24 carros para levar o pessoal para casa. Com motorista e sem despesa. Biodiplomacia Vem aí a Academia Franco-Brasileira para a Biodiversidade. Sua criação é um dos itens da visita de Nicolas Sarkozy ao Brasil, marcada para 22 de dezembro. Definida no encontro entre ele e o presidente Lula, no encontro dos dois na Guiana Francesa, em fevereiro. Fechando o cerco O presidente da Fiesp, Paulo Skaf, está pedindo aos capitães da indústria que reavaliem suas cadeias produtivas. A idéia é verificar casos de exploração de crianças e adolescentes. Na terça-feira, a entidade participa, no Rio, de congresso mundial sobre exploração sexual de menores. Deixa comigo O zagueiro são paulino Alex Silva está mesmo empolgado com a boa fase. Depois de quebrar um copo sem querer, no bar do Hotel Unique, anteontem, ele fez questão de buscar vassoura e pá e limpar a área. Sem chutão para o alto. Companheiragem Comunistas do mundo inteiro desembarcam hoje em São Paulo, para o 10º Encontro Internacional de Partidos Comunistas, que reunirá 80 legendas. Não se sabe ainda se haverá homenagem especial aos neocompanheiros Ben Bernanke e Henry Paulson. Casa nova A audiência continua a mesma, mas a estrutura da TV Brasil está crescendo. No dia 2, a sede paulista da emissora deixa a Major Quedinho, no centro, e vai para a Avenida Mofarref, na Vila Leopoldina. Lá ocupará o prédio do antigo Espaço Bic. Onde terá dois estúdios, um deles com 300 metros quadrados. Os Obamas E já tem documentário sobre a família de Obama. Feito pela queniana Sharon Agina, vai às telas antes da posse de Barack, em janeiro. O filme, de uma hora, conta a história de Grace Keziah Obama, a madrasta de Obama. E uma das três mulheres do pai do presidente. Maradonite A cada torcedor sua tristeza. Ao homenagear, na quarta-feira, os 39 anos do milésimo gol de Pelé, o diário argentino La Nación lembrou que ele foi marcado contra um goleiro... argentino! (Andrada, do Vasco.) Em seguida, afirmou que o doutor Edson, com seus 1.281 gols, é "para muitos, o melhor futebolista da história". Pois é. Para muitos. Na frente Otto viveu seu momento de rei, anteontem, no Studio SP. Subiu ao palco do show de Del Rey e improvisou Emoções. Sem dor-de-cotovelo, voltou para a pista e se divertiu a valer. A convite de Rodrigo Trussardi, Antônia Mayrink Veiga Frering virá de Londres para ser clicada para a campanha da Super Suite Seventy Seven. O autor das imagens será o alemão Ralf Nau. Sérgio Renault reúne hoje a nata dos advogados brasileiros para comemorar os seus 50 anos. Na Casa das Caldeiras. Fabrício Carpinejar faz lançamento em dose dupla, hoje, em São Paulo. Começa autografando seu livro na Livraria da Vila. Já o segundo tempo será na Mercearia São Pedro. Não foi exatamente a melhor idéia do ano. A GAP começou a veicular campanha de Natal com Jennifer Hudson 15 dias depois de a atriz e cantora ter tido três pessoas de sua família assassinadas. Para quem adora comparações. O Banespa custou R$ 7,05 bilhões ao Santander, em 2000. A Nossa Caixa está saindo hoje, para o Banco do Brasil, por R$ 5,3 bilhões. É muito? É pouco? Interinos: Doris Bicudo, Julia Duailibi, Pedro Venceslau e Gabriel Manzano Filho. Direto da fonte Colaboração Doris Bicudo doris.bicudo@grupoestado.com.br Julia Duailibi julia.duailibi@grupoestado.com.br Pedro Venceslau pedro.venceslau@grupoestado.com.br Produção Marília Neustein e Elaine Friedenreich